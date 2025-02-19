eventClosed

Individual Silent Auction Items, MPF Gala '25

Wine tasting event
$100

Treat your friends, family, and fellow wine lovers to a private wine class for up to 20 people in the classroom of aTotal Wine & More store.Taste a variety of premium, hand-selected wines, and discover hidden treasures from the wine region of your choosing. Sponsor: Total Wine & More Value: $600
Signed Duke basketball
$35

Win an autographed, Duke basketball signed by Coach Jon Scheyer. Sponsor: Duke Athletics Value: $60
Signed Tarheel soccer ball
$40

This soccer ball is signed by the North Carolina women's college soccer team members. They are one of the most successful women's college soccer teams, having won 22 of the 36 Atlantic Coast Conference championships, and 23 of the 43 NCAA national championships. Sponsor: UNC Athletics Value: $50
Bark Box
$25

Win a 1-month digital gift certificate for a free month of Bark Box. This certificate is valid on both the Classic BarkBox with plush toys, OR on the Super Chewer box, which mainly features natural, rubber and hard nylon toys, and there will be no fluff in these boxes. Each box contains: 2 toys, 2 bags of treats, and 1 awesome surprise item! Sponsor: Bark Value: $45
Museum of Life and Science tickets
$45

These four (4) pass will admit you to the Museum of Life & Sciences. It expires on 3/15/27! Sponsor: Museum of Life and Science Value: $92
Family admission to Marbles Children’s Museum
$25

Enjoy a fun filled day with your family at Marbles! The pass expires on 3/15/26. Sponsor: Marbles Kid Museum Value: $45
Wines for Humanity group tasting event
$50

You provide the location. You invite your wine loving friends and your Wine Advisor provides the fun, education, entertainment and wine! (Up to 12.5% from wine selections are donated to the foundation.) Sponsor: Wines for Humanity Value: $75
NC Symphony tickets
$50

Enjoy a night at the Symphony! You will receive two (2) tickets for one classical or pops concert in the 2024-25 Season. (exp. May 9, 2025). Sponsor: NC Symphony Value: $140
Red NC State University Bell Tower #1
$50

This framed and lovely watercolor of the NC State Bell Tower in red is a must-have for State fans. Sponsor: The Artist Next Door Value: $75
NC State University Bell Tower #2
$50

This beautiful and framed piece features the NCSU Bell Tower with lovely skies. Sponsor: The Artist Next Door Value: $75
NC State University Bell Tower #3
$50

This framed piece shows the NCSU in early fall. Sponsor: The Artist Next Door Value: $75
NC State Wolfpack Stadium Blanket
$45

This cozy NCAA NC State Wolfpack Buffalo Check Blanket is a must have! Sponsor: Inspired Consulting, LLC. Value: $70
Jordan Staal signed photo
$5

Calling all hockey fans! Jordan Staal won the Stanley Cup with the Penguins and is now vital player for the Carolina Hurricanes. Staal is the longest-tenured member of the Hurricanes and has been a captain for over four seasons. Go Canes! Sponsor: Carolina Hurricanes Value: $10
The Embrace (20x20)
$250

This moving piece by Ricky Steele shows the renowned Civil Rights Activist John Lewis embracing the 44th President of the United States of America, Barack Obama. This limited edition piece also has a Certificate of Authenticity. Sponsor: Ofayo & La Tonya Kingsberry Value: $575
Face (15x20)
$150

In this stunning piece, Steele uses bright colors to portray this beautiful Black woman. This limited edition piece also has a Certificate of Authenticity. Sponsor: Ofayo & La Tonya Kingsberry Value: $325
Jazzism Print (11 x 22)
$125

This limited edition piece is a must have for all music lovers! It has all the feels! It also comes with a Certificate of Authenticity. Sponsor: Ofayo & La Tonya Kingsberry Value: $225
Caitlin Pendant
$35

This elegant necklace is part of the Kendra Scott collection. Sponsor: Kendra Scott Value: $55
The Cecilia
$15

These beautiful lightweight and versatile earrings are freshwater pearls with a gold-plated irregular oval hammered post. They are elegant yet modern. Sponsor: Lily & Blume Value: $25
Boho-Chic Half Moon Hoop Earrings
$12

These earrings feature a delicate gold hoop paired with a sleek acrylic half-moon. They are the perfect blend of bohemian flair and classic elegance. Their lightweight design makes them comfortable to wear all day long, while their unique shape adds a modern twist to any outfit. Sponsor: Lily & Blume Value: $20
Taupe and white Cork Leather and Brass Hoop Earrings
$15

These earrings are the perfect balance of texture and tone, offering a modern yet timeless vibe that will seamlessly integrate into your everyday wardrobe. These beautiful earrings are features neutral-toned cork leather accents suspended from wooden posts and paired with 10k gold-plated sleek brass hoops for a natural yet polished finish. Sponsor: Lily & Blume Value: $25
Handmade Throw Blanket
$50

What a beautiful handmade throw blanket made with quality thread! Every home needs one like it. Sponsor: Dianna Maynor Value: $100
Quilted baby blanket - Rainbow
$30

Adorable decorative quilt from Happy Stitch. Be ready for that next baby shower! Value: $45
Quilted baby blanket - airplane
$30

Another gorgeous baby quilt from Happy Stitch. Perfect for those newborn pics! Value: $45
KK Jewels original bracelet - “Beautiful”
$5

Handmade stretchy bracelet crafted by Keren Kingsberry.
KK Jewels original necklace - clear
$15

Handmade sparkly necklace that will add some shimmer to your day - crafted by Keren Kingsberry.
KK Jewels original bracelet - Sunshine and smiles
$5

Handmade stretchy bracelet with cheerful yellow beads and smiley faces - crafted by Keren Kingsberry.
KK Jewels orignal bracelet - multi
$5

Handmade stretchy bracelet with petite multicolored beads - crafted by Keren Kingsberry.
KK Jewels original necklace - iridescent
$15

Handmade necklace with shimmery rainbow beads - crafted by Keren Kingsberry.
Goodberry’s Gift Card
$15

Get yourself or someone special ready for summer with a Goodberry’s $25 gift card.
BJ’s gift card
$20

$30 gift card to BJ’s Wholesale Club
Charlotte Hornets Seth Curry signed photo
$30

Includes certificate of authenticity Value: $50
Mudcats box seat tickets x4
$30

Enjoy a trip in style to the good old ballgame with family or friends. Value:$50
Turquoise Jewelry Set
$20

Stunning hand- beaded jewelry with unique central “statement” stones; from At Home Nutrition. Includes necklace, bracelet, earrings. Value:$35
Autumn Jewelry Set
$20

Gorgeous handmade necklace/bracelet/earring set in fall colors from At Home Nutrition Value:$35
Have Your Cake and Eat it Too
$35

Party time but no time to bake? Be ready with a voucher for a 10 inch decorated cake from Nothing Bundt Cakes. Value: $53
Commissioned Portrait
$150

Susan Kelly of Susan Woodard Watercolors is both a talented artist and sponsor of this piece. You can win a gift certificate worth $365 and commission a single subject, 5 x 7 portrait of your choosing.
Custom-made "Butterfly In Bloom" #1
$25

The winner of this beautiful, acrylic butterfly will be able to choose their favorite one at the end of the gala from the table display! Sponsor: Simple Expressions of Elegance Value: $50
Butterfly Piece #2
$25

The winner of this beautiful, acrylic butterfly will be able to choose their favorite one at the end of the gala from the table display! Sponsor: Simple Expressions of Elegance Value: $50

