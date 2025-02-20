North Idaho Mountain Sports Education Fund's Silent Auction www.nimsef.com

Hosted by

Model Airplane - 1/48 scale #1
$40

Starting bid

Brewster B339 Buffalo
1/48 scale plastic model #2
$40

Starting bid

Grumman F4F-4 Wildcat (Navy)
1/48 scale plastic model #3
$40

Starting bid

Grumman F6F-3Hellcat (Navy)
1/48 scale plastic model #4
$40

Starting bid

Grumman F36-2 VF-6 (Navy)
1/48 Scale plastic model #5
$40

Starting bid

BF108 (German)
1/48 scale plastic model #6
$40

Starting bid

Mitchell B25-B this depicts a plane that took part in the Doolittle raid on Tokyo Japan in WWII.
1/48 scale plastic model #7
$40

Starting bid

A-4M Skyhawk
1/48 scale plastic model #8
$40

Starting bid

A-37 A Dragonfly
1/48 scale plastic model #9
$40

Starting bid

P-61B Black Widow (night fighter version)
1/48 scale plastic model diorama #10
$50

Starting bid

North American P-51D on a concrete airstrip with maintenance crew
1/48 scale plastic model #11
$40

Starting bid

OH13 Sioux Scout Helicopter (MASH type from Korean War)
1/48 scale plastic model #12
$40

Starting bid

Hawker Sea Fury FB II (British - one wing folded for air craft carrier)
1/48 scale plastic model #13
$40

Starting bid

F/A-18F Super Hornet (Navy)
1/48 scale plastic model #14
$40

Starting bid

Fieseler Fi156 C Storch (German made, Swiss version)
1/48 scale plastic model #15
$40

Starting bid

FW190 A-3 Focke-Wulf (German)
1/48 scale plastic model #16
$40

Starting bid

Grumman F8F-2 Bearcat
1/48 scale plastic model #17
$40

Starting bid

North American P-51 D (weathered)
1/48 scale plastic model #18
$40

Starting bid

Hawker Hurricane Mk1 (British)
1/48 scale plastic model #19
$40

Starting bid

TBF-1C Avenger (Navy)
1/48 scale plastic model #20
$40

Starting bid

Spad XII WWI (French)
1/48 scale plastic model #21
$40

Starting bid

Macchi C.202 Fulgore (Italian)
1/48 scale plastic model #22
$40

Starting bid

Douglas Skyraider AD-6
1/48 scale plastic model #23
$40

Starting bid

Nieuport 28 WWI (French)
1/48 scale plastic model #24
$40

Starting bid

Curtis P40-C Tomahawk
1/48 scale plastic model #25
$40

Starting bid

Supermarine Spitfire MK 1Xc (British)
1/48 scale plastic model #26
$40

Starting bid

Vought F4U-1D Corsair
1/48 scale plastic model #27
$40

Starting bid

Beechcraft 18
1/48 scale plastic model #28
$40

Starting bid

A6M3 Type 32 Zero (Japan)
1/48 scale plastic model #29
$40

Starting bid

Ju87G-2 Stuka (german)
1/48 scale plastic model #31
$40

Starting bid

Morane-Saulnier 406 (French)
1/48 scale plastic model #32
$50

Starting bid

North American P51B Diorama dirt strip and crew
1/48 scale plastic model #33
$40

Starting bid

P-47D Thunderbolt (no Jeep)
1/48 scale plastic model #34
$40

Starting bid

P-38F Glacier Girl (Landed on Greenland and frozen in the ice, later retrieved and restored)
1/48 scale plastic model #35
$40

Starting bid

Messerschmitt Me 262 A-1a (German)

