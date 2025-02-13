NMDDSS 2025 Spring Meeting and Dinner

1001Woodward Pl NE

Albuquerque NM 87102

Event Admission
free
Corporate Attendee at the Meeting - Non Exhibitor
$1,000
Corporate meeting attendee not employed a meeting exhibitor
NMDDSS Social Dinner (Friday 4/4)
$50
Dinner open to NMDDSS members, prospective members and guests, $50 per attendee
NMDDSS Social Dinner (Friday 4/4) - Learners
free
Residents, Medical Students
NMDDSS Social Dinner (Friday 4/4) Prospective NMDDSS Member
$50
$50
NMDDSS Social Dinner (Friday 4/4) - Member Invited Guest
$50
$50
