NJT தை சிறப்பு நிகழ்வு 2026

Description:
✅ Access to Bharathy Baskar's virtual talk
✅ View and enjoy cultural programs
✅ Lunch included
Are you participating in the contests/performances?
Buy your contest ticket below (கவிதை போட்டி, நாட்டுப்புற பாடல் நிகழ்ச்சி, சிறுவர்களுக்கான சிறப்பு பகுதி) at $10 each. Contest tickets include full event access and Lunch - no need to purchase General Admission separately!
This ticket includes everything!
✅ Cultural Contest Entry
✅ Event access
✅ Lunch.
No need to purchase a separate general admission ticket.
முன்பதிவு அவசியம்
சிறந்த 3 பேருக்கு பரிசு
பாரதி பாஸ்கர் கையெழுத்திட்ட சான்றிதழ் வழங்கப்படும்
• கவிதை முன்பதிவாக
✍️ நியூ ஜெர்சி தமிழர் (NJT)
தமிழ் கவிதைப் போட்டி – விதிமுறைகள் (18 வயது+)
போட்டி வகை
• இது நவீன தமிழ் கவிதை (புதுக் கவிதை) அடிப்படையிலான
எழுத்து (Writing-based) போட்டி.
மொழி : கவிதை தமிழில் மட்டுமே இருக்க வேண்டும்.
பொருள்: காதல் (Love) (உறவு, மனிதநேயம், குடும்பம், பிரிவு, நினைவு, இயற்கை, சுயநேசம் போன்ற தொடர்புடைய கோணங்களில் எழுதலாம்)
கவிதை வடிவம்
• புதுக் கவிதை (Open Style)
• யாப்பு / சந்தம் கட்டாயம் இல்லை
📐 கவிதையின் நீளம்
• 8-20 அடிகள்
• இந்த வரம்பு தமிழ் இலக்கிய போட்டிகளில் பொதுவாக பின்பற்றப்படும் நடைமுறையின் அடிப்படையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டது.
சொந்த படைப்பு : கவிதை முழுமையாக
பங்கேற்பாளரின் சொந்த படைப்பு ஆக இருக்க வேண்டும்.
•நகல்/AI/ முன்பே வெளியிடப்பட்ட படைப்புகள் அனுமதிக்கப்படாது.
சமர்ப்பிப்பு
• ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கவிதை மட்டும்
• குறிப்பிட்ட தேதி: 1/20/2026
• PDF வடிவத்தில் அனுப்ப வேண்டும.
• send entries to [email protected]
மதிப்பீடு
• கருத்து & ஆழம்
• மொழி பயன்பாடு
• படைப்புத் தன்மை
• ஒருமைப்பாடு & தாக்கம்
🎤 இறுதிக் கட்ட வாசிப்பு : சிறந்த 3 கவிதைகள் தேர்வு செய்யப்படும்.
•அவர்களே நிகழ்ச்சியில் 3 நிமிடங்கள் வரை வாசிப்பார்கள்.
•வாசிப்பு மதிப்பீட்டின் ஒரு பகுதி அல்ல.
பரிசுகள்
•சிறந்த 3 பேருக்கு பரிசுகள்
பொது ஒழுங்கு
•அவமதிப்பு / வெறுப்பு / வன்முறை உள்ளடக்கம் அனுமதிக்கப்படாது.
•நீதிபதிகளின் தீர்ப்பு இறுதியானது.
This ticket includes everything!
✅ Folk Song Performance
✅ Event access
✅ Lunch.
No need to purchase a separate general admission ticket.
முன்பதிவு அவசியம்
நாட்டுப்புற/கிராமிய/மண் மனம் சார்ந்த தமிழ் இசை
விதிமுறைகள்:
• இது போட்டி அல்ல – கலை நிகழ்ச்சி
• நாட்டுப்புற / கிராமிய / மக்கள் மரபு சார்ந்த
தமிழ் பாடல்கள் மட்டும்
• தனி நபர் அல்லது குழு – இரண்டும் அனுமதி
• அதிகபட்ச நேரம்: 4–5 நிமிடங்கள்
• கருவிச் இசை (karaoke / simple instruments) அனுமதி
• பங்கேற்பவர்கள் நேரில் கலந்துகொள்ள வேண்டும்
• மதிப்பீடு இல்ல
This ticket includes everything!
✅ Thirukural Performance
✅ Event access
✅ Lunch.
🧒 சிறுவர்களுக்கான திருக்குறள் வாசிப்பும் விளக்கமும்
(போட்டி அல்ல | Limited Seats)
👶 வயது பிரிவுகள்:
Group A: 5 – 7 வயது
Group B: 8 – 10 வயது
Group C: 11 – 13 வயது
📜 விதிமுறைகள்:
• முன்பதிவு அவசியம்
• ஒவ்வொரு சிறுவரும் ஒரு திருக்குறள் வாசிக்க வேண்டும்
• அதன் பொருளை எளிய தமிழில் விளக்க வேண்டும்
• அதிகபட்ச நேரம்: 2–3 நிமிடங்கள்
• மனப்பாடம் அல்லது வாசிப்பு – இரண்டும் அனுமதி
• இடங்கள் குறைவு – முதலில் பதிவு செய்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை
• இது போட்டி அல்ல
• அனைத்து சிறுவர்களுக்கும்
பாராட்டு / பங்கேற்பு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்
