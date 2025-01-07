eventClosed

Night of Education Champions Silent Auction

auction.pickupLocation

14210 S Greeno Rd, Fairhope, AL 36532, USA

#1 - Mule Mix Basket 1 item
#1 - Mule Mix Basket 1
$30

11 4oz mule mix bags with medium Mardi Gras mix tin. Donated by Fairhope Snack company Value: $100
#2 - Lyons Share Variety Basket item
#2 - Lyons Share Variety Basket
$35

This item features one 5x7 frame, one Lyons Share t-shirt, blue ceramic church and variety of cards. Value: $130
#3 - Paper Artwork item
#3 - Paper Artwork
$30

Camille Cornett Art  Value: $100
#4 - Boutique Bundle item
#4 - Boutique Bundle
$35

One hat and gold palm earrings from Christina Lynn and one $75 gift certificate to B Darlin. Value: $110
#5 - Foo Basket item
#5 - Foo Basket
$50

Foosackly's t-shirts, hat and $100 gift card along with one water bottle. Value: $150
#6 - Sweet Bunt-dle item
#6 - Sweet Bunt-dle
$30

Mr. Gene's beans shirt and gift card and gift certificate to Nothing Bunt Cakes. Value: $100
#7 - Mini Turkish Rug item
#7 - Mini Turkish Rug
$45

Donated by Katherine Goldman Interiors Value: $125
#8 - Bark Basket item
#8 - Bark Basket
$80

Donated by Unleashed, dog boarding gift card with dog mug and toy. Value: $265
#9 - Golf and Lunch in Bay Minette item
#9 - Golf and Lunch in Bay Minette
$45

Two golf certificates to Hollyhills Golf Course and two Sunday lunch buffet gift cards to Streets. Value:$120
# 10 - Valentines day bundle item
# 10 - Valentines day bundle
$45

One Mark West Pinot Noir, one Kendall Jackson Sauvignon Blanc. One gift certificate to Blooming Fabulous Flowers for one dozen roses. Giift card for a party box from Crumbl Cookie. Body wash and lotion from Bath and Body Works. Value: $120
#11 - BCSS Septic Tank Service item
#11 - BCSS Septic Tank Service
$75

One FREE septic tank service in Baldwin County, AL, donated by Baldwin County Sewer Service. Value:$230
#12 - Car Spa Day Package item
#12 - Car Spa Day Package
$75

Day of pampering for your car donated by Sweat Tire. Value: $230
#13 - Wawa gift bag item
#13 - Wawa gift bag
$30

Variety of products donated by WAWA. Value:$100
#14 - Panini Pete Gift cards item
#14 - Panini Pete Gift cards
$50

Three $50 gift cards to Panini Petes restaurants. Value$150
#15 - Tickets to Tropic Falls item
#15 - Tickets to Tropic Falls
$65

Four tickets to OWA Tropic Falls Value:$200
#16 - Day of Fishing item
#16 - Day of Fishing
$45

Shared fishing trip for two with Reel Surprise Charters. You and a friend can enjoy a day of fishing with a group of six other fisherman and women. Value: $125
#17 - FEEF Summer Camp item
#17 - FEEF Summer Camp
$65

One summer camp registration with FEEF. Value:$200
#18 - Campbell Hardware Bundle item
#18 - Campbell Hardware Bundle
$50

One hat, Yukon ice chest, and shirt from Campbell hardware Value:$150
#19 - Fun Girlie Package item
#19 - Fun Girlie Package
$25

One Sofia Lane gift card, one bottle of skinny girl wine, and salad tongs Value: $75
#20 - Mule Mix Basket 2 item
#20 - Mule Mix Basket 2
$30

11 4oz mule mix bags with medium Mardi Gras mix tin. Donated by Fairhope Snack Company Value: $100
#21 - Wine Basket item
#21 - Wine Basket
$15

One gift card to Belforest Nutrition. One bottle of wine, one dish towel, and a pair of wine coasters. Value: $50
#22 - Berkleigh Cirilli item
#22 - Berkleigh Cirilli
$20

Original painting by Berkleigh Cirilli (10" x 12") Value:$60
#23 - Event Space, Springhill Suites at The Wharf item
#23 - Event Space, Springhill Suites at The Wharf
$100

This certificate is a credit towards the use of event space with Springhill Suites at The Wharf. Value:$300
#24 - Sports pass and swag, Baldwin County High School item
#24 - Sports pass and swag, Baldwin County High School
$50

Baldwin County High School season sports pass for two, includes any sport. Two BCHS shirts and two hats. Value: $150
#25 - Toro Package item
#25 - Toro Package
$65

One Spanish Fort High school hat, two t-shirts, and 4 athletic passes. Value:$200
#26 - Rocky Top Wine Club Box item
#26 - Rocky Top Wine Club Box
$20

Rocky Top Wine Club variety box Value: $60
#27 - Tennessee Cider Co variety box item
#27 - Tennessee Cider Co variety box
$20

Tennessee Cider Co variety box Value: $60
#28 - Fishing Heron item
#28 - Fishing Heron
$30

Heron painting by Mary Louise Herndon Value: $100
#29 - Two Turkeys Chatting item
#29 - Two Turkeys Chatting
$30

Turkey painting by Mary Louise Herndon Value: $100
#30 - Mixed Directions item
#30 - Mixed Directions
$50

Painting by Linda Hill Value: 150
#31 - Upwards item
#31 - Upwards
$50

Painting by Linda Hill Value: $150
#32 - End Tables item
#32 - End Tables item
#32 - End Tables
$65

Solid wood, custom made 19” tall 16 1/2” wide 17 1/2” deep Value:$200
#33 - Ninja Mega Kitchen System 1500 item
#33 - Ninja Mega Kitchen System 1500
$50

Value: $150
#34 - Hall Table item
#34 - Hall Table item
#34 - Hall Table
$50

Solid wood, custom made 33" tall 37" wide 13 1/8" deep Value: $150
#35 - Hulken Multi-purpose Rolling Tote & Beach Umbrella item
#35 - Hulken Multi-purpose Rolling Tote & Beach Umbrella
$75

One beach umbrella donate by ACE Hardware in Daphne, and Simply Southern multi-purpose Hulken bag. Value $250
#36 - Weber Grill item
#36 - Weber Grill
$45

Weber Grill from Ace Hardware Foley Value: $130
#37 - Weber Grill item
#37 - Weber Grill
$45

Weber Grill from Ace Hardware Elberta Value: $130
University of Mobile Swag item
University of Mobile Swag
$35

Two shirts, two bags, one mug, and a university flag. Value: $100
Hope Farm Set item
Hope Farm Set
$40

Hat and Gift Card from the Hope Farm Value: $100
Pelc Tire Gift cards item
Pelc Tire Gift cards
$30

Two pelc tire gift cards. $50 each Value: $100

