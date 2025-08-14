North Paulding Robotics Techno Wolves Team Sponsorship

Diamond Level Sponsorship
$1,000

Valid for one year

Name and Logo on team website •
Name and Logo on Team Display Board •
Name and Logo on Team Banner •
Name and Logo on Team Apparel •
Name and Logo on the Robot during Competitions •
Recognition on Social Media •
Recognition in Team Promotional Video •
Recognition on Team Promotional Giveaway Items •
Special Recognition in Team Engineering Portfolio

Gold Level Sponsorship
$500

Valid for one year

Name and Logo on team website •
Name and Logo on Team Display Board •
Name and Logo on Team Banner •
Name and Logo on Team Apparel •
Recognition on Social Media •
Recognition in Team Promotional Video •
Special Recognition in Team Engineering Portfolio

Silver Level Sponsorship
$250

Valid for one year

Name and Logo on team website •
Name and Logo on Team Display Board •
Name and Logo on Team Banner •
Recognition on Social Media •
Recognition in Team Promotional Video

Supporter Level Sponsorship
$100

Valid for one year

Name and Logo on team website •
Name and Logo on Team Display Board •
Recognition on Social Media

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!