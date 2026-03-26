NON-MEMBERS: Late Registration to MKRS Conference

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Session attendance fee. Does not include boat ride or meals. The deadline for meals has passed.
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This ticket is for the Blue Springs cruise on Saturday, 4/18. Arrive by 2 pm for 2:30 departure. Space is limited to 49 seats. Sales for the boat cruise close on April 9.
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