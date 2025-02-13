New Mexico Dermatology and Dermatological Surgery Society
NMDDSS 2025 Spring Meeting and Dinner
1001Woodward Pl NE
Albuquerque NM 87102
Event Admission
free
add
Corporate Attendee at the Meeting - Non Exhibitor
$1,000
Corporate meeting attendee not employed a meeting exhibitor
Corporate meeting attendee not employed a meeting exhibitor
seeMoreDetailsMobile
add
NMDDSS Social Dinner (Friday 4/4)
$50
Dinner open to NMDDSS members, prospective members and guests, $50 per attendee
Dinner open to NMDDSS members, prospective members and guests, $50 per attendee
seeMoreDetailsMobile
add
NMDDSS Social Dinner (Friday 4/4) - Learners
free
Residents, Medical Students
Residents, Medical Students
seeMoreDetailsMobile
add
NMDDSS Social Dinner (Friday 4/4) Prospective NMDDSS Member
$50
Dinner open to NMDDSS members, prospective members and guests, $50 per attendee
Dinner open to NMDDSS members, prospective members and guests, $50 per attendee
seeMoreDetailsMobile
add
NMDDSS Social Dinner (Friday 4/4) - Member Invited Guest
$50
Dinner open to NMDDSS members, prospective members and guests, $50 per attendee
Dinner open to NMDDSS members, prospective members and guests, $50 per attendee
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout