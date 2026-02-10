North American Packgoat Association's 2026 Annual Virtual Auction

Hosted by

NAPgA 20 oz Tumbler
$15

This is an official North American Packgoat Association 25th Anniversary Tumbler. This stainless steel tumbler will keep your drink at the perfect temperature - hot or cold. Donated by Margaret Scott
Canine Behavioral Consultation with Nancy Tanner, CPDT-KSA
$250

From planning a puppies new arrival to working through behavioral concerns, and everything in between 1.5 hour in person at our farm/or phone consultation DESCRIPTION - https://pawsandpeople.com/store/ols/products/behavioral-consultation ABOUT - https://pawsandpeople.com/about Must be scheduled 2 months in advance Must be used within one year from date of purchase Does not include travel if scheduling in person Once contacted I will e-mail appropriate history/scheduling forms so our time can be productive
Wildlife Web Game from Green University
$40

Can you forage or hunt for food, find a mate, and raise your young... without becoming someone else's lunch? Wildlife Web is an exciting, dynamic game of strategy where adventure, luck, and cunning provide hours of fun for family and friends, recommended for ages 9 to 99. Do you want to be a mountain lion, deer, or elk? This surprisingly realistic game enables players to experience life as any of 50 different animals, and each animal has a mate. Fifty random Event Cards introduce everything from hailstorms to bird alarms that can help or hinder your quest for survival. With thousands of potential interactions and many uncontrolled factors, the game is never the same... except that you will have fun every time!
Foraging the Mountain West from Green University
$45

There's food in them thar hills! There is also food in the valleys, meadows, swamps, and all around town, too... maybe even in your own backyard. Foraging the Mountain West is a guide to harvesting and celebrating nature's abundance. Reach out and explore the world with your taste buds. Discover new delights you will never find at the store. Connect with nature on a deeper level by meeting, greeting, and eating the plants, fungi, and creatures that share the neighborhood. Become a little more self-sufficient, and a lot more aware.
Botany in a Day from Green University
$45

Looking for a faster, easier, and engaging way to identify plants? Related plants have similar characteristics, and they often have similar uses. Rather than learning new plants one-at-a-time, it is possible to learn them by the hundreds, based on plant family patterns. Each family of related plants has unique patterns for identification. Learn to recognize these patterns, and discover them again and again in the plants you encounter. It is possible to instantly recognize a plant never before seen, and in many cases, to know its edible or medicinal properties on the spot-even before you have identified it down to the species!
5 day/4/nights at Rancho Mastatal, Costa Rica
$450

Enjoy 5 days and 4 nights with meals, at this gorgeous permaculture ranch in the jungles of Costa Rica on the edge of the last remaining virgin rainforests. You can hike, swim in the rivers, and explore waterfalls, birdwatch and so much more. For TWO! Does not include airfare, transportation to and from airport, classes or workshops. visit the site https://ranchomastatal.com/guest-information for more information. This is donated by Tom O'Hara and the Rancho Mastatal Crew
A Taste of Tangen item
A Taste of Tangen
$120

Incredibly flavorful. Uncompromisngly sustainable. Aged, grass-fed and finished meat. This package includes: 1 Bison, NY 1 Beef, ground It also includes Tangen Draw Honey Tangen Draw Lip balm Tangen Draw Tallow soap Tangen Draw Tallow lotion website: https://tangendraw.com
Wise Traditions Conference, Salt Lake City Utah Oct. 17-19th item
$400

Attend Wise Traditions conference October 17 through the 19th Salt Lake City, Utah Enjoy Nutritious Foods - WAPF brings in private chefs! Lean Healing Wisdom - Speakers on Ag practices, health of farm animals, and more Meet Friends - 1,500 to 2,000 attendees Be Inspired - Winning bidder will receive registration for conference; sessions Friday, Saturday, and Sunday. Lunch each day and dinner Friday and Saturday night (five meals) Does not include transportation, hotel, meals outside of listed above, or Monday farm tour. website: www.wisetraditions.org
Spring Foraging Class, Canton Maine with Arthur Haines item
Spring Foraging Class, Canton Maine with Arthur Haines
$300

A hands on class designed for those with an interest in self-sufficiency, human health and a deeper relationship with plants. Spend the weekend outside identifying, collecting, and preparing wild plants for food at the Delta Institute of Natural History in Canton, Maine. This is a camping weekend and winning bidder will contact Arthur to claim their space and receive a gear list. Winning bidder is responsible for transportation to the Delta Institute of Natural History. website: https://www.arthurhaines.com
Yellowstone Dog Sports item
Yellowstone Dog Sports
$125

Spend 3 days and 2 nights in a full room/private bath at a 70+ acre dog training facility. ponds, hiking trails, training arena, plus a view of the Beartooth Mountains and Yellowstone National Park. Make this your home base while you explore the area. Located in Roberts, Montana Transportation and food are not included website: http://www.yellowstonedogsports.com
LMNT Electrolyte Drink Mix Donation #1 item
$30

Stay Salty. A tasty electrolyte drink mix that is formulated to help anyone with their electrolyte needs and is perfectly suited to folks fasting or following low-carb, whole food diets. Donation Includes a 30 pack of LMNT Electrolyte website: https://drinklmnt.com
LMNT Electrolyte Drink Mix Donation #2 item
$30

Stay Salty. A tasty electrolyte drink mix that is formulated to help anyone with their electrolyte needs and is perfectly suited to folks fasting or following low-carb, whole food diets. Donation Includes a 30 pack of LMNT Electrolyte website: https://drinklmnt.com
LMNT Electrolyte Drink Mix Donation #3 item
$30

Stay Salty. A tasty electrolyte drink mix that is formulated to help anyone with their electrolyte needs and is perfectly suited to folks fasting or following low-carb, whole food diets. Donation Includes a 30 pack of LMNT Electrolyte website: https://drinklmnt.com
Sawtooth Goat Packsaddle item
Sawtooth Goat Packsaddle
$180

With uncompromising fit, form, and function, the Sawtooth Packsaddle is the pinnacle of Bantam Saddletack's product offering! https://www.bantamsaddletack.com/
Montana Mex Sauces item
$35

Montana Mex brings people together through the joy of cooking, shared meals, and lasting bonds of a strong, healthy community. Winning bidder will receive a mix of delicious Montana Mex Sauces created by Chef Eduardo Garcia. website: montanamex.com
Stay Put Saddle Pads item
Stay Put Saddle Pads
$60

Stay Put Saddle Pads stay right where you want them on the animal, the first time, every time. www.bantamsaddletack.com
Bantam Saddle Tack Rolltop Panniers item
Bantam Saddle Tack Rolltop Panniers
$130

The rolldown top makes this pannier very clean when packed up, resists weather well, deflects debris, and is easy to pack up and use. www.bantamsaddletack.com
Goat Alert Bells-set of 3 item
$25

These Alert Bells are top quality, heavy duty brass bells, with a scissor-type-snap attached by a split ring. www.bantamsaddletack.com
Goat Alert Bells-set of 3 item
$25

These Alert Bells are top quality, heavy duty brass bells, with a scissor-type-snap attached by a split ring. www.bantamsaddletack.com
Hand Crank Sewing Machine Package item
Hand Crank Sewing Machine Package
$189

Industrial-strength sewing machine for leather workers, survivalists, etc. www.bantamsaddletack.com
Goat Highline item
Goat Highline
$110

Highline kit for 6 pack goats. Our highline Kit is the ultimate system for keeping your goats safe and secure overnight. It's pre-rigged and simple to set up. Can also be used as a lowline. Includes 50 foot main line with carabiner, 7 installed prusiks, 6 leads (36"), tree straps, cam jam for easy adjusting, plastic cord tender, and drawstring storage bag. Prusiks and main line have reflective tracers woven in. They light up like highway reflectors in the light of your headlamp. Donated by Matt Lyon, www.bantamsaddletack.com
Goat Health Care book by Cheryl K Smith item
$10

Whether you're planning to get a goat or have had a herd for years, you'll find yourself referring to this practical guide again and again. It contains all of the essential information to make it a must-have health care book for any goat owner. Donated by Sheryl Hutson.
How to Build Animal Housing book item
$10

With dozens of adaptable plans for sheds, coops, hutches, multipurpose barns, windbreaks, and shade structures, this guide covers everything you need to know to build safe and sturdy housing for your animals. Donated by Sheryl Hutson
Life-sized Border Collie stuffed animal item
$50

Amazing life-sized Border Collie stuffy by Melissa and Doug. Donated by Sheryl Hutson
Putnam Packgoats Deluxe Saddle and 3k cu inch Pannier Set item
Putnam Packgoats Deluxe Saddle and 3k cu inch Pannier Set
$350

The Saddle is a lightweight and rugged design that can be custom fitted to your packing needs. Includes a set of 3k cu in roll-top Pannier (choice of green or orange) w/ NAPgA patch. Donated by Putnam Packgoats. www.putnampackgoats.com
GI Tract Back on Tract Herbal Supplement Pack item
$20

Formulated by a Certified Master Herbalist, this product is tested, packaged and labelled as a human Dietary Supplement but is suitable for all species. FREE online class included with purchase covering proper dosage, frequency, administration. Herbs in this mix are organic, organically grown non-gmo, or wildcrafted. Donated
Small Panniers item
$95

A Set of Small Forest Panniers The Forest pannier is made with water resistant durable Cordura fabric. This Pannier comes equipped with heavy-duty straps, quick release buckles, and a drawstring closure inside for protecting your cargo. Your choice of color: Red, Orange, Blue, Purple, Forest Green, Olive Green, or Brown. https://buttheadpackgoats.com/
Orange Visibilty Neckband item
$20

A set of Two Visibility Neck Bands Bright orange This orange sleeve will fit over a 5" wide collar. (collar not included) The neck band has a Velcro closure to keep it secure. This band increases visibility out on the trail during hunting season and is one of our best sellers. https://buttheadpackgoats.com/
A set of Butthead Halters item
$40

Set includes: 1 Small 1 Medium 1 Large 1 Extra Large You will have a halter for all the stages of your goats development. https://buttheadpackgoats.com/
Guided Fly Fishing with Mike Lum item
$550

INFORMATION 1-2 people guided full day trip Floating the Madison River out of Ennis Montana, premier fly fishing!!! Tackle, drinks, food included on day of trip NOT INCLUDED – Transportation, lodging, food (outside of the guided day on the river) Tip not included Fishing Licenses not included (can be obtained on-line, or morning of trip) RECOMMENDED If flying in, Bozeman is the recommended airport/rental car city. Lodging in Ennis is recommended, although Bozeman is only 1 hour away and also offers Great lodging choices. Winner of this item needs to contact Mike Lum A.S.A.P. to talk/schedule trip as he does book out quickly for the season. Mike Lum [email protected]
(5) FIVE Goat Coats item
$95

5 QUILTED / WATER PROOF GOAT COATS – NEW From the goat coat shop ABOUT - http://www.goatcoatshop.com/home.html INFO – orange, teal, purple, raspberry, blue
Leather Kinco Gloves with Custom Art Work item
$115

LEATHER KINCO GLOVES with CUSTOM ART WORK (photo attached) ARTIST – Renn Meuwissen ABOUT – https://www.instagram.com/rennmeuwissen/
The Mountain Athletic Training Programs item
$50

Athletic training programs designed for the demands of mountain life and activities. Mountain Project Workouts take about 1 to 1 1/4 hours to complete. 10 mins to watch the coach-led instructional video and 50-60 mins to perform the workout on your own/at your local gym. Access to download training plan of your choice https://www.mountainprojectmt.com/rut-plans https://www.mountainprojectmt.com/mountain-sport-plans https://www.mountainprojectmt.com/at-home-bodyweight-plans Donated by Mike Wolfe, Founder of The Mountain Project WEBSITE - https://www.mountainprojectmt.com/ BIO - https://www.mountainprojectmt.com/coaches
8 Week Online Ski Conditioning Program item
$40

8 week Online Ski Conditioning Program Athletic training programs designed to prepare you for the winter season. Fun and built on a progressive workload, Mountain Project Workouts take about 1 to 1 1/4 hours to complete. 10 mins to watch the coach-led instructional video and 50-60 mins to perform the workout on your own/at your local gym or with your own equipment. Donated by Mike Wolfe, Founder of The Mountain Project. WEBSITE - https://www.mountainprojectmt.com/
Official NAPgA T-shirt and Tumbler item
$30

Enjoy these official NAPgA T-shirt and Tumbler and start a conversation about packgoats. Or use them on your next trip. Choose from a variety of colors. Donated by Margaret Scott
NAPgA's 25th Anniversary T-Shirt and Tote item
NAPgA's 25th Anniversary T-Shirt and Tote
$25

Celebrate NAPgA's 25th Anniversary with your color choice of T-shirt and canvas Tote bag Donated by Margaret Scott
Portable Double Standard Water Softener item
$175

We are discovering that the most common type of urinary calculi (stones) in packgoat wethers in the Western United States are calcium-based. Many people believe that using a water softener for your goat's water source can help prevent urinary calculi in goats by reducing water hardness. This unit helps by removing dissolved solids including calcium which may reduce the risk of your goats developing calcium based struvites. This water softener is an excellent option for anyone with a water source that doesn't have freeze proof, covered location with electricity allowing for a stand alone water softener. This water softener is the original largest compact model on the market and produces twice the capacity as the standard softener. It simply regenerates with 2 boxes of common table salt in less than 30 minutes, and provides the owner with soft water up to 1600 gallons (or up to ~40 days). Shipping is included. Donated by www.portablewatersoftener.com
Pack Goats Made Simple by Marc Warnke item
$20

The Goat Guy's Guide to Goat Packing! Marc Warnke's new book is"the ultimate companion for understanding, training and adventuring" with goats.
Practical Goatpacking by Carolyn Eddy item
$15

Carolyn Eddy's quintessential guide to "the art and science of goatpacking." This book provides techniques and tips for raising, training and enjoying packgoats.
Yule Goat (Julbock) Print item
$10

This print of a Swedish Christmas goat, designed by Sam Pacioretty Art, will be your favorite Yule time decoration. This 8x10 print will come ready to frame.
Wooden Saddle item
$200

This wooden saddle is ready for your goat to use. Donated by Hat-S Goats, Lonnie Chambers
Hoof Boss item
Hoof Boss
$240

The ultimate in hoof trimming! Donated by Hoof Boss https://hoofboss.com
10 Bales of Orchard Grass Hay item
10 Bales of Orchard Grass Hay
$100

Clean, green, sweet smelling! Hay tests show the protein level is 15%-18% with the correct balance of 1:1 or 2:1 Ca:P. High bidder must pick the hay up at our farm near Kennewick, WA Donated by Game Farm Hay, LLC https://gamefarmhay.com/
Classes at The Dojo in Manhattan Montana item
Classes at The Dojo in Manhattan Montana
$275

Two Weeks Unlimited Classes at The Dojo with Guro Jason Cruz + plus 1 bag of coffee beans roasted in Manhattan. INFO - Classes are held 6 days a week including a free women’s self defense class open to the community. Coffee shop hours are Wed-Sunday 8-2pm. Asian food pop ups every Sunday. LINK TO WEBSITE https://www.bushidomountain.com/ LINK TO SOCIAL https://www.instagram.com/bushidomountain?igsh=eHRkZGZseWtmYjZ6
Packgoat Crossing item
$50

Custom made for NAPgA, this Packgoat Crossing sign is High Intensity Prismatic Reflective (HIP) digitally printed with protective overlay film. This sign is built with the same material as freeway and road signs with. 18” x 18” .080 aluminum. Donated by Mike Knaras, Intermountain Traffic Safety
Yield to Packgoats item
$50

Custom made for NAPgA, this Yield to Packgoats sign is High Intensity Prismatic Reflective (HIP) digitally printed with protective overlay film. This sign is built with the same material as freeway and road signs with. 18” x 18” .080 aluminum. Donated by Mike Knaras, Intermountain Traffic Safety
Packgoat Parking Only item
$50

Custom made for NAPgA, this Packgoat Parking Only sign is High Intensity Prismatic Reflective (HIP) digitally printed with protective overlay film. This sign is built with the same material as freeway and road signs with. 12” x 18” .080 aluminum. Donated by Mike Knaras, Intermountain Traffic Safety
Goat Milk Lotion and Soap item
$60

This donation comes with 2 bottles of Goat Milk Lotion and 3 bars of Goat Milk Soap. Shipping is included. Donated by Vickie Tenney
Hard Cover Goat Medicine Book item
$100

This book includes discussions on new diseases ranging from bovine spongiform encephalopathy to floppy kid disease as well as major updates on important diseases such as scrapie, mycoplasmosis, paratuberculosis, and urolithiasis. Information has also been added on management of transgenic goats and organic goat production. The text begins by outlining fundamentals of goat practice and moves on to systems-based coverage of the goat. Each chapter provides clinical anatomy and physiology of every system alongside information on relevant clinical signs, differential diagnosis, and system-specific disease. This is a gently used copy Donated by Taffy Mercer
Vintage Carved Goat Figurine by American Chestnut item
Vintage Carved Goat Figurine by American Chestnut
$15

American Chestnut Folk art carving of a goat on wheels. This collectible item was donated by Tina Antes.
Handmade wood and leather dangle earrings item
$10

These fun, handcrafted earrings depict a Nubian goat with a crown of flowers. They are hypoallergenic and nickel -free. Donated by Tina Antes.
Three handmade goat milk soap bars item
Three handmade goat milk soap bars
$10

Three goat milk soap bars- a goat kid, a rooster and a mama goat, in 3 different scents, geranium, patchouli and lavender. All natural ingredients, handmade by Mamm-Key Alpine Dairy Goats in Colorado. Donated by Tina Antes.
The Backyard Goat Book item
$10

This book is a great introductory Guide to Keeping and Enjoying Pet Goats; feeding, housing, and making your own cheese, pulling carts or serving as loyal pack animals. Donated by Taffy Mercer
Your Goats A kid's guide to raising and showing book item
$5

This book is an informative and encouraging guide designed for kids (human) ages 9 and up. It explains everything children need to know to safely and successfully raise and show their own goats. Donated by Taffy Mercer
Goat Behavior Book item
$4

The author, Tamsin Cooper has put together this educational book comprised of articles discussing what is known about goat behavior and recent research. This book will help to understand these marvelous animals. Donated by Taffy Mercer
The Pack Goat Book item
$12

This gently used book is written by John Mionczynski and presents everything a potential packer needs to know. Donated by Taffy Mercer
The Goat handbook item
$6

Goats are economically valuable animals, but owners need basic information about care, housing, breeding, and upkeep. This books has expert advice in non-technical language. You will find reliable information from breeders, veterinarians, and pet care experts in easy-to-follow volumes. Donated by Taffy Mercer
Natural Remedies for Goat Diseases Book item
$15

This book gives plain and easy to understand symptoms and treatments with Herbal and Homeopathic Remedies. Donated by Taffy Mercer
Natural Goat Care Book item
$17

Consultant, Pat Coleby shows how to solve health problems both with natural herbs and medicines and the ultimate cure, bringing soil into a healthy balance. Topics include: correct housing and farming methods, choosing the right livestock, diagnosing health problems, nutritional requirements, feeding prractices, vitamins and herbal, homeopathic and natural remedies, psychological needs of goats, breeds and breeding techniques. An invaluable resource for anyone with goats. Donated by Taffy Mercer
Raising Goats Naturally item
$15

Complete self sufficiency may seem out of reach, but for more and more of us, increasing our self reliance as much as possible is the order of the day. Incorporating dairy goats as the centerpiece of a diversified homestead can be the key to achieving this goal. This book will show you how. Donated by Taffy Mercer
Holistic Goat Care item
$25

Holistic Goat Care: A comprehensive guide to raising healthy animals, preventing common ailments and troubleshooting problems. A one-of-a-kind guide to empower even the novice goat owner. Donated by Taffy Mercer
The Accessible Pet, Equine and Livestock Herbal book item
$30

Whether you are new to the world of herbs and essential oils, or well seasoned, this book covers farm animals, exotics, reptiles, poultry, bees, pets and more. This herbal book takes time to lay your foundation in an easy to follow format so that you can become confident in your use of herbs. The author covers easy to difficult situations that owners face. Donated by Taffy Mercer
Another Practical Goatpacking by Carolyn Eddy item
$15

A gently used Carolyn Eddy's quintessential guide to "the art and science of goatpacking." This book provides techniques and tips for raising, training and enjoying packgoats. Donated by Taffy Mercer
Diet for Wethers item
$10

A Carolyn Eddy comprehensive book about wether nutrition with nutritional charts and feed composition charts..
A Goat Packing Camp Adventure item
A Goat Packing Camp Adventure
$3,840

Goat Packing Base Camp Adventure Experience the Uinta-Wasatch-Cache NF, Utah with packgoats You can choose to camp based on Rock hounding, Hiking, Fishing, Photography or just discovering the Forest.  4 Days, 3 nights  Up to 4 guests*  Camp equipment and setup provided  Goats will carry in all camp supplies and food with some room for personal items  Trip must be scheduled during our normal season between May 15 th and August 15 th .  Voucher good for 2025 or 2026 season.  All guests must sign a Hold Harmless Agreement and Content/Photo Release. Guests responsible for the following:  Purchased Meal Plan – Meals are fresh food cooked & prepared in camp, not freeze dried. Meal plans are $60 per person per day and include 3 meals a day & snacks  Proper attire for hiking and staying in the outdoors multiple days  Personal hygiene items  Water for the hike in. Water for the camp and hike out will be locally sourced & sterilized or hauled in by goat  Personal sleeping items beyond the provided bag, and pad.  Personal medications  Fishing/hiking/photography equipment if desired  Headlamp or flashlight  Transportation to the trail head** *Option available for 2 additional guests **Transportation can possibly be arranged depending on location. $4800 donation value Donated by: www.GoatALLin.com
Fly Swatter item
$40

Beautiful custom made fly swatter made with Oryx tail. Donated by Cindy Flowers

