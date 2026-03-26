Marjorie Kinnan Rawlings Society Inc

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About this event

NON-MEMBERS: Late Registration to MKRS Conference

238 N Clara Ave

DeLand, FL 32720, USA

All Conference
$125

Session attendance fee. Does not include boat ride or meals. The deadline for meals has passed.

Friday only (4/17)
$90

Session attendance fee. Does not include boat ride or meals. The deadline for meals has passed.

Saturday only (4/18)
$65

Session attendance fee. Does not include boat ride or meals. The deadline for meals has passed.

Blue Spring Cruise
$35

This ticket is for the Blue Springs cruise on Saturday, 4/18. Arrive by 2 pm for 2:30 departure. Space is limited to 49 seats. Sales for the boat cruise close on April 9.

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