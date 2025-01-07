NKK Membership 2025

This is for Senior(*) Family half yearly Membership(**) for year 2025. (*)Please note: To take Senior Family Membership, at least one family member should be 65 years or above.

(**)Please note: Senior Family Half Yearly Membership will be valid for the principal member, his/her spouse and dependent children. Family Half Yearly Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership.