Prepare-se para uma noite inesquecível! 🎶
Junte-se a nós para a Noite de Fado, uma celebração autêntica da alma portuguesa, com música emocionante, boa companhia e um ambiente acolhedor.
Desfrute de uma noite repleta de tradição, cultura e sabor — o preço do bilhete inclui vinho e sangria. 🍷✨
👉 Bilhetes limitados!
Garanta o seu com antecedência — pagamento antecipado obrigatório.
Não haverá venda na porta.
Venha viver a magia do Fado connosco — uma noite que promete emocionar o coração e celebrar as raízes de Portugal. 🇵🇹💫
