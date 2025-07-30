Vendor & Sponsor Payment | North Lake Travis Pride Festival

10301 Lakeside Dr

Jonestown, TX 78645, USA

Vendor Booth
$50

10x10 Booth Space

Non-Profit Booth
$25

10x10 Booth Space

Presenting Sponsor
$2,500

Naming rights on signage

Logo/name on all print/digital materials

Speaking opportunity at Opening Ceremony

Included booth space in prime location

Social media spotlight post

Name/Logo on homepage and sponsor page of website

On-stage thank you & shout out

Pride Champion Sponsor
$1,500

Logo on promotional materials

Optional booth space in high-traffic area

On-stage thank you & shout out

Logo on main signage and sponsor list

Social media sponsor thank you post

Instagram story spotlight

Shoutout in North Lake Travis Pride newsletter

Rainbow Sponsor
$750

Name on sponsor list

Optional booth space

Sponsor appreciation announcement at event

Social media sponsor thank you post

Instagram Story Spotlight

Community Ally Sponsor
$500

Logo on sponsor list

Optional booth space

Sponsor appreciation announcement at event

Social media sponsor thank you post

Shout out in the North Lake Travis Pride newsletter

Equality Sponsor
$250

Logo on sponsor list

Optional booth space

Sponsor appreciation announcement at event

Social media sponsor thank you post

