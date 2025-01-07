NKK Membership 2025

Valid for one year
This is for Family half yearly membership(*) for year 2025 (*). Please note: Family Half Yearly Membership will be valid for the principal member, his/her spouse and dependent children. Family Half Yearly Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership.
Valid for one year
This is for half yearly individual membership for year 2025.
Valid for one year
This is for Senior(*) Family half yearly Membership(**) for year 2025. (*)Please note: To take Senior Family Membership, at least one family member should be 65 years or above.
(**)Please note: Senior Family Half Yearly Membership will be valid for the principal member, his/her spouse and dependent children. Family Half Yearly Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership.
Valid for one year
This is for Senior(*) Individual half yearly membership for year 2025. (*) Please note: To take Senior Individual Membership, the member should be 65 years or above.
Valid for one year
This is for Student half yearly membership for year 2025.
Valid for one year
This is for Family yearly membership(*) for year 2025 (*). Please note: Family Yearly Membership will be valid for the principal member, his/her spouse and dependent children. Family Yearly Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership.
Valid for one year
This is for yearly individual membership for year 2025.
Valid for one year
This is for Senior(*) Family yearly Membership(**) for year 2025. (*)Please note: To take Senior Family Membership, at least one family member should be 65 years or above.
(**)Please note: Senior Family Yearly Membership will be valid for the principal member, his/her spouse and dependent children. Family Yearly Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership.
Valid for one year
This is for Senior(*) Individual yearly membership for year 2025. (*) Please note: To take Senior Individual Membership, the member should be 65 years or above.
Valid for one year
This is for Student yearly membership for year 2025.
No expiration
This is for life time membership(*). Please Note (*): Family Life Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership. Family Life Membership will not inherit to children or any other family member.
$
