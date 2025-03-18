North Idaho Mountain Sports Education Fund

eventClosed

Model Airplane - 1/48 scale #1 item
Model Airplane - 1/48 scale #1
$40

Brewster B339 Buffalo
1/48 scale plastic model #4
$40

Grumman F36-2 VF-6 (Navy)
1/48 Scale plastic model #5 item
1/48 Scale plastic model #5
$40

BF108 (German)
1/48 scale plastic model #6
$40

Mitchell B25-B this depicts a plane that took part in the Doolittle raid on Tokyo Japan in WWII.
1/48 scale plastic model #8
$40

A-37 A Dragonfly
1/48 scale plastic model #9
$40

P-61B Black Widow (night fighter version)
1/48 scale plastic model #12
$40

Hawker Sea Fury FB II (British - one wing folded for air craft carrier)
1/48 scale plastic model #14
$40

Fieseler Fi156 C Storch (German made, Swiss version)
1/48 scale plastic model #15
$40

FW190 A-3 Focke-Wulf (German)
1/48 scale plastic model #16
$40

Grumman F8F-2 Bearcat
1/48 scale plastic model #17
$40

North American P-51 D (weathered)
1/48 scale plastic model #19
$40

TBF-1C Avenger (Navy)
1/48 scale plastic model #21 item
1/48 scale plastic model #21
$40

Macchi C.202 Fulgore (Italian)
1/48 scale plastic model #24 item
1/48 scale plastic model #24
$40

Curtis P40-C Tomahawk
1/48 scale plastic model #27 item
1/48 scale plastic model #27
$40

Beechcraft 18
1/48 scale plastic model #29
$40

Ju87G-2 Stuka (german)
1/48 scale plastic model #31 item
1/48 scale plastic model #31
$40

Morane-Saulnier 406 (French)
1/48 scale plastic model #33 item
1/48 scale plastic model #33
$40

P-47D Thunderbolt (no Jeep)
1/48 scale plastic model #34 item
1/48 scale plastic model #34
$40

P-38F Glacier Girl (Landed on Greenland and frozen in the ice, later retrieved and restored)
1/48 scale plastic model #35
$40

Messerschmitt Me 262 A-1a (German)

