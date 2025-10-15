Sales closed

Noite de Fado

14 Frank E Rodgers Blvd N

Harrison, NJ 07029, USA

Add a donation for Centro Romeu Cascaes Inc

$

General Admission
$80

Prepare-se para uma noite inesquecível! 🎶

Junte-se a nós para a Noite de Fado, uma celebração autêntica da alma portuguesa, com música emocionante, boa companhia e um ambiente acolhedor.


Desfrute de uma noite repleta de tradição, cultura e sabor — o preço do bilhete inclui vinho e sangria. 🍷✨


👉 Bilhetes limitados!

Garanta o seu com antecedência — pagamento antecipado obrigatório.

Não haverá venda na porta.


Venha viver a magia do Fado connosco — uma noite que promete emocionar o coração e celebrar as raízes de Portugal. 🇵🇹💫

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!