Non Resident August 2025 Program Registration

Learning w/ Olivia: Using Technology for Everyday Life
$5

August 4, 2025 4pm to 5pm PDT
Irby Ranch Community Room 3701 Nevada St, Pleasanton, CA, 94566, United States

Meet and Greet and Show and Tell with Adama
Free

August 5, 2025, 4 - 5 PM PDT
Sunflower Hill Irby Ranch Courtyard 3701 Nevada St, Pleasanton, CA, 94566, United States

Disney Trivia Around the Courtyard
Free

August 7, 2025, 4 - 5 PM PDT
Sunflower Hill Irby Ranch Courtyard, 3701 Nevada St, Pleasanton, CA, 94566, United States

Virtual Popcorn Chat: Virtual Karaoke Night
$5

August 11, 2025, 4 - 5 PM PDT


Cooking Class: Protein Bites
$10

August 12, 2025, 4 - 5 PM PDT
Sunflower Hill Irby Ranch Community Room, 3701 Nevada St, Pleasanton, CA, 94566, United States

Irby Ranch Farmers Market
Free

August 13, 3:30 - 4:30 PM PDT
Sunflower Hill Irby Ranch Makerspace, 3701 Nevada St, Pleasanton, CA, 94566, United States

Learning with Olivia Week 2: Technology for Everyday Life
$5

August 18, 2025, 4 - 5 PM PDT
Sunflower Hill Irby Ranch Community Room, 3701 Nevada St, Pleasanton, CA, 94566, United States

Virtual Cooking Class: Chicken and Vegetable Stir Fry
$5

August 19, 4 - 5 PM PDT
Via Zoom

Bring-Your-Own-Dinner + Social Stories with Adama
Free

August 20, 2025, 5:15 - 6:15 PM PDT
Sunflower Hill Irby Ranch Community Room, 3701 Nevada St, Pleasanton, CA, 94566, United States

Art and Fun with VIP Staff: Decorate a Pot + Plant Flowers
Free

August 21, 2025, 4 - 5 PM PDT
Location: Irby Ranch Community Room

Uno Hour and Board Game Social
Free

August 22, 2025 3 - 4 PM PDT

Location: Irby Ranch Community Room

Pet Therapy and Coloring Hour
Free

August 25, 2025, 4 - 5 PM PDT
Sunflower Hill Irby Ranch Community Room, 3701 Nevada St, Pleasanton, CA, 94566, United States

Cooking Class: Quick Pickling
$10

July 26, 2025, 4 - 5 PM PDT
Sunflower Hill Irby Ranch Community Room, 3701 Nevada St, Pleasanton, CA, 94566, United States

End of Summer Ice Cream Bar and Movie Night
$5

August 27, 2025, 5:30 - 7 PM PDT
Sunflower Hill Irby Ranch Community Room, 3701 Nevada St, Pleasanton, CA, 94566, United States

Creative Movement with Tina: Taught by Kody and Sailor
Free

August 28, 2025 4 - 5 PM

Location: Irby Ranch Community Room

Farmers Market Friday with Victoria
Free

August 29, 2025 3:30 -4:30 PM

Location: Irby Ranch Makerspace 3701 Nevada Street Pleasanton CA

