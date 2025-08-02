Nitya-Seva Membership

Tulsi Archana Seva
$108

Tulsi leaf and prayers will be offered on behalf of members and their family on every Ekadashi (Total 104 prayers/year)

Krishna's Warrior
$75

Benefits: Member will be given an opportunity to perform Arati on their birthday. And Prayers will be performed by temple Pujari on member and their family members birthday. 

Krishna's Friend
$51

Benefits: Member will be given an opportunity to perform Archana on their birthday. And Prayers will be performed by temple Pujari on member and their family members birthday.

Krishna's Sevak/Das
$25

Benefits: Prayers will be performed by temple Pujari on member and their family members birthday.

