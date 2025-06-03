eventClosed

North East Friesian Horse Council's Silent Auction

34 Stage Rd, Deerfield, NH 03037, USA

$150 Gift Certificate to Appointments USA
$25

Turn heads at the next show with this $150 gift certificate to Appointments USA, your go-to source for custom equestrian branding. From eye-catching stall drapes and professional-quality banners to embroidered saddle pads, tack trunk covers, and personalized apparel, this basket offers everything you need to elevate your barn’s image. Whether you're looking to refresh your show setup or outfit your team in style, this is your chance to stand out with polished, custom gear. Generously donated by Appointments USA, where quality and equestrian tradition come together.
Gift Certificate from Tack Shack for 2 Blankets Washed
$20

Keep your horse warm, dry, and comfortable with this gift certificate for professional cleaning of two horse blankets from The Tack Shack in Fremont, NH. Known for their motto, "Don't Despair, We Clean & Repair!", The Tack Shack specializes in giving new life to your hardworking blankets. With expert cleaning, repairs, and optional re-waterproofing, your gear will be fresh, functional, and ready for the season ahead. A practical and valuable basket for any horse owner—generously donated by The Tack Shack, where blanket care is their passion.
12 Bags of Poulin Grain Gift Certificates item
12 Bags of Poulin Grain Gift Certificates
$50

You care about your animals, and so does Poulin Grain—trusted since 1932 to support peak health and performance through superior nutrition. This basket includes 12 bags of premium Poulin Grain, expertly formulated for the unique demands of the Northeast and backed by cutting-edge research. Whether you're feeding a hard-working show horse or a treasured retiree, you can feel confident knowing you're providing top-quality nutrition in every bite. A generous and practical donation from Poulin Grain, where science meets care for horses that matter.
Our Favorite Horse Things from MMTS
$25

This thoughtfully curated basket from the clients of Matt Mazza Training Stables in Chester, NH is packed with barn-tested favorites handpicked by real horse people. Each item—whether it’s a go-to spray, trusted grooming tool, favorite treat, reliable clipper, or durable hay bag—was personally chosen and donated by riders who consider it an essential part of their daily routine. With every piece backed by firsthand experience, you’re not just getting great gear—you’re getting the ultimate seal of approval from horsemen and women who know what works. Who gives a better endorsement than that?
Beautiful Stock Tie from equus-couture
$20

Elevate your show-ring look with this stunning iridescent stock tie from Equus Couture, a company born from the romance that first drew us to horses. Locally crafted with intention and heart, each piece is a work of wearable art—designed to capture the magic of the bond we share with our horses. From dream to detail, Equus Couture brings thoughtful craftsmanship to life, creating timeless accessories that transform your presence in the saddle. Generously donated by Equus Couture, where elegance meets emotion, and every stitch tells a story.
Candy Explosion!
$10

Satisfy your sweet tooth with this fun and colorful candy-lover’s dream basket—packed full of classic favorites and irresistible treats! Whether you’re looking for a sugar boost during a long show day or just want to indulge in something sweet after barn chores, this basket has you covered. A playful and crowd-pleasing addition to the auction table, perfect for sharing... or not! Generously donated by a sweet supporter of our horse community. Thank you Maggie!
Unwind, Relax, and Color
$10

Unwind after a long day at the barn with this serene relaxation basket, filled with calming coloring books and creative tools designed to help you de-stress and recharge. Featuring peaceful themes like woodland creatures and floral patterns from On the Bright Side, plus twistable colored pencils and smooth-click markers, this collection invites you to slow down, breathe deep, and focus on the good. A perfect gift for riders who know the value of quiet moments between the chaos. Generously donated with relaxation in mind.
Travel Ready K-9 Gift Basket
$20

Hit the road with your pup in style and confidence with this travel-ready dog essentials basket, generously donated by Ceasar K9 and Equine, breeders of exceptional Belgian Malinois and trusted makers of quality K9 gear. Packed with smart, on-the-go solutions like a dog waste bag dispenser with flashlight, a durable biothane leash, scent-infused tough toy, tuff ball, dry store food bag, grooming wipes, and a cozy Eukanuba blanket, this basket keeps your dog comfortable and prepared wherever the journey leads. Two stylish baseball hats are also included—because great handlers deserve great gear too!
Complete Black Leather Horse Harness
$100

Built for strength and reliability, this brand-new black leather work harness is ready to get the job done. Complete with a sturdy box cheek bridle featuring blinders, breeching, and driving reins, this set is designed for comfort and control during harness work. The bridle is finished with a touch of gold beading for just the right hint of style without compromising utility. Whether you're logging, training, or doing farm work, this harness delivers dependable performance with a professional look. A generous donation for the working horse enthusiast who values both form and function.
Northeast Friesian Horse Council Swag Basket item
Northeast Friesian Horse Council Swag Basket
$10

Show your Friesian pride with this Northeast Friesian Horse Council swag basket, packed with stylish and useful items for any fan of the breed. You'll find three soft logo T-shirts, a comfortable tank top, two logo cups, a pair of stickers perfect for your tack trunk or trailer, and a handy notebook for jotting down show notes or barn to-dos. Whether you're a longtime Friesian lover or just admire their beauty and presence, this basket is a fun and functional way to represent the breed. Generously donated by the Northeast Friesian Horse Council.
Gorgeous Ladies Driving Hat
$25

Turn heads in the carriage with this gorgeous taupe ladies' driving hat, elegantly accented with burgundy and gold-trimmed ribbons and finished with sparkling gem details. A perfect blend of tradition and style, this striking piece adds a refined, polished touch to your turnout, whether you're competing or simply enjoying a leisurely drive. Generously donated by CD Equestrian Flair, where timeless elegance meets equestrian passion.
Braid Guard in Lavender Size XL
$10

Keep those long, luxurious manes looking show-ring ready with this basket of braid guards from CD Equestrian Flair—a must-have for Friesian owners and anyone who loves a neat, protected running braid. These washable, easy-to-apply guards come in a variety of fun colors, stay securely in place, and can be worn comfortably for extended periods. Perfect for prepping before a show or just keeping manes tidy at home, they’re a practical and stylish solution for managing long locks. Generously donated by CD Equestrian Flair, where form meets function in every detail.
Saddle Seat Shirt, Tie, and Vest Dickie
$20

Step into the ring in style with this saddle seat show set from CD Equestrian Flair, featuring a beautifully coordinated pink vest dickie with an open back for cool comfort, a matching shirt and tie dickie, and a sparkling tie bar for just the right touch of bling. Designed with both fashion and function in mind, this ensemble brings elegance and ease to your show day look—no extra layers, just polished presentation and breathable comfort. Generously donated by CD Equestrian Flair, where show-ring style meets smart design.
2 Custom Hunt Seat Dickies from AD Designs
$20

Add a touch of sparkle and sophistication to your show attire with this set of two custom hunt seat dickies from AD Designs. One features a classic white base with a shimmering silver horseshoe accent, while the other offers a bold black design trimmed with white ribbon and tasteful gem embellishments. These elegant pieces are perfect for riders who want to stand out with style and subtle flair in the show ring. Generously donated by AD Designs, where custom craftsmanship meets equestrian elegance.
3 Jolly Balls!
$15

Treat your horse to hours of fun with this basket of equine enrichment toys, perfect for keeping them entertained and engaged in the stall or paddock. It includes a 10-inch purple Jolly Ball for full-sized horses, an 8-inch red Jolly Ball ideal for ponies and minis, and a green Jolly Hay Ball designed to relieve boredom and reduce stress through slow-feed play. Whether your horse is playful or just needs a little mental stimulation, this basket is a surefire way to boost their happiness. Generously donated to bring some joy to your horse’s day!
Are you feeling lucky?
$50

This lucky red hay bag brings together practicality and a chance to strike it rich! Featuring a brand-new Classic Equine hay bag in a bold, beautiful red, it's perfect for feeding on the go or at the show. Tucked inside are some thrilling extras: four Diamond Jubilee $25 scratch tickets, two Precious Diamond $10 tickets, and two Millionaire $20 tickets. Generously donated to add a little sparkle to your day! But the question is, "Are you feeling lucky?"
Dover Saddlery Gift Basket
$50

Freshen up your tack room with this Dover Saddlery basket, packed with barn essentials and a splash of fun! It includes a green saddle pad, matching green water bucket, zebra-striped saddle cover, grooming tools, a mane brush, curry comb, and a pair of riding socks—everything you need for a polished and comfortable ride. Plus, enjoy $100 in Dover Saddlery gift cards to stock up on even more of your favorites. Generously donated by Dover Saddlery, your trusted partner in equestrian excellence.
8 Containers of Mrs. Pasture's Treats for Horses!
$20

Delight your horse with this basket filled with 8 containers of Mrs. Pastures Ring Ready Treats—a show-ring favorite made with banana, chia seeds, and vanilla. These colorless cookies are specially formulated with gut buffering technology, making them gentle on sensitive stomachs while still deliciously rewarding. Trusted by horse owners since 1986, Mrs. Pastures is a name synonymous with quality and care. Whether you’re rewarding a job well done or just sharing a quiet moment at the barn, these treats are a thoughtful way to say “good job.” Generously donated by Mrs. Pastures.
2 Dressage Lessons on a Dressage Schoolmaster!
$50

Experience the art of dressage with this gift certificate for two private lessons on a trained schoolmaster from Emily Emond Dressage at Far Meadow Farm in Morris, CT. Whether you're refining your skills or exploring dressage for the first time, Emily’s thoughtful approach—guided by her motto, “Training Through Simplicity”—offers riders of all levels the chance to build confidence, harmony, and feel in the saddle. A rare opportunity to learn from an experienced trainer and a well-schooled horse in a supportive, professional setting. Generously donated by Emily Emond Dressage.
8 hour boat rental on Lake Winnipesaukee
$200

Make waves with this incredible opportunity to spend a day on stunning Lake Winnipesaukee with a 2025 day rental of a Cobalt CS23—a sleek, high-performance boat with an 11-person capacity and pet-friendly policy! Enjoy 8 hours of cruising, relaxing, or water fun aboard one of the most comfortable and stylish boats on the lake. Valued at $635, this unforgettable experience is perfect for family, friends, or barn mates looking for an off-the-farm adventure. Some conditions apply—see flyer for details. Generously donated to bring a little luxury and lake-life fun to your summer!
Photo Shoot from Dallys M
$250

Capture the moments that matter most with this gift certificate for a full photo shoot from Dallys M Photography, valued at $1,250. Whether you're looking to showcase the powerful connection between horse and rider, highlight your equine partner’s beauty, or create timeless portraits, Dallys’ artistic eye and professional touch will deliver stunning, heartfelt images. This is more than just a photo session—it’s an experience designed to preserve the spirit of your journey with horses. Generously donated by Dallys M Photography.
Rider Ready Make Up Basket
$25

Look and feel your best in and out of the ring with this rider-ready beauty basket from Suit Up Consignment in Raymond, NH. Filled with an assortment of makeup essentials, it’s perfect for freshening up before a class or photo shoot. Suit Up Consignment offers quality, affordable apparel and accessories for every seat—and is always accepting gently used items in excellent condition. A fun and functional gift for any equestrian who appreciates a polished look. Generously donated by Suit Up Consignment.
Western Sign: Kick off your boots
$20

Add a touch of rustic charm to your home, barn, or tack room with this Western wood and metal sign from Show Hair Don’t Care, proudly stating: “Kick Your Boots Off and Stay Awhile.” Perfect for welcoming guests with laid-back country flair, this piece blends warmth and personality with sturdy craftsmanship. Based in Jaffrey, NH, Show Hair Don’t Care specializes in embellished attire for the show ring—and this donation brings their signature style from the arena to your walls.
Horse Shoe Wine Rack
$20

This striking black horseshoe wine rack from The Thrown Shoe is the perfect blend of rustic elegance and equestrian charm. Crafted from real horseshoes, it’s a unique way to display your favorite bottles while celebrating your love for horses. Whether it’s a centerpiece in your kitchen, tack room, or bar area, this piece is both functional and a conversation starter. Generously donated by The Thrown Shoe, where craftsmanship meets a passion for the equine lifestyle.
Saddle Seat Ties - Collection of 5 item
Saddle Seat Ties - Collection of 5
$15

Complete your show look or formal attire with this elegant collection of five ties from The Tie Studio, featuring a versatile palette of red, burgundy, black, white, and gold. Whether you're coordinating with show colors or adding a polished touch to your outfit, these ties offer timeless style and quality. A perfect addition to any rider’s wardrobe or anyone who appreciates a sharp, refined look. Generously donated by The Tie Studio, where classic design meets modern equestrian flair.
Stall at the 2026 NEFHC Horse Show
$25

Plan ahead for an unforgettable show experience with this donation of one stall at the 2026 Northeast Friesian Horse Council Classic Horse Show. Whether you're bringing a Friesian or another beloved equine partner, this is your chance to be part of one of the most anticipated events in the region. Held in celebration of the elegance, versatility, and power of the Friesian horse, this show offers top-notch competition and community. Generously donated by the Northeast Friesian Horse Council, this is a great way to secure your spot and support a growing tradition.
Stall at Octoberfest Horse Show 2025
$25

Get ready to show this fall with this donation of one stall at the 2025 Octoberfest Horse Show, held in Springfield, Massachusetts from October 30 to November 4. Known for its competitive atmosphere and festive fall spirit, this show is a highlight of the Northeast show season. Whether you’re competing or supporting your barn, this stall puts you right in the action. A fantastic opportunity to be part of an exciting event—generously donated to support our equestrian community.
Silver Western Cuff Braclet
$20

Add a touch of Western elegance to any outfit with this stunning silver cuff bracelet from Montana Silversmiths. Known for their timeless designs and quality craftsmanship, Montana Silversmiths creates jewelry that reflects the spirit of the West with sophistication and style. This beautifully detailed cuff is perfect for show days or a night out and makes a striking statement piece for any equestrian jewelry collection. Generously donated to bring a bit of sparkle to your wardrobe.
Friesian Tank , Short, and Camo Hat
$20

Show off your Friesian pride in style with this fun and fashionable signature set from Signature Boutique! This basket includes a ladies’ size medium black tank top featuring a shiny pink Friesian graphic on the front and “Friesian” down the back, matching black shorts with the same bold pink lettering down the right leg, and a stylish camo baseball cap with a Friesian design. Perfect for casual days at the barn, horse shows, or just relaxing in equestrian style. Generously donated by Signature Boutique, where fashion meets Friesian flair.
Equixotics Friesian Basket
$20

Celebrate your love for the majestic Friesian with this beautifully curated basket from Equixotics. It includes a bold red baseball cap featuring a black Friesian design, a stylish decorative pillow adorned with Friesian art, two artfully drawn Friesian stickers, and a crisp white saddle pad embroidered with a harness icon—perfect for adding a touch of flair to your tack setup. This collection blends comfort, utility, and equestrian elegance. Generously donated by Equixotics, where creative design meets a passion for the horse.
Gift Certificate for 1 horse hair custom made piece
$20

Hold your horse close to your heart with this meaningful gift certificate for one custom piece of horse hair jewelry from Kayla’s Keepsakes & Jewelry. Specializing in transforming your own horse’s tail hair into stunning, handcrafted keepsakes, Kayla creates one-of-a-kind pieces that celebrate the unique bond between horse and rider. Whether to honor a current partner or remember a beloved friend, this is a timeless way to carry their spirit with you. Owner provides the horse hair. Generously donated by Kayla’s Keepsakes & Jewelry, where memories are made wearable.

