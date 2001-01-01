Hosted by

North Georgia Animal Alliance

About this event

Sales closed

North Georgia Animal Alliance's May Auction

Pick-up location

Will be meeting at our storage building located First Baptist Church 7611 Nashville St, Ringgold, GA 30736

Soft-Sided Kennel Pet Carrier for Small Dogs, Cats, Puppy. C item
Soft-Sided Kennel Pet Carrier for Small Dogs, Cats, Puppy. C
$5

Starting bid

#1 This Pet Travel Bag are Lightweight and Durable enough for parents to outdoor with dogs, cats. Mesh on top & side doors for both ventilate and comfortable for pets Padded Carrying Handle with adjustable shoulder strap made this carrier more comfortable to use in daily. With a safety belt for the safety of your pet Three Big Pockets on side of this pet carrier bag for store some treats, leash, water bottles, toys for your dogs or cats Value $40.00
Cat Playpen item
Cat Playpen
$10

Starting bid

#2 Enclosures, Portable Pet Playpen for Indoor Cats, Puppy and Small Animals, Dog Playpen. Multi-functional :as a Cat birthing box can also serve as a maternity space for mother cats, providing a warm and secure nursing environment, perrrfect for multi-pet households Safe material：Cat enclosure constructed from breathable soft material; not recommended for pets with aggressive chewing or destructive habits; ensures long-lasting durability Safe and Secure: Our pet playpen indoor provides a secure area for indoor/outdoor pets, preventing them from getting lost or being disturbed by the outside environment. It also helps protect your furniture and other items from pet damage, ensuring a stress-free experience for both you and your furry friends. Experience the ultimate pet haven with our premium quality pet playpen tent. Value $41.00
Fresh Kitty Durable XL Jumbo Foam Litter Mat item
Fresh Kitty Durable XL Jumbo Foam Litter Mat
$3

Starting bid

#3 The grooved surface traps stray litter granules, rocks, and shavings Soft, slip-resistant material ensures every step is safe and comfortable A solid, neutral Color compliments your present Decor Great for cats, birds, and small animals. Value $13.00
Fresh Kitty Durable XL Jumbo Foam Litter Mat item
Fresh Kitty Durable XL Jumbo Foam Litter Mat
$3

Starting bid

#4 The grooved surface traps stray litter granules, rocks, and shavings Soft, slip-resistant material ensures every step is safe and comfortable. Value $13.00 A solid, neutral Color compliments your present Decor Great for cats, birds, and small animals
Cat Fun Climbing Landscape or Cat Tree item
Cat Fun Climbing Landscape or Cat Tree
$15

Starting bid

#5 It features a cylindrical shape with a sisal-covered exterior, a soft, padded top for lounging, and a circular opening providing access to a cozy interior space. This type of cat furniture is designed to offer cats a place to scratch, play, and rest. Sisal is a popular material for cat scratching posts because of its durability and texture, which appeals to cats' natural scratching instincts. The padded top and interior provide comfortable spaces for cats to relax or sleep. Value $70.00
Star The Black Cat Scentsy Buddy item
Star The Black Cat Scentsy Buddy
$10

Starting bid

#6 Part of the 2022 Scentsy Harvest Collection, Star the Cat Scentsy Buddy looks like a classic cute and cuddly feline. She features a black skirt with tiny yellow stars along with a bigger star on her chest. Value $35.00
Rhinestone Football Bling Tumbler item
Rhinestone Football Bling Tumbler
$3

Starting bid

#7 Sparkling Rhinestone Football Design: Bedazzle your life with our rhinestone football tumbler. The adorable football mom tumbler design adds a touch of glamour to your game day rituals, making it the ultimate statement piece for football moms and sports mom enthusiasts alike. Generous 40oz Capacity: Stay refreshed throughout the game with our large 40oz football tumbler with lid and straw. The perfect size for staying hydrated while showcasing your love for the game, this rhinestone football tumbler is your go-to companion for any football event. Convenient Handle, Lid, and Straw: Enjoy the game in style with the convenience of a sturdy handle, spill-resistant lid, and matching straw. Our rhinestone football tumbler is not only a fashion statement but also a practical accessory for your on-the-go lifestyle. Appreciation Gift: This rhinestone football tumbler is the perfect football mom or sports mom appreciation gift. This rhinestone football tumbler will go great with your football coach's sports mom decal, football mom jersey, hat, necklace, poem, and other sports mom era appreciation gifts. Value $35.00
EveryYay Going Places 1-Door Folding Dog Crate, 48" L X 30. item
EveryYay Going Places 1-Door Folding Dog Crate, 48" L X 30.
$20

Starting bid

#8 Easy Setup: The crate has a tool-free design for simple assembly. The EveryYay Going Places 1-Door Folding Dog Crate unfolds and sets up with ease to create a convenient and secure den-like space for your pup. Cleaning is a breeze thanks to its removable and leak-proof crate pan. - Leak-proof crate pan locks in place with pan stop and can be easily removed and cleaned - Foldable design sets up and stores away with no tools required - Slide-Bolt latch with "paw block" feature helps prevent dogs form unlocking crate. Value $179.99
Disney Doorables Disney100 Celebration of Wonder Set, 21-pie item
Disney Doorables Disney100 Celebration of Wonder Set, 21-pie
$8

Starting bid

#9 Whether you're shopping for a kids toy as a gift, birthday present, or just because, the Disney Doorables Disney100 Celebration of Wonder Set makes a wonderful surprise! Includes: 20 Doorables figures, 1 display case. Value $49.99 Celebrate a Lifetime of Memories: Behind Disney’s studio door, an anniversary surprise is in store with the Disney Doorables Disney100 Celebration of Wonder Set. Iconic Doorables Design: Each Disney figurine is designed in a gorgeous metallic platinum-hued finish, stands approximately 1.5 inches tall, and features signature Doorables stylized detailing and sparkly glitter eyes. Classic Stories, Beloved Characters: Disney Doorables Disney100 Celebration of Wonder features 20 characters from 100 years of Disney and Pixar tales. Designed for Display: A beautiful platinum-hued Mickey Mouse ear-shaped display case can be placed on a shelf or hung via pre-drilled holes (hanging hardware not included).
Paw Print Wreath, Paw Print Decor, Dog Paw Door Wreath item
Paw Print Wreath, Paw Print Decor, Dog Paw Door Wreath
$6

Starting bid

#10 Calling all Dog Lovers! 🐶 This is a stunning paw print wreath that could be used as a door wreath or even a wall decor item. This is made with 5 metal forms wired together and then white colored chunky yarn added to the wire frames. Included is a ribbons and a hand cut and painted dog. It measures 28”x 20”x 3.5”. Value $35.00
Wicker Basket Large with Handles item
Wicker Basket Large with Handles
$20

Starting bid

#11 A Beautiful Handcrafted Rattan Basket With A Handle Is Great For Any Storage Intention This Basket Serves As A Hamper Toy Bin Trash Bin And Also Can Be A Plant Basket. With Handles Stunning Beautiful And Elegant Wicker Round Basket Will Fill In Any Open Space For Additional Storage Our Exotic Tropical Natural Material With Durable Construction. Value $100.00
EveryYay Secret Hideout Modern Cat Condo, 15" H item
EveryYay Secret Hideout Modern Cat Condo, 15" H
$15

Starting bid

#12 Add a sleek and stylish spot for your feline to hang out in with the EveryYay Secret Hideout Modern Cat Condo. Including a soft and machine-washable cushion, this stool-shaped condo fits right into the room while making room for them to chill. - Secret Hideout Modern Cat Condo from EveryYay - For large cats - Provides a cozy spot to chill and nap - Midcentury modern inspired and removable, washable cushion makes clean up easy Value $59.99
Cuddler Dog/Cat Bed, Small - Light Tan item
Cuddler Dog/Cat Bed, Small - Light Tan
$5

Starting bid

#13 Crafted from elegant fabric that seamlessly complements your home decor and furniture, this bed adds a touch of refinement to any room. With a non-skid bottom ensuring stability and filled with recycled fiber, it's as stylish as it is sustainable. Upgrade your furry friend's bedding with ultimate comfort and style! Crafted from elegant fabric that seamlessly complements your home decor and furniture, this bed adds a touch of refinement to any room. With a non-skid bottom ensuring stability and filled with recycled fiber, it's as stylish as it is sustainable. Upgrade your furry friend's bedding with ultimate comfort and style! Value $14.00
Reddy Lounger Dog Bed item
Reddy Lounger Dog Bed
$20

Starting bid

#14 CUDDLER STYLE: Wide and tall wrap around bolster set at an angle provides support for your pet’s entire body, allowing extra room to stretch out and relax or curl up to stay warm GREAT FOR SMALL AND OLDER PETS: The front of the bed is lowered so small dogs and cats or pets that have difficulty climbing and walking can easily get inside. STYLISH: Looks like a beautiful piece of furniture in living rooms, family rooms, bedrooms, offices and dens COMFORTABLE: Soft, plush sleep surface for maximum comfort and coziness. Value $65.00
Furhaven Cooling Gel Foam Luxe Faux Fur & Performance Linen item
Furhaven Cooling Gel Foam Luxe Faux Fur & Performance Linen
$20

Starting bid

#15 The Furhaven Luxe Faux Fur & Performance Linen Sofa-Style Dog Bed is designed to provide your loved one with maximum comfort for a good night's rest. The medical-grade foam includes a layered orthopedic foam core topped with gel-infused memory foam. Micro gel beads help keep the bed cooler while memory foam conforms to your pet's shape providing superior support of joints. Gel foam has cooling properties reducing the sleeping surface by 1- or 2-degrees, wicking heat away from your pet. Great for older pets who may be unable to jump on the couch. Easy to clean. Cover care: Remove from core before washing. DESIGNED FOR PETS: The classic bolstered sofa design promotes ultimate comfort and security, providing high-loft orthopedic cushion support as well as a super cozy nestling and burrowing space for dogs and cats - SLEEP SURFACE: The main sleep surface is lined with cuddly soft embossed faux fur, while the supportive bolsters are wrapped in woven linen upholstery fabric; both materials are gentle on noses and paws for enhanced snuggling and burrowing comfort - EASY ON JOINTS: The gel-infused memory foam top whisks heat away for a cooling effect and improves body alignment, while the fluff-filled bolster railings support the neck, back, hips, and joints; both help to ease discomfort and encourage restful sleep. Value $69.99
EveryYay Plush Dog Bed item
EveryYay Plush Dog Bed
$8

Starting bid

#16 Complete your pet's haven with the EveryYay Plush Dog bed. This ultra-soft bedding creates a cozier, den-like experience so they can curl up for some better R&R. - Plush Dog Bed from EveryYay - Raised walls provide an added sense of security - Machine washable Value $32.99
EveryYay Plush Dog Crate Mat, 22" L X 15" W X 2" H item
EveryYay Plush Dog Crate Mat, 22" L X 15" W X 2" H
$5

Starting bid

#17 Complete your pet's haven with the EveryYay Plush Dog Crate Mat. This ultra-soft bedding creates a cozier, den-like experience so they can curl up for some better R&R. - Plush Dog Crate Mat from EveryYay - Pad their crate, kennel or favorite spot - Raised walls provide an added sense of security - Machine washable Value $25.00
EveryYay Plush Dog Crate Mat, 22" L X 15" W X 2" H item
EveryYay Plush Dog Crate Mat, 22" L X 15" W X 2" H
$5

Starting bid

#18 Complete your pet's haven with the EveryYay Plush Dog Crate Mat. This ultra-soft bedding creates a cozier, den-like experience so they can curl up for some better R&R. - Plush Dog Crate Mat from EveryYay - Pad their crate, kennel or favorite spot - Raised walls provide an added sense of security - Machine washable Value $25.00Complete your pet's haven with the EveryYay Plush Dog Crate Mat. This ultra-soft bedding creates a cozier, den-like experience so they can curl up for some better R&R. - Plush Dog Crate Mat from EveryYay - Pad their crate, kennel or favorite spot - Raised walls provide an added sense of security - Machine washable Value $25.00
Carhartt Pet Napper Pad for Dogs item
Carhartt Pet Napper Pad for Dogs
$15

Starting bid

#19 The Carhartt® Pet Napper Pad goes anywhere your buddy needs to rest, from the living room to your vehicle. This reversible Carhartt dog pad has a rugged duck canvas side that feels soft and broken-in, and has a water-repellent coating. The reverse side has cozy Sherpa fleece for ultimate comfort. Polyester fiberfill has baffles to minimize bunching. The Carhartt Pet Napper Pad for Dogs has a logo patch and super-durable construction. Duck canvas shell: 12 oz. firm-hand 100% cotton. Sherpa shell: 82% polyester/18% acrylic. Lining: 100% polyester. Imported. Manufacturer model #: P0000309. Duck canvas shell: 100% cotton Sherpa shell: 82% polyester/18% acrylic Lining: 100% polyester Reversible pet bed Duck canvas is water-resistant Reversible with Sherpa fleece topper for added comfort Baffles minimize bunching. Value $54.99
EveryYay In The Zone Wooden Pet Gate, 23.5-42" W X 30" H item
EveryYay In The Zone Wooden Pet Gate, 23.5-42" W X 30" H
$20

Starting bid

#20 When it comes to keeping curious pets out of mischief, we know the importance of working smarter, not harder. That's why we've designed the stylish, EveryYay In The Zone Wooden Pet Gate that seamlessly fits your home and keeps your pets exactly where you want them. From the top of the staircase to your open floor plan living room, this modern-styled gate uses narrow slat openings and an easy-to-assemble design to help you keep off-limit areas beyond their reach. - In The Zone Wooden Pet Gate from EveryYay - Fits standard openings 25.5" to 42" wide - Hardware kit allows you to securely mount gate to walls - Threshold-free to reduce risk of tripping - Easy-latch handle allows you to squeeze and open gate with one hand. Value $164.99
EveryYay Portable Pet Ramp, 72'' L X 18'' W X 1.375'' H item
EveryYay Portable Pet Ramp, 72'' L X 18'' W X 1.375'' H
$20

Starting bid

#21 If your pet lacks the hops to jump into your vehicle, it can really slow down your ride. That's why we designed the EveryYay Portable Pet Ramp to unfold and provide a leg up thanks to a textured surface and wide walkway. It's foldable design folds and locks with ease so the two of you can enjoy the open road in no time. - Portable Pet Ramp from EveryYay - Supports pets up to 200 pounds (90.7 kg) - Textured mat provides added traction - Ideal for seniors Value $152.45
Coastal Pet Bergan Comfort Carrier - Breathable Travel Carri item
Coastal Pet Bergan Comfort Carrier - Breathable Travel Carri
$10

Starting bid

#22 Bergan Carrier: Help your pet travel in comfort with the Bergan Comfort Carrier; mesh panels allow for maximum breathability and a washable fleece travel bed offers cushioned support Pet Carrier Dimensions: The large size of this Bergan cat & dog carrier is 19 x 10 x 13 inches, offering the perfect amount of space for your furry friend Airline-Friendly Soft Pet Carrier: Take your cat or dog anywhere with this pet travel carrier; it's compatible with many airlines because of its size Safe Dog & Cat Carrier: The Bergan Comfort Carrier is equipped with a seat belt loop for secure car travel and an adjustable shoulder strap for comfortable carrying Coastal Pet Cares: We design and deliver quality products that people trust for the pets they love Value $54.99
Soft Sided Carrier for Small Medium Cats Dogs item
Soft Sided Carrier for Small Medium Cats Dogs
$5

Starting bid

#23 Lightweight & Durable & Breathable: It is made of durable Polyester Fabric and Mesh which can effectively prevent tears from claws. Lightweight (2 .6Pounds), but durable( waterproof-lined fabric), Mesh windows for ventilation, top and side entry with locking zippers for safety. The pet carrier comes with a removable base insert, which creates a solid surface for your pet to stand on, along with a removable & hand washable cozy fleece pet bed,which offers a cozy sleeping space for your traveling pet PORTABLE & WASHABLE - The foldable design can be easy to store and carry.when it is not use, it can be folded into a small size and take it to anywhere. Padded,shoulder strap ,handles, cozy fleece pet bed can be completely removed and washed. NOT AIRLINE APPROVED - The large pet carrier is only suitable for daily travel, car seat journey and pet hospital etc. Do not place it under an airplane seat Value $36.98
Andis EasyClip Starter Kit, DR POL Adjustable Blade for Dogs item
Andis EasyClip Starter Kit, DR POL Adjustable Blade for Dogs
$5

Starting bid

#24 Dr. Pol and Andis have partnered together to help pet parents raise healthy, happy pets through regular grooming. The Easy clip starter makes touch ups and trims on light to medium coat pets easy. - single speed quiet motor - Adjustable blade cuts .5mm(surgical trim)-1.55mm (face, ears, paws) - lever that clicks to know its in the correct place - Light weight comfortable use with intuitive design - Bonus Item: Steel Comb - Kit Includes: Soft Storage case, 4 attachment combs (1/4", 1/2", 3/4", 1"), steel comb, blade cleaning brush , blade oil, blade guard Value $29.99
Reddy Green Expandable Food Container for Dogs, Large item
Reddy Green Expandable Food Container for Dogs, Large
$3

Starting bid

#25 Keep your pet's food fresh with the Expandable Food Container from Reddy. Sliding, adjustable design to fit all your food roll needs. This container is made with food-safe, BPA-free plastic and is dishwasher safe. - Expandable Food Container from Reddy - Sliding, adjustable design to fit most roll sizes - Helps keep food fresh - Lid can be used for cutting and slicing, while sliding internal tray keeps rolls elevated - Made with food-safe, BPA-free plastic Value $14.00
KONG Cat Active Figure Eight Track Cat Toy, One Size item
KONG Cat Active Figure Eight Track Cat Toy, One Size
$3

Starting bid

#26 KONG has created the ultimate cat toy - the Figure Eight Track Cat Toy. This racetrack comes with two rattle balls, a feather attachment, and a catnip tail. KONG uses the finest KONG Premium North American catnip to ensure maximum enjoyment for your cat. This toy provides double the chasing fun for multi-cat households. - Figure-eight shaped racetrack for endless entertainment - Two rattle balls to keep your cat engaged - Kickeroo catnip tail for added stimulation - Feather attachment for extra fun - Packed with KONG Premium North American catnip for maximum enjoyment Value $15.86
Set of 4 Cat Shaped Sponges item
Set of 4 Cat Shaped Sponges
$1

Starting bid

#27 Cat Shape:This sponge wipe has a unique cat shape, a super cute cat shape, which makes your kitchen fresh and clean, and brings a beautiful mood to the kitchen every day. Preferable Material:Cat kitchen cleaning sponge can be used for a long time, made of imitation loofah sponge layer, not easy to tear and break, long service life Porous Structure:This sponge wipe has a porous structure, which can help foam, save the amount of detergent, easy and clean dishwashing process, convenient and practical Fast Drying Control: Kitchen cleaning sponges are particularly easy to control drying, effectively reducing the residues of pathogenic compounds and the chance of bacteria's reproduction Soft Texture: This sponge wipe can safely scrub your dishes and even delicate surfaces without worrying about scratches, helping you easily wipe away grease, dirt, and other impurities. Value $6.00
Square Chair Cushion/Cat Bed item
Square Chair Cushion/Cat Bed
$1

Starting bid

#28 Durable and Comfortable- Square chair/Cat bed pads is filled with high quality cotton which ensures that it remains soft and fluffy. Value $5.00
"Inclusive Home Training System dog crate sm item
"Inclusive Home Training System dog crate sm item
"Inclusive Home Training System dog crate sm
$3

Starting bid

#29 Dimensions of the crate as 18 inches in length, 12 inches in width, and 14 inches in height (46 cm x 30 cm x 36 cm) Door features slide-bolt latch with Locking Tip and patented Paw Block™ Patented rounded side clips eliminate sharp edges Perfect for housetraining Wire frame ensures proper ventilation and visibility Value $22.00
Small Dog/cat crate item
Small Dog/cat crate
$3

Starting bid

#30 Door features slide-bolt latch with Locking Tip and patented Paw Block™ Patented rounded side clips eliminate sharp edges Perfect for housetraining Wire frame ensures proper ventilation and visibility Value $22.00
EveryYay Raised Runway Cat Scratch Post with Refillable item
EveryYay Raised Runway Cat Scratch Post with Refillable item
EveryYay Raised Runway Cat Scratch Post with Refillable
$10

Starting bid

#31 Raised Runway Cat Scratch Post With Refillable Corrugated Cardboard from EveryYay Provides a fun-filled place to scratch and climb Corrugated cardboard ramp offers a satisfying surface to scratch Easily refill scratcher panel with EveryYay Double Wide Cardboard Cat Scratcher Refills Carpeted top perch let's them survey the surroundings or enjoy a cat nap Raised Runway Cat Scratch Post With Refillable Corrugated Cardboard from EveryYay Provides a fun-filled place to scratch and climb Corrugated cardboard ramp offers a satisfying surface to scratch Easily refill scratcher panel with EveryYay Double Wide Cardboard Cat Scratcher Refills (type 3139147 in search box for instant access to the proper refills) Carpeted top perch let's them survey the surroundings or enjoy a cat nap. Value $49.99
Catit Flower Cat Water Fountain item
Catit Flower Cat Water Fountain
$5

Starting bid

#32 Catit Flower Cat Water Fountain - Interactive water fountain - Allows up to 3 different water flow settings - Stimulates cat's instincts - Easy to assemble Value $27.00
Indoor Outdoor Cat/Dog House item
Indoor Outdoor Cat/Dog House
$10

Starting bid

#33 Oxford Cloth: It is made of high-quality PVC-coated waterproof Oxford cloth, which can effectively prevent rainwater from penetrating, and is resistant to scratches and bites, and is not easy to damage Sponge Filling: The interlayer is filled with high-density sponge to ensure that the product can better lock the temperature and constant temperature to achieve the effect of heat preservation and sun protection Can be Fixed: add a fixed ring belt at the bottom, which can be tied with a rope or nailed to fix the nest to prevent it from being blown away by the wind The Perfect Gift: This convenient and durable cat house is perfect for cats and small dogs. In the cold winter, this is a good choice for your little guy to have a little place of his own Simple installation: The cat house can be easily assembled or disassembled within 10 minutes. You will not need any tools. Ideal for cats and puppies sleeping in garages, porches, barns and even homes Value $80.99
Marineland® Emperor® PRO 450 Aquarium Filter item
Marineland® Emperor® PRO 450 Aquarium Filter
$5

Starting bid

#34 Marineland Emperor PRO 450 Power Filter delivers easy, three-stage mechanical, chemical and biological aquarium filtration. This ultra-quiet filter has a decoupled motor to reduce noise, so you can relax and enjoy your aquarium. This power filter contains BIO-Wheel technology to provide wet/dry biological filtration for nitrifying bacteria growth and eliminating toxic ammonia and nitrate fast, and uses the Marineland Rite-Size E Filter Cartridge. It also filters your 90-gallon aquarium five times per hour with flow control up to 450 GPH. WITH BIO-WHEEL TECHNOLOGY: BIO-Wheel technology provides wet/dry biological filtration. MULTI-STAGE FILTRATION: Delivers mechanical, chemical and biological aquarium filtration to maintain a clean aquatic environment. COMPATIBILITY: Use with Marineland Rite-Size E Filter Cartridge. SIX SIZES: 100 (for up to 10 gallons), 125 (for up to 20 gallons), 175 (for up to 30 gallons), 275 (for up to 50 gallons), 375 (for up to 75 gallons), 450 (for up to 90 gallons). FLOW CONTROL: Flow control up to 450 GPH. Value $99.99
EveryYay Get Fresh Waterfall Classic Pet Fountain, 72 fl. oz item
EveryYay Get Fresh Waterfall Classic Pet Fountain, 72 fl. oz
$5

Starting bid

#35 The EveryYay Get Fresh Waterfall Classic Pet Fountain filters and refreshes pets' water. This fountain has two spout options that changes the waters flow. The filtered water provides several drinking areas as it falls into the base bowl. The moving water encourages pets to drink. Increasing hydration is important to a pets overall health. Cat's don't instinctively know to drink, by providing moving water, cats are more attracted to the movement and will drink more frequently. The stylish design of the EveryYay Waterfall Classic Pet Fountain holds 60 oz of water, which would be suitable for a cat or small dog. - Get Fresh Waterfall Classic Pet Fountain from EveryYay - Suitable for multi-pet households - Made from BPA free durable plastic - Dishwasher Safe - Uses EveryYay Replacement filters for plastic fountains - Low voltage UL listed pump and transformer included. Power cable included Value $34.99
EveryYay Get Fresh Waterfall Classic Pet Fountain, 72 fl. oz item
EveryYay Get Fresh Waterfall Classic Pet Fountain, 72 fl. oz
$5

Starting bid

#36 The EveryYay Get Fresh Waterfall Classic Pet Fountain filters and refreshes pets' water. This fountain has two spout options that changes the waters flow. The filtered water provides several drinking areas as it falls into the base bowl. The moving water encourages pets to drink. Increasing hydration is important to a pets overall health. Cat's don't instinctively know to drink, by providing moving water, cats are more attracted to the movement and will drink more frequently. The stylish design of the EveryYay Waterfall Classic Pet Fountain holds 60 oz of water, which would be suitable for a cat or small dog. - Get Fresh Waterfall Classic Pet Fountain from EveryYay - Suitable for multi-pet households - Made from BPA free durable plastic - Dishwasher Safe - Uses EveryYay Replacement filters for plastic fountains - Low voltage UL listed pump and transformer included. Power cable included Value $34.99
Zilla 24kGoldn Graffiti Print Terrarium Background Screen item
Zilla 24kGoldn Graffiti Print Terrarium Background Screen
$1

Starting bid

#37 Made From Sturdy Material (Polypropylene) Includes Loop and Hook tape to easily secure to outside of terrarium Providing a one-of-a-kind habitat for your reptile pet 24kGoldn's unique artistic vision, combined with Zilla's expertise in reptile care Fits most 20L sized terrariums 20" x 10.625" Value $15.26
Zilla 24kGoldn Graffiti Print Terrarium Background Screen item
Zilla 24kGoldn Graffiti Print Terrarium Background Screen
$1

Starting bid

#38 Made From Sturdy Material (Polypropylene) Includes Loop and Hook tape to easily secure to outside of terrarium Providing a one-of-a-kind habitat for your reptile pet 24kGoldn's unique artistic vision, combined with Zilla's expertise in reptile care Fits most 20L sized terrariums 20" x 10.625" Value $15.26
Zilla 24kGoldn Graffiti Print Terrarium Background Screen item
Zilla 24kGoldn Graffiti Print Terrarium Background Screen
$1

Starting bid

#39 Made From Sturdy Material (Polypropylene) Includes Loop and Hook tape to easily secure to outside of terrarium Providing a one-of-a-kind habitat for your reptile pet 24kGoldn's unique artistic vision, combined with Zilla's expertise in reptile care Fits most 20L sized terrariums 20" x 10.625" Value $15.26
Zilla 24kGoldn Graffiti Print Terrarium Background Screen item
Zilla 24kGoldn Graffiti Print Terrarium Background Screen
$1

Starting bid

#40 Made From Sturdy Material (Polypropylene) Includes Loop and Hook tape to easily secure to outside of terrarium Providing a one-of-a-kind habitat for your reptile pet 24kGoldn's unique artistic vision, combined with Zilla's expertise in reptile care Fits most 20L sized terrariums 20" x 10.625" Value $15.26
Kaytee CritterTrail Fun-nel Activity Accessory Kit item
Kaytee CritterTrail Fun-nel Activity Accessory Kit
$1

Starting bid

#41 Bubble Wave Fun-nels design features a comfort grip that is safe for your pet's paws. Includes loop-the-loop, outhouse, snap-on comfort wheel, fun-nel tubes, and rings Expand your habitat to give your pet more room to play Assembled size is 9 x 9 x 18 inches For hamsters, gerbils, or mice. Value $37.99
WeatherTech Pet Feeding System item
WeatherTech Pet Feeding System
$5

Starting bid

#42 The Single Low Pet Feeding System uses the same heavy-duty integrated design as the double low system, combining the bowl stand and protective mat into one solid piece. This system allows your pet to get at every morsel of food or every drop of water without straining its neck and back. Includes one stainless steel or BPA-free plastic bowl that is NSF-approved and human food grade. The entire feeding system was designed, engineered and manufactured right here in America using only the safest and highest-quality materials! The Single Low Pet Feeding System uses the same heavy-duty integrated design as the double low system, combining the bowl stand and protective mat into one solid piece. This system allows your pet to get at every morsel of food or every drop of water without straining its neck and back. Includes one stainless steel or BPA-free plastic bowl that is NSF-approved and human food grade. The entire feeding system was designed, engineered and manufactured right here in America using only the safest and highest-quality materials! Value $41.95
WeatherTech Pet Feeding System item
WeatherTech Pet Feeding System
$5

Starting bid

#43 The Single Low Pet Feeding System uses the same heavy-duty integrated design as the double low system, combining the bowl stand and protective mat into one solid piece. This system allows your pet to get at every morsel of food or every drop of water without straining its neck and back. Includes one stainless steel or BPA-free plastic bowl that is NSF-approved and human food grade. The entire feeding system was designed, engineered and manufactured right here in America using only the safest and highest-quality materials! Value $41.95
Omega One Garlic Marine Slow-Sinking Mini Pellets, 1.8 oz. item
Omega One Garlic Marine Slow-Sinking Mini Pellets, 1.8 oz.
$1

Starting bid

#44 An extremely palatable mix of seafood ingredients is combined with garlic and spirulina to make the very popular Omega One Garlic Marine Pellets. Rich in Omega 3 Fatty Acids, these pellets represent the absolute best in marine nutrition. Offered in a small, large, and mini sized pellet. - The only dry fish food in the world made directly from fresh seafood - Rich in Omega 3 fatty acids - Free of meals or other pre-processed protein - Contains hand-harvested ocean kelp & spirulina - Garlic for palatability and parasite resistance - No Artificial Preservatives or Flavors - Significantly less starch, reducing fish waste An extremely palatable mix of seafood ingredients is combined with garlic and spirulina to make the very popular Omega One Garlic Marine Pellets. Rich in Omega 3 Fatty Acids, these pellets represent the absolute best in marine nutrition. Offered in a small, large, and mini sized pellet. - The only dry fish food in the world made directly from fresh seafood - Rich in Omega 3 fatty acids - Free of meals or other pre-processed protein - Contains hand-harvested ocean kelp & spirulina - Garlic for palatability and parasite resistance - No Artificial Preservatives or Flavors - Significantly less starch, reducing fish waste Value $4.84
Oxbow Enriched Life Small Pet Willow Play Cube item
Oxbow Enriched Life Small Pet Willow Play Cube
$1

Starting bid

#45 Enriching your pet's daily life starts with supporting natural behaviors such as exploring, playing, hiding, and chewing. Oxbow Enriched Life is designed with these natural behaviors in mind and is constructed from 100% pet-safe materials, allowing you to nurture your pet's mind and body in safe and fun ways every day. Great for hiding food and treats Fun for tossing and rolling Promotes essential chewing behaviors for dental health Made with untreated wood Crafted with only safe and natural materials Supports your pet's instinctual playing, chewing, and exploring behaviors Includes: 1 Count Intended Pet(s): Rabbit, Guinea Pig, Mouse, Rat, Hamster, Gerbil Material(s): Willow Color: Brown Product Dimensions: 4.5 L x 4.5 W x 7 H Great for hiding food and treats Fun for tossing and rolling Promotes essential chewing behaviors for dental health Made with untreated wood Crafted with only safe and natural materials Supports your pet's instinctual playing, chewing, and exploring behaviors Includes: 1 Count Intended Pet(s): Rabbit, Guinea Pig, Mouse, Rat, Hamster, Gerbil Material(s): Willow Color: Brown Product Dimensions: 4.5 L x 4.5 W x 7 H Value $4.79
Leaps & Bounds Palm Tree Sprinkler Dog Toy item
Leaps & Bounds Palm Tree Sprinkler Dog Toy
$5

Starting bid

#46 Your pet's urge to play is an unstoppable force that can't be contained indoors. They crave long-distance chases, epic romps in the water, and every heart-pounding moment of fun in between. Make the great outdoors their playground with the Leaps & Bounds Palm Tree Sprinkler. - Palm Tree Sprinkler from Leaps & Bounds - Cools dog during play - Stores flat - Puncture/scratch resistant up to 20 lbs. - BPA-free Value $29.99
Colorful Dog Canvas Wall Art item
Colorful Dog Canvas Wall Art item
Colorful Dog Canvas Wall Art
$5

Starting bid

#47 12x12 Dog canvas paintings Great for home ,office, kids room or gift. Value $20.00
Colorful Dog Canvas Wall Art item
Colorful Dog Canvas Wall Art item
Colorful Dog Canvas Wall Art
$5

Starting bid

#48 12x12 Dog canvas paintings Great for home ,office, kids room or gift. Value $20.00
Better Homes and Garden Warmer Plug In item
Better Homes and Garden Warmer Plug In
$2

Starting bid

#49 Pluggable Wall Wax Warmer, Single Pack. Wall outlet wax warmers allow you to enjoy the relaxing fragrance of wax without the flame or dirty soot. Easy and safe to use — simply plug the warmer into a wall. Value $10.00
Black Metal Wall Art Decor, Dog and Cat Silhouette item
Black Metal Wall Art Decor, Dog and Cat Silhouette
$3

Starting bid

#50 DESIGN FEATURES: Circular metal wall art featuring silhouettes of a dog and cat with decorative butterflies in a minimalist black design DIMENSIONS: 12 inches in diameter, perfect size for various wall spaces while maintaining visual impact VERSATILE DECOR: Ideal for multiple room placement including living room, bedroom, bathroom, or front door areas MATERIAL QUALITY: Crafted from durable metal with a sleek black finish that adds contemporary style to any space EASY INSTALLATION: Comes with a pre-drilled hole for straightforward hanging and secure wall mounting. Value $14.15
Black Metal Wall Art Deco, Cat Paws item
Black Metal Wall Art Deco, Cat Paws
$3

Starting bid

#51 DESIGN FEATURES: Metal wall art featuring silhouettes of a cat paws in a minimalist black design DIMENSIONS: 12 inches in diameter, perfect size for various wall spaces while maintaining visual impact VERSATILE DECOR: Ideal for multiple room placement including living room, bedroom, bathroom, or front door areas MATERIAL QUALITY: Crafted from durable metal with a sleek black finish that adds contemporary style to any space EASY INSTALLATION: Comes with a pre-drilled hole for straightforward hanging and secure wall mounting. Value $14.15
Pop Culture 101 Pooping Puppies Jigsaw Puzzles item
Pop Culture 101 Pooping Puppies Jigsaw Puzzles
$2

Starting bid

#52 Pop Culture 101 Pooping Puppies Jigsaw Puzzles, Paper, 1000 Piece Hilarious 1000 piece jigsaw puzzle featuring a unique dog and poop theme Perfect for dog lovers and anyone who enjoys a good laugh Includes 101 different dog breeds, including Labrador Retrievers, French Bulldogs, German Shepherds, Golden Retrievers, and more Ideal for gifting on various occasions such as birthdays, Christmas, or as a white elephant gift Crafted with precision, featuring sturdy, well-cut pieces with virtually no puzzle dust Each piece is large, thick, and easy to handle, printed on no-glare, non-toxic inks on heavy puzzle board Completed puzzle size: approximately 27 x 19 inches Suitable for both adults and kids, providing challenging and satisfying entertainment Value $19.00
Square Framed Wall Art Decoration item
Square Framed Wall Art Decoration
$2

Starting bid

#53 This unique piece features flowers with vibrant colors and delicate textures, harmoniously paired with intricate paper cutouts. Each artwork is encased in a sleek square frame, available in sophisticated black to seamlessly blend with any interior style. Value $19.99
2 pc Bright Textured Floral Canvas Wall Art item
2 pc Bright Textured Floral Canvas Wall Art item
2 pc Bright Textured Floral Canvas Wall Art
$5

Starting bid

#54 2 pc Bright Textured Floral Canvas Wall Art Set 12"x 12” Square Home Decor Bright floral canvas wall art Textured painting contemporary art bouquet flower painting floral painting bright colors  Amazing blooming classic & modern in technique & mood. Great decor for a bedroom, kitchen, or dining room. Ready to hang, with hanging accessories included & no additional framing required Canvas Wall Art Decor Modern Colorful Floral Pink Orange Happy Flower Print & Handmade Painting with Texture 12x12” 2 pieces Inspirational Wall Art for Living Room Bedroom, Bathroom, Office Decor Ready To Hang Value $44.00
Dog Room Decor Paw Prints Wood Wall Art item
Dog Room Decor Paw Prints Wood Wall Art
$1

Starting bid

#55 Deal gift choice for dog lover: these rustic wood carved panels are nice gifts for your friends, family and neighbors on Christmas, homecoming, housewarming, weddings, birthdays, gatherings and other holidays, to express your sincere wish and care 🐶Widely application: the wall art signs are light in weight for decorating the walls of living rooms, corridors, bathrooms, kitchens and bedrooms, they can also be applied for farmhouse decorations, shop windows, hotel and table displays, restaurants or coffee bars Value $5.00
Blind Dog Bumper Halo item
Blind Dog Bumper Halo
$3

Starting bid

#56 COMFORTABLE FOR YOUR PET - While wearing the Blind Dog Collar, the soft outside material will let your dog wear it comfortably. they can eat, drink, sleep and play at ease while staying protected. DESIGNED TO LAST -The dog bumper won't be damaged by multiple impacts due to simple design, Sturdy material. Value $30.99
Precious moments figurines set item
Precious moments figurines set item
Precious moments figurines set
$5

Starting bid

#57 Five Piece set of precious moments. Value $25.00
Pets First New York Yankees Aaron Judge Dog Jersey LG item
Pets First New York Yankees Aaron Judge Dog Jersey LG
$5

Starting bid

#58 Officially MLBPA licensed Jersey . 100% satin and poly mesh jersey with woven trim on neck and sleeves. Back has screen printed logo type, numbers, and woven jock tag. Front has screen printed MLB team logo. - Stylish MLB Player Pet Jersey that allows you to show off your team pride and make your dog a part of your favorite team. - Woven trim on neck and sleeves - Decorated with official team primary logo - Woven jock tag Value $23.99
You Matter Together We Rise.org Blue Throw Blanket item
You Matter Together We Rise.org Blue Throw Blanket
$2

Starting bid

#59 43" x 60" Warm Fleece Baby Blue Blanket Value $7.99
Chip N Dip Hard Plastic 12-Inch Round 7-Section Serving Tray item
Chip N Dip Hard Plastic 12-Inch Round 7-Section Serving Tray
$2

Starting bid

#60 Be ready for the summer cook outs. Heavy duty hard plastic tray deal for chips, dips, veggies or snacks! Tray is hand washable and reusable. Value $5.99
Chip N Dip Hard Plastic 12-Inch Round 7-Section Serving Tray item
Chip N Dip Hard Plastic 12-Inch Round 7-Section Serving Tray
$2

Starting bid

#61 Be ready for the summer cook outs. Heavy duty hard plastic tray deal for chips, dips, veggies or snacks! Tray is hand washable and reusable. Value $5.99
Chip N Dip Hard Plastic 12-Inch Round 7-Section Serving Tray item
Chip N Dip Hard Plastic 12-Inch Round 7-Section Serving Tray
$2

Starting bid

#62 Be ready for the summer cook outs. Heavy duty hard plastic tray deal for chips, dips, veggies or snacks! Tray is hand washable and reusable. Value $5.99
Elevated Dog Bowls item
Elevated Dog Bowls
$5

Starting bid

#63 Raised Dog Bowl Station with Stand. It features two stainless steel bowls set in a black, adjustable-height stand. This type of elevated feeder is designed to provide a more comfortable eating position for pets, potentially aiding in digestion and reducing strain on their neck and joints. The stand is made of a durable material and has a sturdy base to prevent tipping. Value $25.88
Precious Moments address book item
Precious Moments address book
$2

Starting bid

#64 Precious Moments address book with a spiral binding on the left. The cover features two Precious Moments characters, one boy and one girl, sitting side-by-side and reading a book together, with their respective animal companions, a dog and a lamb. Value $10.99
Animal Series Cat Scratching Post/Cat Tree, Sloth item
Animal Series Cat Scratching Post/Cat Tree, Sloth
$5

Starting bid

#65 Available in three fun animal designs—check out the whimsical unicorn, lovable llama and super-cute sloth. Easy, one-step assembly with no tools required—just attach the post to the base. Sisal-wrapped post promotes satisfying scratching habits and healthy kitty nails. Gives cats a place to scratch and stretch to help save your home from destructive claws. Double-layered baseboard provides extra stability and support for lots of kitty playtime. Whichever animal-themed scratching post you choose to bring home, it will make a great addition to your cat's home zoo! These easy-to-assemble scratching posts are built for all-around kitty enjoyment. The post is fully wrapped in claw-friendly, kitty-preferred sisal to provide the perfect place for them to scratch to their furry heart’s content and get a good stretch in. Up on top, there’s an adorable animal of your choice—whimsical unicorn, lovable llama or super-cute sloth—and the double-layered base is extra stable to stand up to the power of feline fun. Value $31.99
Leaps & Bounds Portable Wave Pet Pool Toy small item
Leaps & Bounds Portable Wave Pet Pool Toy small
$5

Starting bid

#66 Give your pet the perfect place to take a dip with this Pet Pool from Leaps & Bounds. It's designed for easy use and transportation with additional safety features, making it the ultimate oasis for both you and your four-legged friends. - Pet Pool from Leaps & Bounds - Easy set up with no air pump required - Lightweight, foldable, and stores flat - Non-slip inner bottom - BPA-free - Puncture & scratch resistant Value $39.99
Leaps & Bounds Palm Tree Sprinkler Dog Toy item
Leaps & Bounds Palm Tree Sprinkler Dog Toy
$5

Starting bid

#67 Your pet's urge to play is an unstoppable force that can't be contained indoors. They crave long-distance chases, epic romps in the water, and every heart-pounding moment of fun in between. Make the great outdoors their playground with the Leaps & Bounds Palm Tree Sprinkler. - Palm Tree Sprinkler from Leaps & Bounds - Cools dog during play - Stores flat - Puncture/scratch resistant up to 20 lbs. - BPA-free Value $29.99
Andis eMERGE All Coats Cord/Cordless Clipper item
Andis eMERGE All Coats Cord/Cordless Clipper
$20

Starting bid

#68 Create fabulous grooms faster with the eMERGE cord/cordless clipper. This single speed clipper still offers a powerful rotary motor, paired with a Ceramicedge 10 blade, can get through any coat. - rotary motor provides 4,500 SPM - Equipped with ceramic size 10 blade runs cooler and stays sharper longer. Best for paw pads, sanitary trims, shaved face and feet, or use with attachment combs for body grooming - Lithium-ion battery provides 1.5 hours of runtime on a 60-minute charge. Cord/Cordless operation allows groomers the opportunity to continue the groom if a battery recharge is needed before the end of the groom - Ergonomic and well balanced, finger grooves on back for all day comfortable grooming - Detachable blade system compatible with all Andis ultraEDGE, ceramicEDGE and FT blades - Push-button power switch with travel lock security (3 sec hold) Value $279.99
Canada Pooch Complete Control Dog Harness & Leash item
Canada Pooch Complete Control Dog Harness & Leash
$10

Starting bid

#69 The new no pull dog harness was designed for heavy pullers of all dog sizes. This premium dog harness is recommended by dog trainers for more control and comfort on walks. - Custom no pull front d-ring for leash attachment (Patent Pending) Option for back d-ring leash attachment - Easy to put on your dog with a dual buckle closure Adjustable on the neck, chest, and belly for a secure and perfect fit - Comfortable neoprene padding - Functional easy-to-grab assistance handle The Youly Black 2-in-1 Dog Leash allows you to grip in two locations for greater control on your daily walks. The handle near the D-ring provides them with more slack to explore, while a traffic handle helps you keep them closer at your side. - Black 2-in-1 Dog Leash from Youly - Features standard and traffic handles to allow for better control - Comfy cushioned neoprene handle - Metal D-ring for attaching accessories such as waste bag dispensers or beacons - Metal swivel snap to clip onto any dog collar or harness Value $94.98
Reddy Canvas Dog Harness & Flexi Neon Dog Leash Med item
Reddy Canvas Dog Harness & Flexi Neon Dog Leash Med item
Reddy Canvas Dog Harness & Flexi Neon Dog Leash Med
$15

Starting bid

#70 The Reddy Tan Canvas Dog Harness gears your pup up for the many roads you two travel. From days spent downtown to hidden trails outside the city, this harness provides a customizable fit with 4 adjustable straps. At top is a leather control handle to help you lift and assist them when confronted with crowds or steep terrain. It's also easy to link up with thanks to a duo of D-rings-one at the front to help train with pulling and one at the back for when they become expert explorers. Wherever the two of you are at on your journey, the dynamic design makes it easy to lead a life of adventure. - Tan Canvas Dog Harness from Reddy - Gears your pup up for the adventurous life the two of you lead - Built to last with durable canvas and neoprene padding for cushioned comfort - 4 points of adjustment provide a perfect fit every time - Leather handle helps you lift and assist them through obstacles along the way like crowds and steep terrain - Includes 2 D-rings - one at front for training and one at back for expert explorers Flexi Neon Reflective Tape Retractable Dog Leash, Medium, Neon, 16' When you are out and about with your furry friend, you want to give them the freedom they crave while keeping them safe. Enter the flexi New Neon, where you will never go invisible, and which allows your dog plenty of room to roam while you maintain control. The Multi Box feature lets you bring along treats or poop bags without having to carry an extra bag. - The flexi New Neon M retractable leash with a tape length of 16 ft offers increased visibility and safety for dogs up to 55 lbs - Excellent visibility due to reflective side panels and sturdy tape in bright neon color - The flexi Multi Box can be added and offers room for treats or poop bags - Intuitive handling thanks to convenient brake button - Perfected tape guidance system which prevents a tangling of the tape - Made in Germany Value $67.98
Wild One Tennis Tumble Dog Toy item
Wild One Tennis Tumble Dog Toy
$2

Starting bid

#71 Meet the ultimate puzzle toy for pup development, that also boasts hours of solo play! The Tennis Tumble features a barrel shape made from durable natural rubber, fitted around a trapped Tennis Ball that's tough for pups to retrieve. - Meet the ultimate puzzle toy for pup development, that also boasts hours of solo play! - The Tennis Tumble features a barrel shape made from durable natural rubber, fitted around a trapped Tennis Ball that's tough for pups to retrieve - The Tennis Tumble comes with a tennis ball - The cylinder shape makes it perfect for rolling and paw pushing, while the slatted walls allude to the surprise inside - BPA-free and tested to meet food-safe standards - Tennis Tumble - Natural Rubber; Tennis Ball - Natural rubber core, Pet-safe poly felt exterior Value $19.99
Wild One Tennis Tumble Dog Toy item
Wild One Tennis Tumble Dog Toy
$2

Starting bid

#72 Meet the ultimate puzzle toy for pup development, that also boasts hours of solo play! The Tennis Tumble features a barrel shape made from durable natural rubber, fitted around a trapped Tennis Ball that's tough for pups to retrieve. - Meet the ultimate puzzle toy for pup development, that also boasts hours of solo play! - The Tennis Tumble features a barrel shape made from durable natural rubber, fitted around a trapped Tennis Ball that's tough for pups to retrieve - The Tennis Tumble comes with a tennis ball - The cylinder shape makes it perfect for rolling and paw pushing, while the slatted walls allude to the surprise inside - BPA-free and tested to meet food-safe standards - Tennis Tumble - Natural Rubber; Tennis Ball - Natural rubber core, Pet-safe poly felt exterior Value $19.99
Dog / Cat Food Bowls item
Dog / Cat Food Bowls
$4

Starting bid

#73 Colorful and Modern Design: Suitable height made it easier to feed your pet food and water, 7 inch ceramic dog food bowl is large enough for medium and small dog and large cat. Value $30.99 Versatile Pet Bowl: Ceramic pet food bowl for dry food and wet food, treats and water. great for dogs, puppy, cats, rabbit, and other small animals.
Boots & Barkey SNACK Food Dish item
Boots & Barkey SNACK Food Dish
$1

Starting bid

#74 This pet food dish from Boots & Barkley is perfect for your furry friend. With a sturdy stoneware material and dishwasher safe feature, it is both practical and stylish. ★ Material: Stoneware. ★ Approximate Size: 5.5" wide, round shape. ★ Brand/Maker: Boots & Barkey. Value $5.69
Reddy On-the-Go Dog Bowl Set, 3 Cups item
Reddy On-the-Go Dog Bowl Set, 3 Cups
$5

Starting bid

#75 Incorporate mealtime into your adventures with ease with the On-the-Go Bowl Set from Reddy. This set easily keeps wet and dry food separated with nesting plastic and stainless steel bowls with lid closure. - On-the-Go Bowl Set from Reddy - Easily keeps wet and dry food separated and fresh - Includes one plastic and one stainless steel bowl - Lid closure for easy storing and moving - Dishwasher Safe (top shelf only) - Available in additional colors - Stainless steel bowl holds up to 7 cups of food. The plastic bowl insert holds up to 3 cups of food Value $24.99
Reddy On-the-Go Dog Bowl Set, 3 Cups item
Reddy On-the-Go Dog Bowl Set, 3 Cups
$5

Starting bid

#76 Incorporate mealtime into your adventures with ease with the On-the-Go Bowl Set from Reddy. This set easily keeps wet and dry food separated with nesting plastic and stainless steel bowls with lid closure. - On-the-Go Bowl Set from Reddy - Easily keeps wet and dry food separated and fresh - Includes one plastic and one stainless steel bowl - Lid closure for easy storing and moving - Dishwasher Safe (top shelf only) - Available in additional colors - Stainless steel bowl holds up to 7 cups of food. The plastic bowl insert holds up to 3 cups of food Value $24.99
Wild One Tennis Tumble Dog Toy item
Wild One Tennis Tumble Dog Toy
$2

Starting bid

#77 Meet the ultimate puzzle toy for pup development, that also boasts hours of solo play! The Tennis Tumble features a barrel shape made from durable natural rubber, fitted around a trapped Tennis Ball that's tough for pups to retrieve. - Meet the ultimate puzzle toy for pup development, that also boasts hours of solo play! - The Tennis Tumble features a barrel shape made from durable natural rubber, fitted around a trapped Tennis Ball that's tough for pups to retrieve - The Tennis Tumble comes with a tennis ball - The cylinder shape makes it perfect for rolling and paw pushing, while the slatted walls allude to the surprise inside - BPA-free and tested to meet food-safe standards - Tennis Tumble - Natural Rubber; Tennis Ball - Natural rubber core, Pet-safe poly felt exterior Value $19.99
Puppy Teething Chew Toy for Dental item
Puppy Teething Chew Toy for Dental
$2

Starting bid

#78 Designed specifically for teething puppies Made with soft, textured material that is gentle on puppy gums Encourages positive chewing habits and satisfies natural urge to chew Bristles raised during chewing help clean teeth and prevent tartar buildup Entertaining colors and textures keep your puppy engaged Fun pacifier shape adds intrigue for playful chewing Vet approved for dental health benefits Value $14.98
Puppy Teething Chew Toy for Dental item
Puppy Teething Chew Toy for Dental
$2

Starting bid

#79 Designed specifically for teething puppies Made with soft, textured material that is gentle on puppy gums Encourages positive chewing habits and satisfies natural urge to chew Bristles raised during chewing help clean teeth and prevent tartar buildup Entertaining colors and textures keep your puppy engaged Fun pacifier shape adds intrigue for playful chewing Vet approved for dental health benefits Value $14.98
White Pearlescent Glass Bowl item
White Pearlescent Glass Bowl
$5

Starting bid

#80 Small glass bowl. Opalescent or iridescent glass can be more valuable, and hobnail glass, which was popular in Victorian times and called "dewdrop glass," Value $25.00
I Dig Dirt Cap, Bandanna & Leash Set item
I Dig Dirt Cap, Bandanna & Leash Set
$5

Starting bid

#81 Keep your pup's noggin warm on chilly walks and playdates with the hat. This adjustable style features breathable side panels for a perfectly cozy, custom fit. Bandana that's made with recycled materials. This casual style features a classic tie closure style for easy on-and-off. Leash features metal hardware, a handy swivel snap Value $36.99
JW Pet Insight Bird Bath & Toys item
JW Pet Insight Bird Bath & Toys
$3

Starting bid

#82 Bird bath Healthy and fun Convenient and easy to install Fits small and medium cages Not for use with round or curved wall cages Chew Forage Shredding toys Ball toys Value $20.99 Suitable for parakeets and other similar sized birds
Turquoise 2 1/2" Platform Sandals Size 7.5M item
Turquoise 2 1/2" Platform Sandals Size 7.5M item
Turquoise 2 1/2" Platform Sandals Size 7.5M
$3

Starting bid

#83 The sandals feature a light blue thong strap adorned with colorful embellishments, including beads and stitching. The wedge heel is made of cork and the insole is a light tan color. Value $10.27
Set of 5 Plastic Dog/Cat Bowels item
Set of 5 Plastic Dog/Cat Bowels
$3

Starting bid

#84 Petmate's® Crock Pet Food Bowl is made of 25% recycled content and has extra thick walls. These crocks resist scratches and nicks. Durable and built to last Great for indoor or outdoor use Designed to resist scratches and nicks Easy to clean; dishwasher safe Value $25.00
Restricted Peep Toe Sandals w/Lace Up Leather Design 8.5M item
Restricted Peep Toe Sandals w/Lace Up Leather Design 8.5M
$3

Starting bid

#85 Women's Black Weekday Lace-up Heel Sandal Size 8.5. Open toe Lace-up vamp, faux leather construction with laser cut detail and back zip closure. Stacked block heel Approx. 5" shaft height" 12" opening circumference Approx. 3.5" heel. Value $22.00
Cheri Blum Garden plates & Cups item
Cheri Blum Garden plates & Cups
$5

Starting bid

#86 These fun plates each has a different garden theme. Created by Cheri Blum, the pattern is called Cheri’s Garden. This pattern was made from 2001-2004. They are perfect for appetizers, salads or desserts and measure 8 inches in diameter. Cups are 4 1/2" Tall Mugs. Value $36.00
Cat Design Picture Frame by Carr item
Cat Design Picture Frame by Carr
$3

Starting bid

#87 Vintage Carr picture frame. It is silver tone metal, brushed finish, and has cut out design of cats. Glass cover. Black velveteen like fabric covers cardboard easel back. The same velveteen is under the cut-out cats on the front of frame. Fits a 3 1/2" x 5" photo with a little under the frame. Overall size is 5 1/4" x 6 3/4". Can be used horizontally or vertically. Value $16.00
"Cat Mom" keepsake dish by Pavilion Gift Company item
"Cat Mom" keepsake dish by Pavilion Gift Company
$2

Starting bid

#88 Great gift for the cat mom. MATERIAL: This nice square trinket tray is made of quality ceramic and printed with stylish designs. It is coated with a glaze color to have a glossy finish. GREAT FOR DISPLAY: The lovely ceramic jewelry dish is perfect to display on a vanity, on a table or near a basin to hold rings and other trinkets and keep them from water or loss. It's also versatile to put rings, wedding rings, valuable jewelry, necklaces and any other small accessories that you use every day. Value $9.99
Keepsake Photo Frame Holds 4 x 6 inch Picture item
Keepsake Photo Frame Holds 4 x 6 inch Picture
$3

Starting bid

#89 Leaped into my lap Leaped into my heart Stayed there forever Memorial or tribute frame for that special cat. Value $15.99
Small Country Style White Milk Pitcher item
Small Country Style White Milk Pitcher
$3

Starting bid

#90 This charming pitcher is perfect for adding a touch of farmhouse or country style to your kitchen. The glossy white ceramic material gives it a vintage feel, while the medium size makes it great for serving milk or other beverages. This original milk pitcher is perfect for collectors of vintage kitchenware and those who appreciate the classic look of country-style decor. It's an ideal addition to your dinnerware and serve ware collection and will impress your guests at any occasion. Value $18.00
Sandy Gladiator Sandals Size 8 item
Sandy Gladiator Sandals Size 8
$5

Starting bid

#91 Walk confidently into any occasion with this striking sandal that's built with comfort in mind. It's boosted on a walkable column heel for timeless style with bold impact, and is designed with signature cushioning underfoot, too. This pair of gladiator sandals are set on a block heel with buckles. Synthetic upper Open toe Buckle closure Lining: Synthetic Synthetic sole Imported Heel, 3.25'' (89mm) Value $29.99
Sm Bundle Of Craft Supplies item
Sm Bundle Of Craft Supplies
$1

Starting bid

#92 Different items for crafting. Value $5.00
Heart wire basket & glass Heart with oven mitt item
Heart wire basket & glass Heart with oven mitt item
Heart wire basket & glass Heart with oven mitt item
Heart wire basket & glass Heart with oven mitt
$2

Starting bid

#93 Two Hearts and oven mitten. This would look cute on the counter holding different items and the oven mitten will keep your had protected while you cooks. Value $ 10.99
Summer Watermelon Wreath item
Summer Watermelon Wreath
$5

Starting bid

#94 Welcome summer with a splash of vibrant color and refreshing style! Our handmade Watermelon Wreath is the perfect addition to your front door, porch, or patio. Crafted with love and attention to detail, this eye-catching wreath brings the cheerful essence of summer right to your doorstep. Wreath can be hung inside or outside on any wall or door. Wreath is for indoors or outdoors, but to preserve the life and quality of the wreath we recommend that it be hung under a covered area or bring inside during severe or inclement weather conditions. Also keep in mind that direct sun exposure may fade colors over time. Value $48.00
White Cat Shaped Wreath Decor, item
White Cat Shaped Wreath Decor,
$5

Starting bid

#95 White cat wreath made on a wire wreath form and embellished with little pink flowers and a wired ribbon bow. Decorate your door or a wall in your home with this adorable white kitty cat wreath. Value $39.00 Give a cat lover a gift for their birthday, housewarming gift, anniversary gift, memorial gift, or a gift because they are special and they love cats.
Autism Wreaths For Front Door item
Autism Wreaths For Front Door
$5

Starting bid

#96 his colorful Autism Awareness front door wreath is designed to not only add a touch of elegance to your doorstep but also to spread awareness and support for individuals with autism. The wreath features vibrant colors and a special puzzle piece-themed sign that symbolizes the unique and diverse nature of those on the autism spectrum. Together, we can create a more inclusive and compassionate world for everyone. Value $48.00
Frisco Plush Cat Window Perch with Removable Bolster item
Frisco Plush Cat Window Perch with Removable Bolster
$5

Starting bid

#97 Give your cat a comfy place at the window to people watch in panorama. The perch secures easily to any windowsill in the house via hook-and-loop straps. No tools required. The removeable bolster can be used on either the window side or room side of the perch, offering your kitty a great view from a safe spot. Both bolster and cushion covers are removable and machine washable, so keeping the perch clean is a breeze. Frisco products are crafted to deliver more happy moments together—from cushy perch platforms to adorable apparel, to engaging toys. Designed, tested and approved by the pet experts at Chewy. Important Note: The window perch can be installed on windowsills with a width ranging from 3 to 7 inches and an overhang width ranging from 0 to 1.5 inches. Value $34.99
4 Tickets to Atlanta Botanical Gardens item
4 Tickets to Atlanta Botanical Gardens
$20

Starting bid

#98 Since the Garden opened its doors in 1976, it has become the emerald jewel in the crown of Atlanta culture. The Garden is an ever-evolving destination where the horticulturally-minded, nature-inspired and fun-seeking families come together to feel human again. Renowned plant collections, beautiful displays and spectacular exhibitions make the Atlanta Botanical Garden the loveliest place in the city to visit. An urban oasis in the heart of Midtown, the Garden includes 30 acres of outdoor gardens, an award-winning Children’s Garden, the serene Storza Woods highlighted by a unique Canopy Walk, and the picturesque Skyline Garden. The Gainesville location, opened in 2015, celebrates years of planning and development of one of North Georgia’s most beautiful landscapes aimed at connecting visitors with both the natural world and cultural amenities. It is home to the largest conservation nursery in the Southeast. Value $115.80
$50.00 off Top Golf item
$50.00 off Top Golf
$10

Starting bid

#99 Topgolf - Come Play Around | Food. Fun. Golf. Exp 6/30/25 Value $50.00
Outdoor Roller Shades 48x72 item
Outdoor Roller Shades 48x72
$15

Starting bid

#101 Roller shade was designed to provide shade and privacy for your porch, gazebo, patio, back yard, deck, balcony or other outdoor enjoyment spaces, allowing you to enjoy your patio or porch throughout the day. Value $60.89
Outdoor Roller Shades 48x72 item
Outdoor Roller Shades 48x72
$15

Starting bid

#102 Roller shade was designed to provide shade and privacy for your porch, gazebo, patio, back yard, deck, balcony or other outdoor enjoyment spaces, allowing you to enjoy your patio or porch throughout the day. Value $60.89
Outdoor Roller Shades 48x72 item
Outdoor Roller Shades 48x72
$15

Starting bid

#103 Roller shade was designed to provide shade and privacy for your porch, gazebo, patio, back yard, deck, balcony or other outdoor enjoyment spaces, allowing you to enjoy your patio or porch throughout the day. Value $60.89
Awning 10'x12' item
Awning 10'x12'
$20

Starting bid

#104 Effectively Block Sunlight Stable Structure & Strong A perfect shading solution in summer days for various outdoor settings such as your deck, garden, front porch, and balcony Value169.99
Edward Hicks Noah's Ark 1846 Artwork 18x24 item
Edward Hicks Noah's Ark 1846 Artwork 18x24
$10

Starting bid

#105 This beautiful framed print from Edward Hicks captures the essence of Noah's Ark with a vintage look that is sure to impress. The artwork showcases a variety of animals in stunning detail, as they make their way towards the ark in pairs. The intricate brushwork and stunning color palette showcase Hicks' masterful talent as an artist. Value $40.00
Cat Floor Mat item
Cat Floor Mat
$3

Starting bid

#106 The mat features a pattern of black cats in various poses on a white background. Use to place your feline friend dishes on. Value 15.99
Catit PIXI Drinking Fountain item
Catit PIXI Drinking Fountain
$8

Starting bid

#107 Water at the Ready: PIXI water fountain has multiple drinking options to entice picky drinkers: calm flow, stream (with spout) and bubbling top. Drinking surface is wide and shallow, so it doesn’t place any stress on your cat’s sensitive whiskers. Coolest Kitty on the Block: Cat-like features add to the fountain’s look and function. Cute ears prevent water splashes, four adorable paws make the fountain easy to pick up, and the little cat nose lights up and lets you know when it’s time to refill. Cute Indicator LED: PIXI's nose is a backlit water level window that flashes red when the level is too low, with the whiskers marking the reservoir’s maximum capacity. PIXI’s nose light also functions as a soft nightlight. Ergonomic Comfort: Add-on fountain spout provides an arching water stream so your cat can drink comfortably without being in an awkward pose. Pump runs smoothly and silently by being suspended in the water, unable to vibrate against the reservoir. Filtration Technology: Triple Action Filter cleans your cat’s drinking water in three ways: cotton mesh filters out debris, active carbon removes odors and impurities, and ion exchange resin softens tap water. Value $39.99
8x11 & 5x7 Faux Tortoise Shell Picture Frames item
8x11 & 5x7 Faux Tortoise Shell Picture Frames
$5

Starting bid

#108 The Tortoise Frame offers a contemporary twist on traditional tortoise designs, adding a touch of sophistication to any space. Value 39.99
Cute Cat Portrait item
Cute Cat Portrait
$5

Starting bid

#109 Transform your space with the ethereal charcoal textures and curious gaze of this original cat charcoal drawing. The layered, neutral tones and inviting composition create a playful yet sophisticated mood that will intrigue viewers and invite contemplation. Value $40.99
Heather Dog Booster Seat item
Heather Dog Booster Seat
$15

Starting bid

#110 The handsome and plush Heather Booster Seat has him styling when he sees pals from the dog park, and comfy when he doesn’t. Available in two jealousy-inducing colors, it’s a cozy seat up high, where he can keep a lookout while you drive, but stay tethered in and safely out of your lap. Installs easily, and collapses for storage. Suitable for dogs up to 30lbs Waterproof, stain resistant exterior Internal metal supports provide structural integrity Integrated tether can be attached to your dog's harness and used with your car's seatbelt Storage pockets Can be installed on any bucket seat Collapses down for easy storage Value $64.95
Fruit Bowl With Glass Fruits item
Fruit Bowl With Glass Fruits item
Fruit Bowl With Glass Fruits
$3

Starting bid

#111 The bowl measures about 10.5in in diameter. The fruits are in red apples with green leaves and purple grapes with green leaves. This would also make a great candy dish. Value $28.00
Warner Brothers Sylvester And Tweedy Bird Planter. 3.75"tall item
Warner Brothers Sylvester And Tweedy Bird Planter. 3.75"tall
$3

Starting bid

#112 Add a touch of whimsy to your space with this delightful Sylvester & Tweety planter. Vibrant colors and playful design bring charm to any setting. • Hand-painted ceramic construction • Features Sylvester and Tweety characters • Bright yellow base with vivid details • Open-top design for easy planting • Suitable for small plants or decor. Vakue $16.99
Starbucks Mugs item
Starbucks Mugs
$5

Starting bid

#113 One StarbucksRed Two Tone 16oz Soup Bowl Cup Mug is perfect for any coffee or tea lover. With its vibrant red color and original design, it's a great addition to any collection. The brand of this mug is Starbucks, known for their high-quality coffee and tea products. 3 Starbucks classic tall Starbucks mugs feature the mermaid logo. Each measures six inches in height and holds 16 ounces. Value $39.98
The Quencher H2.0 Flowstate™ Tumbler | item
The Quencher H2.0 Flowstate™ Tumbler |
$8

Starting bid

#114 This travel tumbler is just what you need for all-day hydration. Take it with you to a high-intensity workout or on an extra-long commute to keep your drink cold for hours. The lid features a rotating cover with three positions: a straw opening, a wide mouth for drinking, and a full-cover top to prevent spills. The larger size even fits comfortably in your vehicle’s cup holder and comes with a rugged handle for carrying. *Not Eligible For Discounts or Promotions 90% Recycled 18/8 stainless steel, BPA-free Recycled stainless steel icon inside the tumbler indicates your Quencher is made from sustainable material Double-wall vacuum insulation Powder coat finish FlowState™ screw-on 3-position lid Reusable straw Comfort-grip handle Car cup holder compatible (base diameter: 3.1 inches) Dishwasher safe Value $45.00
Kitten Kitchen Bundle with Bag item
Kitten Kitchen Bundle with Bag
$2

Starting bid

#115 EBX Cattitude Tote Bag-This reusable tote is made with 100% organic cotton and is ideal to use as a shopping bag, gift bag, or everyday tote! The front features a collection of calico kitties doing their fun feline thing. This supurrcute accessory was designed by cat mom Lisa, one of our in-house artists! Style No. #68563 Dimensions: Bag 15.5" L, 5" W, 15.25" H; Hanging Length 27.25" H (Approx.) 2 pot holders with kitties. Kitty spoon holder Product Details Keep your counters mess free with our Stoneware Spoon Rest. Beautifully designed, this piece is would a great accent to your kitchen! Value $20.94
Turquoise Set Of 4 Royal Norfolk Salad Plate item
Turquoise Set Of 4 Royal Norfolk Salad Plate
$5

Starting bid

#116 Deep turquoise stoneware Salad plates with a calming swirl pattern and brown accents on the trim are an easy way to brighten up the dinner table. Festive stoneware bowls are microwave and dishwasher safe. Value $44.95
Paladone Digital Detox Cards item
Paladone Digital Detox Cards
$1

Starting bid

#117 The "Paladone Happy Mind 100 Ways to Switch Off & Digital Detox Unplug 100 Cards" are designed to help you disconnect from technology and find alternative ways to relax and engage in activities that promote mental wellbeing. These cards provide a variety of ideas and prompts for digital detoxing and switching off from technology. Here's a more detailed explanation: What it is: A deck of 100 cards, each with a different suggestion or prompt to help you unplug from technology and engage in activities that promote mental and physical health. Designed to aid in digital detoxing, allowing you to disconnect from devices and engage in more mindful and enjoyable activities. How it works: 1. Random Selection: You can simply pick a card randomly to get a suggestion for a digital detox activity. 2. Exploring Alternatives: Each card offers a different activity, such as reading a book, taking a walk, spending time with loved ones, or trying a new hobby. 3. Promoting Mental Wellbeing: By disconnecting from technology, you can reduce stress, improve focus, and increase your overall sense of wellbeing, says Fortis Healthcare. Benefits of Digital Detox: Reduced Stress and Anxiety: Digital detoxing helps reduce exposure to constant notifications and the pressure to be online, leading to lower stress and anxiety levels, according to Fortis Healthcare. Improved Focus and Concentration: By disconnecting from distractions, you can improve your focus and concentration on tasks and activities that are important to you. Enhanced Relationships: Digital detoxing encourages you to spend more quality time with loved ones, strengthening your relationships. Increased Awareness: Digital detoxing helps you become more aware of your own thoughts, feelings, and needs. Value $6.99
Primitives by Kathy PBK Magnetic List Notepad, to Do List: item
Primitives by Kathy PBK Magnetic List Notepad, to Do List:
$1

Starting bid

#118 A list notepad displaying a block print style design of a happy cat with a fun cat inspired sentiment that reads "To Do List: Feed Cat - Pet Cat - Love Cat - Repeat" as well as decor#119ative space to write. Our To Do List Cat list pad includes 60 pages and a strong magnet to easily hang on magnetic surface for display. Proudly made in the USA. A fun pet-themed gift perfect for adding functional style to any space. Value $4.45
Hand Crafted Box item
Hand Crafted Box item
Hand Crafted Box
$5

Starting bid

#119 Rustic Country Decor Small with two shelves can sit on table or dresser. Gives the country charm to any room. Value $43.99
Laurel Burch Night Light Lamp Cat item
Laurel Burch Night Light Lamp Cat
$5

Starting bid

#120 This is a cute Laurel Burch collectible lamp with shade. The shade is decorated to match the cats on the body of the cat figurine. The total height of the lamp is 23 inches, the height of the cat figurine is 7 1/2 inches. Value $24.99
Cat shaped chalkboard, door plaque item
Cat shaped chalkboard, door plaque
$3

Starting bid

#121 Cat shaped chalkboard can be used for memos or as decor. Value $18.00
Coffee Wakes Me Up But Cats Keep Me Going item
Coffee Wakes Me Up But Cats Keep Me Going
$3

Starting bid

#122 It’s perfect for cat lovers who know that while coffee might get you started, it’s the love of your furry friends that truly keeps you going! Value $13.50
Words to Live By, Decor...Fruit of the Spirit (Panel) 12x24 item
Words to Live By, Decor...Fruit of the Spirit (Panel) 12x24
$10

Starting bid

#123 Words to Live by, Decor...Fruit of The Spirit (Panel) 12x24 Framed Art Print by Dewitt, Debbie High quality framed open edition art print. Framed in a two inch wide black modern wood frame. Value $59.99
Funny Coffee Wooden Sign item
Funny Coffee Wooden Sign
$3

Starting bid

#124 Decorations: It is a perfect gift to create a warm space atmosphere as daily home decoration, seasonal decor. Motivational quotes can inspire you, increase work and life enthusiasm. Perfect Gift: This wood sign artwork makes an excellent home decor gift for family, friends, colleagues. Perfect Gift: This wood sign artwork makes an excellent home decor gift for family, friends, colleagues Value $13.99
Cute Cat Coffee Mug Kitty Saucer item
Cute Cat Coffee Mug Kitty Saucer
$3

Starting bid

#125 Your kitty can have a treat with this cure kitty saucer as you enjoy our coffee with the cute kitty mug. Value $10.99
You Had Me At Meow Wood Sign item
You Had Me At Meow Wood Sign
$3

Starting bid

#126 Turn your front door into an eye-catcher when you add our You Had Me At Meow to your favorite wreath that declares the love you have for your kitty! Value $10.50
Life Is Better With A Cat Wood Decor item
Life Is Better With A Cat Wood Decor
$1

Starting bid

#127 Display pieces that showcase your love for your pets! This cute Life Is Better With A Cat Wood Decor is a black MDF silhouette of a cat embellished with white typewriter text that stands out. Set this piece out to let your companion know how much you love them! Value $5.00
My Kids Have Paws Hinged Frame item
My Kids Have Paws Hinged Frame
$2

Starting bid

#128 My Kids Have Paws Pet Hinged Photo Frame Wood Clip Picture Holder Primitives by Kathy measuring 12” length lying flat x 6” height. Value $12.99
Odd and Ends Bundle item
Odd and Ends Bundle
$1

Starting bid

#129 White make up case or clutch purse, candle, wind chime and a grill clock. Value 5.00
Sweet PRECIOUS MOMENTS Mermaid in Shell April Figurine item
Sweet PRECIOUS MOMENTS Mermaid in Shell April Figurine
$2

Starting bid

#130 This Enesco Precious Moments figurine is a beautiful and delicate addition to any collection. The 7cm tall Mermaids of the Month April Birthstone Figurine is crafted from ceramic and features a mermaid. Value $10.99
Primitives by Kathy Paw Print Trimmed Box Sign item
Primitives by Kathy Paw Print Trimmed Box Sign
$2

Starting bid

#131 Classic box sign style: signature Primitives by Kathy wooden box sign with sentiment and distressed detailing Sturdy construction: measures 5 x 5-inches; designed to freely stand on its own or hang on a wall Sentiment reads: i work hard so my cat can have a better life Distressed finish: black and white with sanding on surfaces, with rounded edges and corners Say it with sass: hilarious, sarcastic or heartwarming - Primitives by Kathy has just the right gift to tell them how you really feel. Value $11.80
We’re Cat People Box Sign item
We’re Cat People Box Sign
$2

Starting bid

#132 Classic box sign style: wooden box sign with sentiment Sturdy construction: measures 5 x 5-inches; designed to freely stand on its own or hang on a wall Sentiment reads: We're Cat People Distressed finish: black and white with sanding on surfaces, with rounded edges and corners Say it with sass: hilarious, sarcastic or heartwarming - Value $11.80
THANKFUL for cats Box Sign item
THANKFUL for cats Box Sign
$2

Starting bid

#133 Classic box sign style: wooden box sign with sentiment Sturdy construction: measures 5 x 5-inches; designed to freely stand on its own or hang on a wall Sentiment reads: Thankful for Cats Distressed finish: black and white with sanding on surfaces, with rounded edges and corners Say it with sass: hilarious, sarcastic or heartwarming - Value $11.80
Kitty Crinkle Sack 15 in. x 18 in. Teal Cat Bed item
Kitty Crinkle Sack 15 in. x 18 in. Teal Cat Bed item
Kitty Crinkle Sack 15 in. x 18 in. Teal Cat Bed
$8

Starting bid

#134 This playful bed is available in 1 size and 2 colors. The Crinkle Sack is a fun place to hide, peek or just take a nap. The sack makes the noise of a paper bag that all kitties love. The inside is lined with plush lambs-wool Sherpa. The outside is covered in poly/cotton for easy washing. Cats will play and be amused for hours and this will become one of the favorite hiding places. Highlights Makes noise of a paper bag that kitties love Available in 2 colors Inside lined with plush lambs-wool Sherpa Overstuffed bolster keeps sack open for easy access Easy wash and care Value $53.99
Laurel Burch Denim Cat Bag item
Laurel Burch Denim Cat Bag item
Laurel Burch Denim Cat Bag
$5

Starting bid

#135 The bright vivid colors and whimsical creatures that are the signature design of artist Laurel Burch adorn this denim tote that is both a practical bag and a beautiful piece of art. Value $24.99
Liz Claiborne Purse item
Liz Claiborne Purse item
Liz Claiborne Purse
$5

Starting bid

#136 Folds over for closure with a snap, has an inside zippered compartment Value $24.00
Liz Claiborne purse item
Liz Claiborne purse
$8

Starting bid

#137 Has outside pocket and outside zipper. Has 2 side pockets on each side of purse On the other side of purse it has an opening, great for cell phone Inside has a side zipper and on other side has 3 small pockets Value $36.99
Soft PU Leather Shoulder Bag Ladies Crossbody Purse item
Soft PU Leather Shoulder Bag Ladies Crossbody Purse item
Soft PU Leather Shoulder Bag Ladies Crossbody Purse
$8

Starting bid

#138 Made from high-quality washed PU leather, this purse is ultra-soft, comfortable, and lightweight. It's easy to maintain and durable. The smooth and effortless classic zippers add convenience to your daily use. Simply wipe clean or machine wash to keep it looking fresh and clean. Everyday and travel crossbody bag: This fashionable bag can be used as a handbag, shoulder bag, or cross-body bag. It offers a variety of storage options and organization features, making it ideal for travel, running errands, shopping, and everyday use. Value $36.99
Easy Spirit Purse Handbag item
Easy Spirit Purse Handbag item
Easy Spirit Purse Handbag
$2

Starting bid

#139 Easy Spirit purse with black trim and handles. Made of a textured material, possibly nylon or a similar synthetic fabric. The purse has a structured shape with a flat bottom, and it features two black handles attached with silver hardware. There are also two small pockets on the sides, outlined in black trim. Value 10.99
Eat Sleep Meow Black Coffee Mug item
Eat Sleep Meow Black Coffee Mug
$2

Starting bid

#140 Enjoy life with humor Show off your sense of this witty cat quote The perfect gift for lovers add a splash sass to morning coffee celebrate theme Eat Sleep Meow. Value $10.99
Divided Serving Tray & Mugs item
Divided Serving Tray & Mugs
$3

Starting bid

#141 Enjoy a evening of smores and hot chocolate with this smore serving tray and mugs Value $20.99
Dog Novelty Basket item
Dog Novelty Basket
$3

Starting bid

#142 Enjoy drinking your coffee in this happy dog novelty cup with a spoon to stir as well. you pup will look cute with the straw hat and there are some stickers. Value $25.00
Black Ceramic Mug with a lid and a spoon Anime color change item
Black Ceramic Mug with a lid and a spoon Anime color change
$3

Starting bid

#143 Characteristic:you will see a surprise when the mug into hot water Good for:coffee,milk,tea and hot chocolate,share with your family and friends. Not Dishwasher / Microwave Safe. Hand Wash Only! Great gift for any one piece anime fans, perfect as Christmas gifts, birthday gifts. Value $19.99
Black Ceramic Mug with a lid and a spoon Anime color change item
Black Ceramic Mug with a lid and a spoon Anime color change
$3

Starting bid

#144 Characteristic:you will see a surprise when the mug into hot water Good for:coffee,milk,tea and hot chocolate,share with your family and friends. Not Dishwasher / Microwave Safe. Hand Wash Only! Great gift for any one piece anime fans, perfect as Christmas gifts, birthday gifts. Value $19.99
UV Cell Phone Sanitizer Box item
UV Cell Phone Sanitizer Box
$4

Starting bid

#145 UV Light Disinfection - Can destroy DNA or RNA molecules with single sterilization cycle Built in wireless charging port while sanitizing Can kill 99.99% of harmful bacteria quickly, no chemicals needed Great for iPods, mp3 players, Bluetooth earphones, toothbrushes, watches, toys, pacifiers, eyeglasses, keys, jewelry and any other small objects Value $29.99
Weather Dog Boots item
Weather Dog Boots
$4

Starting bid

#146 YOULY The Adventurer Water-Resistant All-Weather Dog Boots, Large Sometimes the roads can get ruff. But that doesn't stop you from hitting up all your favorite destinations nor should it! Though no matter where you're headed, it's important to keep your paws protected. Youly's The Adventurer Water-Resistant All-Weather Dog Boots have you covered as you step into every season's adventures. Lined with cozy Sherpa-fleece, they make sure your footsies are warm and clean while its water-resistant exterior provides a shielding barrier on all kinds of surfaces, from icy pavement to gritty trails. Whatever path you're on, you'll enjoy endless exploring in the comfort of these shoes that help keep you safe to boot! - The Adventurer Water-Resistant All-Weather Dog Boots from Youly - Helps protect your paws from rain, snow, and other ruff surfaces - Slip-on design is easy on you and your pet parent - Water-resistant neoprene exterior - Sherpa-fleece lining keeps your paws warm and clean Value $29.99
Evoke Home printed fleece throw blanket cat item
Evoke Home printed fleece throw blanket cat
$3

Starting bid

#147 Wrap yourself in the cozy comfort of the Evoke Home Fleece Throw Blanket, a versatile addition to any bedroom. Measuring a generous 50 x 60 inches, this rectangular throw bl