Nitya-Seva Membership

Tulsi leaf and prayers will be offered on behalf of members and their family on every Ekadashi (Total 104 prayers/year)
Benefits: Member will be given an opportunity to perform Arati on their birthday. And Prayers will be performed by temple Pujari on member and their family members birthday.
Benefits: Member will be given an opportunity to perform Archana on their birthday. And Prayers will be performed by temple Pujari on member and their family members birthday.
Benefits: Prayers will be performed by temple Pujari on member and their family members birthday.
