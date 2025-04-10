eventClosed

NOHS Students, PART 2

auction.pickupLocation

2661 Hog Mountain Rd, Watkinsville, GA 30677, USA

Shriya Sharma item
Shriya Sharma
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Acrylic painting on canvas 11in x 14 in
Stella Foster item
Stella Foster
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Relief Print 9 in x 12in
Parker Durham item
Parker Durham
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Landscape acrylic painting on canvas 16in x 20in
Parker Durham item
Parker Durham
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT oil pastel on paper 9in x 12in
Parker Durham item
Parker Durham
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT ink on paper 9in x 12in
Rocio Rodriguez- Flores item
Rocio Rodriguez- Flores
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Acrylic on canvas 20 in x 16in
Rocio Rodriguez-Flores item
Rocio Rodriguez-Flores
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Air dry clay, painted w/ acrylic 7in x 5.5in x 2in
Rocio Rodriguez-Flores item
Rocio Rodriguez-Flores
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Air dry clay, painted w/ acrylic 4.5 in x 4.5 in x 1.5 in
Eva Mallory item
Eva Mallory
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Acrylic on Canvas 12in x 12in
Meg Rebala item
Meg Rebala
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Digital Print on paper 11in x 14in
Meg Rebala item
Meg Rebala
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Acrylic on Canvas 6in x 6in
Meg Rebala item
Meg Rebala
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Acrylic on canvas 4.5 in x 7in
Meg Rebala item
Meg Rebala
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Digital print on paper 6 in x 6in
Meg Rebala item
Meg Rebala
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Digital print on paper 5in x 7in
Meg Rebala item
Meg Rebala
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Digital print on paper 8in x 10in
Meg Rebala item
Meg Rebala
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Digital print on paper 6in x 6in
Meg Rebala item
Meg Rebala
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Digital print on paper 8in x 8in
Joyce Chen item
Joyce Chen
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Origami Mobile Wishing cranes/ stars 12inx 15in
Joyce Chen item
Joyce Chen
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Origami Mobile Wishing cranes/ stars 12inx 15in
Joyce Chen item
Joyce Chen
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Paper Mache coy fish 10inx 5in x 2in
Joyce Chen item
Joyce Chen
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Paper Mache whale shark 12inx 7in x 4in
Joyce Chen item
Joyce Chen
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Polymer Clay red mushroom w/ acrylic paint 2,5in x 2.5 in x 5 in
Joyce Chen item
Joyce Chen item
Joyce Chen
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Polymer Clay red mushroom w/ acrylic paint 6in x 5 in x 5.5 in
Mila Cestaro item
Mila Cestaro
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Graphite portrait w/ colored pencil on paper 12 inx 18in
Mila Cestaro item
Mila Cestaro
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Mixed media on paper 9 in x 10.5in
Mila Cestaro item
Mila Cestaro
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Mixed media on paper 12 in x 18 in
Mila Cestaro item
Mila Cestaro
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Acrylic on paper 12 in x 18 in
Mila Cestaro item
Mila Cestaro
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Photograph on paper 5 in x 7 in
Mila Cestaro item
Mila Cestaro
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Photograph on paper 5 in x 7 in
Mila Cestaro item
Mila Cestaro
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Photograph on paper 5 in x 7 in
Mila Cestaro item
Mila Cestaro
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Photograph on paper 5 in x 7 in
Kimsey Lerch item
Kimsey Lerch
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Ceramic face bisque fired with gouache 4 in x 4 in x 4.5in
Yilan Cheng item
Yilan Cheng
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Digital Print on paper 6 in x 6 in
Rocio Rodriguez-Flores item
Rocio Rodriguez-Flores
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Oil pastel on board 12 in x 16 in
Rachel Li item
Rachel Li
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Digital Print on paper 8in x 10 in
Yu Zhou item
Yu Zhou
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Acrylic on Canvas 16 in x 20 in
Lilah Diaz item
Lilah Diaz
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Raku Fired floral vase 5in x 5in x 6in
Lilah Diaz item
Lilah Diaz
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Judgement Acrylic Painting on canvas 30 in x 40 in
Lilah Diaz item
Lilah Diaz
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Influence Relief print 9in x 12in
Lilah Diaz item
Lilah Diaz
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Pupusas in the Summer Graphite and ink on paper 12 in x 18 in
Lilah Diaz item
Lilah Diaz
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Oil pastel on board 9in x 12 in
Mia Washington item
Mia Washington item
Mia Washington
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Embroidered Adjustable hat
Mia Washington item
Mia Washington
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Plaster and acrylic on canvas 12 in x 12 in
Mia Washington item
Mia Washington
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Beaded wire suncatcher green 12 in x 12 in
Mia Washington item
Mia Washington
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Beaded wire suncatcher - pink 12 in x 12 in
Mia Washington item
Mia Washington
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Beaded wire suncatcher rectangle 11.5 in x 9.5 in
Mia Washington item
Mia Washington item
Mia Washington
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Sea Creature Mobile 48 in tall x 12 in x 10 in
Mia Washington item
Mia Washington
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Crochet Blanket Twin Size
Kimsey Lerch item
Kimsey Lerch
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Trust God Relief Print on paper 9 in x 12 in
Shriya Sharma item
Shriya Sharma
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Colored Pencil on paper 18 in x 24 in
Shriya Sharma item
Shriya Sharma
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT mixed media on board 9 in x 12 in
Shriya Sharma item
Shriya Sharma
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Acrylic on canvas 9 in x 12 in
Eva Mallory item
Eva Mallory
$5

auctionV2.input.startingBid

NOHS STUDENT Acrylic on canvas 9 in x 12 in

common:zeffyTipDisclaimerTicketing