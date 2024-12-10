Hosted by

North Dakota Safety Council (NDSC)'s Silent Auction

Collector's Diecast Toy Set item
Collector's Diecast Toy Set
$25

Starting bid

Add to your collection with this exclusive HESS diecast toy set! Perfect for collectors and enthusiasts alike, this set includes three high-quality, details diecast vehicles, each showcasing authentic detailing. This set includes a motorcycle, firetruck, and a police car. Don't miss your chance to own this incredible set! Silent auction item was donated by HESS.
One Free Night Stay at Candlewood Suites item
One Free Night Stay at Candlewood Suites
$25

Starting bid

Enjoy a relaxing getaway with a one-night stay at Candlewood Suites, located in Bismarck. Whether you're looking for a peaceful retreat or a fun staycation, this stay promises comfort and convenience. Package includes a one-night stay in a standard guest room. *Advance registrations are required as rooms can be limited and subjected to availability. Coupon expires 12-31-2025. Don't miss this opportunity to indulge in a night of relaxation! Bid now for your chance to win this unforgettable stay.
One Free Night Stay at Holiday Inn item
One Free Night Stay at Holiday Inn
$25

Starting bid

Need a break but don't want to travel far? Enjoy a FREE one-night stay at Holiday Inn, your perfect escape right here in Bismarck! Whether it's a romantic night away, a solo retreat, or just a change of scenery, this stay will have you feeling like you're on vacation. Package includes a one-night stay in a standard guest room. *Advance registrations are required as rooms can be limited and subjected to availability. Coupon expires 12-31-2025. Don't let this chance slip away - bid now for your dream staycation!
One Free Night Stay at Wingate by Windham item
One Free Night Stay at Wingate by Windham
$25

Starting bid

Treat yourself to a one-night stay at Wingate by Wyndham in Bismarck, the perfect spot for a little getaway! Whether you're in need of a staycation, a romantic retreat, or just a break from the everyday, this stay promises comfort and total relaxation. Package includes a one-night stay in a standard guest room. *Advance registrations are required as rooms can be limited and subjected to availability. Coupon expires 12-31-2025. Bid now and get ready to check in, kick back, and unwind!
Convenient & Chill Bundle item
Convenient & Chill Bundle
$50

Starting bid

Get ready for your next adventure with this cooler bag, hammock, hat, can koozies, and a T76 Compact Track Loader. This bundle has everything you need to chill in style. Bid now and take home the ultimate grab-and-go bundle! Silent auction bundle was donated by Doosan Bobcat. Valued at $150.
Sip Sip Hooray Bundle item
Sip Sip Hooray Bundle
$50

Starting bid

A perfect bundle for keeping your drinks hot/cold and your hands dry! This package includes stylish tumblers, koozies, and a S76 Skid-Steer Loader. This bundle is the ultimate companion for tailgates, BBQs, and everyday sipping. Silent auction bundle was donated by Doosan Bobcat. Valued at $150.
Handy & Dandy Bundle item
Handy & Dandy Bundle
$50

Starting bid

Be prepared for anything with this leatherman multi-tool and pocket knife set, the perfect companions for adventurers and everyday problem-solvers. Built for durability and versatility, these must-have gadgets pack multiple tools into sleek, compact designs - ready whenever you need it! Bid now and always be ready for the next adventure. Silent auction bundle was donated by Bridger Pipeline LLC. Valued at $200.
Bismarck, Mandan, and More Basket item
Bismarck, Mandan, and More Basket
$50

Starting bid

Discover a delightful mix of surprises with this basket! Packed with a variety of handpicked goodies, this collection is perfect for anyone. Items included are: a cooler bag, wood cutting board, two insulated mugs, travel blanket, bag of coffee, and sweet treats. Whether you're treating yourself or gifting to a loved one, this basket promises something for everyone. From indulgent treats to everyday essentials and fun finds, you'll love uncovering what's inside. Silent auction basket was donated by Bismarck-Mandan Convention & Visitors Bureau. Valued at $200. *Shipping not available
Dine & Delight - Walrus Gift Card item
Dine & Delight - Walrus Gift Card
$25

Starting bid

Savor a delicious meal at The Walrus with this gift card! Whether you're craving a gourmet dinner or a night out with friends, this dining experience is sure to satisfy your taste buds. Enjoy exceptional flavors, great ambience, and top-notch service - it's the perfect treat for yourself or a thoughtful gift for someone special. Silent auction item was donated by The Walrus. Valued at $75.
Stylish & Cozy Carhartt Jacket item
Stylish & Cozy Carhartt Jacket
$25

Starting bid

Stay warm and fashionable with this Carhartt jacket! Perfect for chilly days or layering in style, this high-quality jacket offers both comfort and versatility. This is a must have-have piece for any season. Silent auction item was donated by Industrial Contractors Inc. (ICI). Valued at $170.
Ultimate Grab & Go Cooler Bag Bundle item
Ultimate Grab & Go Cooler Bag Bundle
$25

Starting bid

Stay prepared for any adventure with this versatile cooler bag packed with a variety of fun and useful goodies! Additional items include: two different sized t-shirts, four different stickers, and two hats. Whether you're treating yourself or gifting it to someone special, this basket is full of fun and function! Silent auction bundle was donated by the Lignite Energy Council.
Garden Lover's Delight Basket item
Garden Lover's Delight Basket
$25

Starting bid

Bring your garden dreams to life with this Garden Lover's Delight Basket! Packed with essentials for both novice and season gardeners, this bundle includes everything you need to cultivate beauty and tranquility. From handy tools and vibrant seeds to decorative accents and soothing garden-inspired goodies, this basket is a perfect way to nurture your green thumb. Silent auction basket was donated by the North Dakota Telephone Company (NDTC). Valued at $95.
Hooked on Fun Basket item
Hooked on Fun Basket
$25

Starting bid

Reel in the perfect catch with this Hooked on Fun Basket! Packed with tackle box, lures, and ice fishing rod with lined reel, this basket is perfect for both seasoned and beginners alike. Whether you're casting off from the shore or heading out on the ice, this set has everything you need for a successful ice fishing day. Silent auction basket was donated by Great Lakes Sales and Marketing. Valued at $100.
Ultimate BBQ Set item
Ultimate BBQ Set
$50

Starting bid

Get ready to grill like a pro! This ultimate BBQ set has everything you need to take your grilling game to the next level! Items included are: Drip EZ BBQ Prep Tub, Drip EZ BBQ Rest Blanket, Drip EZ BB Silicone Grill Mitts, Meat Wireless Thermometer. Don't miss your chance to own this sizzling set. Bid now and fire up the grill! Silent auction items were donated by KS Industries. Valued at $240.
Fun in the Sun Basket item
Fun in the Sun Basket
$25

Starting bid

Get ready for endless fun in the sun with this pool-themed bundle. Whether you're lounging, splashing, or hosting the ultimate pool party, this set has everything you need for a perfect day by the water. Items included: Beach Bag, four beach towels, Umbrella, Sunscreen, Water Jug, and 2 one-day passes to Raging Rivers Waterpark in Mandan, ND. Silent auction items were donated by NDSC.
Coffee Lover's Basket item
Coffee Lover's Basket
$25

Starting bid

Calling all coffee enthusiasts! This coffee basket is packed with everything you need to start your day with the perfect brew. Items include: Coffee cup, 12 Stones Gift Card, beans, T-shirt, and Insulated travel coffee mug. Don't miss your chance to wake up to the perfect cup every morning! Bid now and enjoy every sip. Silent auction basket was donated by 12 Stones Coffee.
Essential Tool & Roadside Rescue Kit item
Essential Tool & Roadside Rescue Kit
$75

Starting bid

Be prepared for any project or emergency with this must-have combo tool and tire inflator! Whether you're tackling home repairs or ensuring you're road-trip ready, this set has everything you need to stay equipped and in control. Items are a Milwaukee M12 Combo kit 3497-22 and M12 Tire Inflator 2475-20. Tools donated by Fastenal. Items valued at $310.
Ultimate Cooler of Goodies
$50

Starting bid

Get ready for the perfect adventure companion with this insulated cooler full of miscellaneous must haves! Whether you're heading to a tailgate, picnic, or hanging out around a campfire, this set has everything you need to keep the fun going. Items included are: Cooler, two hats, two insulated travel coffee mugs, Travel-sized blue tooth speaker, and two reusable koozies. Don't wait - bid now! Items donated by Jones Contractors.
Stylish & Sun-Ready Bundle item
Stylish & Sun-Ready Bundle
$25

Starting bid

Stay warm, comfortable, and effortlessly stylish with this must-have apparel set! Whether you're out and about or just relaxing in style, this bundle has you covered - literally! Items included: Xtreme Fr Hoody & Hat and Heatwave Polarized Sunglasses. Bid now and upgrade your wardrobe! Products donated by Everything Safety LLC. Items valued at $300.
Nike Golf Bag item
Nike Golf Bag
$50

Starting bid

Elevate your game with this Nike golf bag, designed for both style and function. Whether you're a seasoned golfer or just getting into the swing of things, this bag will keep your clubs organized and your game on point. Don't miss your chance to hit the course in style - bid now and take your golf game to the next level! Golf balls included. Golf bag donated by Cintas Corporation. Valued at $200.
His & Hers Gift Basket item
His & Hers Gift Basket
$25

Starting bid

The perfect his and hers bundle, filled with a delightful mix of items for both! Whether you're treating yourselves or gifting to a lucky couple, this basket has something for everyone. Items include: Coat, Beanie, Baseball Cap, His and Her Earmuffs, His and Her Glasses, Insulated Tumbler. A little something for both - bid now and take home this perfect pair's basket. Basket donated by BNI Coal. Items valued at $200.
Ice Fishing Ready Bundle item
Ice Fishing Ready Bundle
$75

Starting bid

Be prepared for a day on the ice with this all-in-one ice fishing readiness bundle! Whether you're a seasoned pro or just starting out, this bundle has all the gear you need to make your ice fishing trip a success. Items included: Ice Fishing Readiness Kit - 1-EV-700 Black Insulated Bibs (you choose size between L/XL or 2X/3X), 1-ITR3620 ICE Cleats, 1-Black Frogwear Jacket (you choose size between L/XL or 2X/3X), 1 Fleece Balaclava, 1-Pair of SG7300MIT Deerskin 150 gram insulated Waterproof Mittens - one size, 1-BH2679PFT Polarized Blue Mirror Glasses, and travel carry bag. Don't miss the chance to gear up for your next ice fishing adventure - bid now and reel in the fun! Bundle donated by Global Glove and Safety Manufacturing, Inc. Items valued at $225.
Essential Winter Bundle item
Essential Winter Bundle
$50

Starting bid

Stay warm and stylish with this bundle. Perfect for chilly days, this cozy combo and Scheels gift card will keep you enjoying the outdoors. Items include: Dri-Duck Coat, Beanie, and $75 Scheels Gift Card. Don't let the cold slow you down - bid now and bundle up in style. Bundle donated by Precision Underground Inc. Items valued at $200.
Vehicle Care Bundle 1 item
Vehicle Care Bundle 1
$25

Starting bid

Bid on these oil change coupons and give your vehicle the care it deserves! Regular oil changes keep your engine running efficiently and extend the life of your car. Coupons can be used at the Bismarck or Mandan Eide Automotive locations. Drive with confidence - bid now and keep your car in top shape! Coupons donated by Eide Ford Lincoln.
Vehicle Care Bundle 2 item
Vehicle Care Bundle 2
$25

Starting bid

Bid on these oil change coupons and give your vehicle the care it deserves! Regular oil changes keep your engine running efficiently and extend the life of your car. Coupons can be used at the Bismarck or Mandan Eide Automotive locations. Drive with confidence - bid now and keep your car in top shape! Coupons donated by Eide Ford Lincoln.
Ultimate Welding Starter Kit item
Ultimate Welding Starter Kit
$100

Starting bid

Get ready to ignite your passion for welding with this ultimate welding starter kit and flame-resistant jacket combo! This bundle has everything you need to work safely and efficiently. Items include: RADNOR X-Large Black and Red Cotton BSX Flame Resistant Jacket and the RADNOR Starter Welder's Kit. Don't miss out on this perfect set to fuel your next project - bid now! Bundle donated by Airgas. Items valued at $540.
Minnesota Wild Cornhole Board item
Minnesota Wild Cornhole Board
$50

Starting bid

Get the party started with these Minnesota Wild Boards - perfect for tailgates, backyard BBQs, or any outdoor gathering! High-quality cornhole boards that are easy to set up and take down for on-the-go fun. Bid now! Boards donated by CBIZ Insurance Services, Inc. Items valued at $250. *Shipping not available.
Self-Defense Safety Set item
Self-Defense Safety Set
$25

Starting bid

This Safety Set comes packed with everything you need to stay safe, featuring a stun device, scrunchie engaging pin, sock it slim (kubatan), and pepper spray. This self-defensive kit is perfect for the woman in your life. Bid now! Set donated by Kim Weyer with Damsel in Defense. Items valued at $130.
250 Customized Pens item
250 Customized Pens
$25

Starting bid

Make your mark with personalized pens - the perfect blend of style and practicality! Whether for your business or personal use, these pens are a unique and functional accessory that will make every note you take special. Promo coupon must be redeemed by 8/31/2025. Good on select pens (up to $200 value). Bid now and get your hands on your very own customized pens! Items donated by KnowMe Promo, LLC.
Handcrafted Wooden American Flag item
Handcrafted Wooden American Flag
$25

Starting bid

Show your patriotism in style with this custom wooden American Flag. A beautiful crafted piece of art perfect for your home, office, or as a special gift - this flag is sure to be a conversation starter wherever it is displayed. Dimensions are 13"W x 24"L. Donated by Miller Insulation. Item valued at $150. *Shipping not available.
Adventure-Ready Ogio Backpack Bundle item
Adventure-Ready Ogio Backpack Bundle
$25

Starting bid

This Ogio backpack is perfect for any adventure or on-the-go lifestyle. Additional items included with the backpack are hats, cups, and more. Bid now and grab this pack for your next adventure. Bundle donated by RESA Power. Items valued over $100.
$100 Amazon Gift Card #1 item
$100 Amazon Gift Card #1
$25

Starting bid

Ready to treat yourself or find the perfect gift? With this $100 Amazon gift card, the possibilities are endless! From electronics to home goods, fashion, books, and more - Amazon has everything you could ever want, delivered straight to your door. Gift card donated by Safeland.
$100 Amazon Gift Card #2 item
$100 Amazon Gift Card #2
$25

Starting bid

Ready to treat yourself or find the perfect gift? With this $100 Amazon gift card, the possibilities are endless! From electronics to home goods, fashion, books, and more - Amazon has everything you could ever want, delivered straight to your door. Gift card donated by NRASP.
Custom Hand-Made Pocket Knife item
Custom Hand-Made Pocket Knife
$75

Starting bid

Every adventurer, handyman, and outdoor enthusiast needs a reliable pocket knife. Whether for camping, hunting, or everyday tasks, this high quality knife is a must-have tool. Stay prepared for anything - bid now and add this essential tool to your collection. Item is a custom hand-made pocket knife. PHL-Knives Every Day Cary (EDC) Knife. Knife donated by Techline Technologies, Inc. Item valued at $325.
Fleece-Lined Hooded Jacket item
Fleece-Lined Hooded Jacket
$25

Starting bid

Stay warm and stylish with this fleece-lined hooded jacket, perfect for chilly days and outdoor adventures. Features include: soft fleece lining for ultimate warmth, insulated hooded for extra protection against the cold, durable and stylish design for everyday wear. Bid now and stay cozy all season long! Item is a Tyndale Arc Rated Lined Jacket. *Highest bidder fills out an order form and the jacket will be mailed directly to them. Jacket donated by Tyndale. Item valued at $355.
Tactical Backpack & Gear Set item
Tactical Backpack & Gear Set
$50

Starting bid

Gear up with this LA Police Gear Atlas 72 Hour Tactical Backpack loaded with essential equipment for your next adventure! Package includes: EOC Reflective Safety Armband, 1050 Micro Waterproof/Dustproof Case, and Rescue Essentials Bleeding Control Kit. Whether for outdoor adventures, emergency preparedness, or everyday tactical use, this high-performance gear set is a must-have! Set donated by MHA Nation Emergency Operations Center. Items valued at $200+.
Emergency Ready Backpack Kit item
Emergency Ready Backpack Kit
$25

Starting bid

Be prepared for any situation with this fully stocked emergency prepared and first aid backpack. This durable, easy-to-carry backpack is packed with essential medical supplies to handle minor injuries and unexpected emergencies. Items included: TACOPS TEMS Sling Bag, Leatherman Super Tool 300 Multi Tool, Rothco Deluxe 5-in-1 Survival Tool, Adventure Medical Kits Emergency Bivy, Rescue Essentials Cyalume Triage Light Stick Combo, Uline Winter Rechargable USB LED Beanie, Rambler Anti-Fog Safety Glasses OS, ASP Products Carabiner, Streamlight Super Siege Lantern, and Leather Work Gloves Size XL. Bid now and be ready for anything! Supplies donated by MH Nation Emergency Operations Center. Items valued at $380+.
Autographed Guitar by Jimmy Yeary item
Autographed Guitar by Jimmy Yeary
$100

Starting bid

This stunning guitar will be used and personally signed by Jimmy Yeary during his Keynote Session, making it a must-have for any music lover or collector. Don't miss your chance to take home this incredible piece of memorabilia. Bid now! *Shipping not available.
Ultimate Outdoor Bundle item
Ultimate Outdoor Bundle
$25

Starting bid

Gear up for any adventure with this Ultimate Outdoor Bundle! Whether you're heading to work, the campsite, or a weekend getaway, this bundle has everything you need to keep your food and drinks fresh while staying warm. Items included: CEG carry lunchbox, 40 oz drink mug, Three-compartment lunch organizer, One pair refrigwear winter mittens (size large), and One pair refrigwear extreme winter gloves (size large). Bid now! Bundle donated by NDACo.
Winter Preparedness Bundle item
Winter Preparedness Bundle
$25

Starting bid

Be ready for whatever winter throws your way with this Winter Preparedness Bundle! Whether you're facing snowstorms, icy roads, or chilly nights, this bundle has you covered! Items included: Portable car battery charger, Window ice scrapper, and blanket. Don't get caught in the cold - place your bid and stay safe this winter! Bundle donated by Post Acute Medical Inpatient Rehabilitation Hospital Fargo.
Personalized Mug Set item
Personalized Mug Set
$25

Starting bid

Warm up your mornings with a custom touch! These mugs can be personalized with your name, favorite quote, or special design - making them the perfect gift for yourself or a loved one. Items included: $20 gift card, bag, and two custom 15 oz coffee mugs. The winner of this set will reach out to the owner of Strawberry Soda-Pop Studios to complete the customization. Bid now! Items donated by Strawberry Soda-Pop Studios.
Personalized Tumbler Set item
Personalized Tumbler Set
$25

Starting bid

Stay hydrated in a way that's uniquely you with these customizable tumblers! These tumblers can be personalized with your name, favorite quote, or special design - making them the perfect gift for yourself or a loved one. Items included: $20 gift card, bag, and two custom 20 oz tumblers (6 hours hot or 12 hours cold). The winner of this set will reach out to the owner of Strawberry Soda-Pop Studios to complete the customization. Bid now! Items donated by Strawberry Soda-Pop Studios.
Ultimate Outdoor Cooler & Tumbler Set item
Ultimate Outdoor Cooler & Tumbler Set
$75

Starting bid

Upgrade your outdoor adventures with this 52-QT RTIC cooler, designed to keep ice for days! Paired with two 20 oz insulated tumblers, your beverages will stay at the perfect temperature - hot or cold wherever you go. Set donated by North Dakota One Call. Items valued at $200+. *Shipping not available.
Lockout/Tagout Safety Kit item
Lockout/Tagout Safety Kit
$25

Starting bid

Stay OSHA-compliant and protect your team with this Lockout/Tagout Kit - an essential tool for safely securing energy sources during maintenance and repairs. Items included: Lockout/Tagout kit, High-temp rigid tags for valves and general plant floor use, koozie, and t-shirt. Set donated by Brady Corporation. Items valued at $100.
Harley-Davidson Floor Mat item
Harley-Davidson Floor Mat
$50

Starting bid

Rev up your space with this bold and rugged Harley-Davidson floor mat - perfect your garage, workshop, or entryway. Designed with durability and style in mind, this mat not only protects your floor but also showcases your passion for the open road. Floor mat dimensions are 3x5 ft. Mat donated by Vestis Corporation. Item valued at $200.
Jalas Heavy Duty Winter Boots item
Jalas Heavy Duty Winter Boots
$75

Starting bid

This waterproof safety boot is a must-have for wet and cold winters. The boot consists of highly protective full grain leather and functional textile for support and function. The full winter lining provides extra warmth and keeps feet dry. Stay safe and warm this winter with these on your feet. Bid now! Boots donated by Ejendals. Item valued at $350.
A Collection of Must Have Items item
A Collection of Must Have Items
$25

Starting bid

This exciting auction package is a mix of unique and useful items. Package includes: 8x10 acrylic print with stand of the ND Badlands, Notebook, Pens, Visor, Sweatshirt, and T-Shirt. Don't miss out - place your bid and take home this one-of-a-kind collections today! Package donated by Newman Signs. Items valued at $100+.
Coal Country Coffee Company Basket item
Coal Country Coffee Company Basket
$25

Starting bid

This coffee basket is packed with everything you need to start your day with the perfect brew. Items include: Coffee mug, 2 Koozies, 3 Bags of Coffee (Boilermaker - Medium Roast, Lignite - Dark Roast, and The Sportsman - Dark Roast), 1 Canister of Coal Country Cascara Tea (dried coffee cherry husk). Basket donated by Coal Country Coffee Company. Items valued at $80.
Bismarck Larks Package item
Bismarck Larks Package
$25

Starting bid

Step up to the plate for an unforgettable baseball outing! This package includes four party deck tickets and four Larks baseball hats. Enjoy prime seating as you cheer on the Bismarck Larks. *Tickets expire August 7th, 2025. Package donated by the Bismarck Larks. Items valued at $216.
Outdoor Cooler with Handle item
Outdoor Cooler with Handle
$50

Starting bid

Be prepared for any adventure with this matte gray RTIC cooler. The attached handle provides ease for transporting to and from your adventures. Don't wait - bid now! Cooler donated by LUFKIN Industries. Item valued at 200+.
Cooler, Tumblers, and More Bundle! item
Cooler, Tumblers, and More Bundle!
$25

Starting bid

Take home this must-have cooler bag filled with fun sweets and treats. This bundle also includes a baseball cap, and two 20 oz. insulated tumblers. Place your bid now! Bundle donated by Evolution Completion.

