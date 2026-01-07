New Jersey Thamizhar

NJT தை சிறப்பு நிகழ்வு 2026

1 George Frederick Plaza

Woodbridge, NJ 07095, USA

General Admission - Per Person
$10

Description:

✅ Access to Bharathy Baskar's virtual talk

✅ View and enjoy cultural programs

✅ Lunch included


Are you participating in the contests/performances?

Buy your contest ticket below (கவிதை போட்டி, நாட்டுப்புற பாடல் நிகழ்ச்சி, சிறுவர்களுக்கான சிறப்பு பகுதி) at $10 each. Contest tickets include full event access and Lunch - no need to purchase General Admission separately!




கவிதை போட்டி
$10

This ticket includes everything!

Cultural Contest Entry

Event access

Lunch.

No need to purchase a separate general admission ticket.

முன்பதிவு அவசியம்

சிறந்த 3 பேருக்கு பரிசு

பாரதி பாஸ்கர் கையெழுத்திட்ட சான்றிதழ் வழங்கப்படும்

•⁠ ⁠கவிதை முன்பதிவாக

✍️ நியூ ஜெர்சி தமிழர் (NJT)

தமிழ் கவிதைப் போட்டி – விதிமுறைகள் (18 வயது+)


போட்டி வகை

இது நவீன தமிழ் கவிதை (புதுக் கவிதை) அடிப்படையிலான

எழுத்து (Writing-based) போட்டி.


மொழி : கவிதை தமிழில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.

பொருள்: காதல் (Love) (உறவு, மனிதநேயம், குடும்பம், பிரிவு, நினைவு, இயற்கை, சுயநேசம் போன்ற தொடர்புடைய கோணங்களில் எழுதலாம்)

கவிதை வடிவம்

புதுக் கவிதை (Open Style)

யாப்பு / சந்தம் கட்டாயம் இல்லை

📐 கவிதையின் நீளம்

8-20 அடிகள்

இந்த வரம்பு தமிழ் இலக்கிய போட்டிகளில் பொதுவாக பின்பற்றப்படும் நடைமுறையின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.


சொந்த படைப்பு : கவிதை முழுமையாக

பங்கேற்பாளரின் சொந்த படைப்பு ஆக இருக்க வேண்டும்.

•நகல்/AI/ முன்பே வெளியிடப்பட்ட படைப்புகள் அனுமதிக்கப்படாது.


சமர்ப்பிப்பு

• ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கவிதை மட்டும்

• குறிப்பிட்ட தேதி: 1/20/2026

• PDF வடிவத்தில் அனுப்ப வேண்டும.

• send entries to [email protected]


மதிப்பீடு

கருத்து & ஆழம்

மொழி பயன்பாடு

படைப்புத் தன்மை

ஒருமைப்பாடு & தாக்கம்


🎤 இறுதிக் கட்ட வாசிப்பு : சிறந்த 3 கவிதைகள் தேர்வு செய்யப்படும்.

•அவர்களே நிகழ்ச்சியில் 3 நிமிடங்கள் வரை வாசிப்பார்கள்.

•வாசிப்பு மதிப்பீட்டின் ஒரு பகுதி அல்ல.

பரிசுகள்

•சிறந்த 3 பேருக்கு பரிசுகள்


பொது ஒழுங்கு

•அவமதிப்பு / வெறுப்பு / வன்முறை உள்ளடக்கம் அனுமதிக்கப்படாது.

•நீதிபதிகளின் தீர்ப்பு இறுதியானது.

நாட்டுப்புற பாடல் நிகழ்ச்சி
$10

This ticket includes everything!

Folk Song Performance

Event access

Lunch.

No need to purchase a separate general admission ticket.

முன்பதிவு அவசியம்

நாட்டுப்புற/கிராமிய/மண் மனம் சார்ந்த தமிழ் இசை


விதிமுறைகள்:


•⁠ ⁠இது போட்டி அல்ல – கலை நிகழ்ச்சி

•⁠ ⁠நாட்டுப்புற / கிராமிய / மக்கள் மரபு சார்ந்த

தமிழ் பாடல்கள் மட்டும்

•⁠ ⁠தனி நபர் அல்லது குழு – இரண்டும் அனுமதி

•⁠ ⁠அதிகபட்ச நேரம்: 4–5 நிமிடங்கள்

•⁠ ⁠கருவிச் இசை (karaoke / simple instruments) அனுமதி

•⁠ ⁠பங்கேற்பவர்கள் நேரில் கலந்துகொள்ள வேண்டும்

•⁠ ⁠மதிப்பீடு இல்ல

சிறுவர்களுக்கான சிறப்பு பகுதி
$10

This ticket includes everything!

Thirukural Performance

Event access

Lunch.

🧒 சிறுவர்களுக்கான திருக்குறள் வாசிப்பும் விளக்கமும்

(போட்டி அல்ல | Limited Seats)


👶 வயது பிரிவுகள்:


Group A: 5 – 7 வயது

Group B: 8 – 10 வயது

Group C: 11 – 13 வயது


📜 விதிமுறைகள்:

•⁠ ⁠முன்பதிவு அவசியம்

•⁠ ⁠ஒவ்வொரு சிறுவரும் ஒரு திருக்குறள் வாசிக்க வேண்டும்

•⁠ ⁠அதன் பொருளை எளிய தமிழில் விளக்க வேண்டும்

•⁠ ⁠அதிகபட்ச நேரம்: 2–3 நிமிடங்கள்

•⁠ ⁠மனப்பாடம் அல்லது வாசிப்பு – இரண்டும் அனுமதி

•⁠ ⁠இடங்கள் குறைவு – முதலில் பதிவு செய்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை

•⁠ ⁠இது போட்டி அல்ல

•⁠ ⁠அனைத்து சிறுவர்களுக்கும்

பாராட்டு / பங்கேற்பு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்


