Northstar Christian Academy

Hosted by

Northstar Christian Academy

About this event

Sales closed

Northstar Christian Academy's Silent Jersey Auction

Pick-up location

3870 Pioneer Rd SE, Alexandria, MN 56308, USA

#1 Oliver Bryan Jersey item
#1 Oliver Bryan Jersey item
#1 Oliver Bryan Jersey
$150

Starting bid

#1 Oliver Bryan Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#2 Hayden Reierson Jersey item
#2 Hayden Reierson Jersey item
#2 Hayden Reierson Jersey
$150

Starting bid

#2 Hayden Reierson Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#3 Deegan Hoffbauer Jersey item
#3 Deegan Hoffbauer Jersey item
#3 Deegan Hoffbauer Jersey
$150

Starting bid

#3 Deegan Hoffbauer Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#4 Colton Waters Jersey item
#4 Colton Waters Jersey item
#4 Colton Waters Jersey
$150

Starting bid

#4 Colton Waters Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#5 Connor Wang Jersey item
#5 Connor Wang Jersey item
#5 Connor Wang Jersey
$150

Starting bid

#5 Connor Wang Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#6 William Bisset Jersey item
#6 William Bisset Jersey item
#6 William Bisset Jersey
$150

Starting bid

#6 William Bisset Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#7 Sam Horstman Jersey item
#7 Sam Horstman Jersey item
#7 Sam Horstman Jersey
$150

Starting bid

#7 Sam Horstman Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#8 Joey Habbe Jersey item
#8 Joey Habbe Jersey item
#8 Joey Habbe Jersey
$150

Starting bid

#8 Joey Habbe Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#9 Cain Whitmore item
#9 Cain Whitmore item
#9 Cain Whitmore
$150

Starting bid

#9 Cain Whitmore Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#10 Kaedyn Kopp Jersey item
#10 Kaedyn Kopp Jersey item
#10 Kaedyn Kopp Jersey
$150

Starting bid

#10 Kaedyn Kopp Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#11 Luke McPherson Jersey item
#11 Luke McPherson Jersey item
#11 Luke McPherson Jersey
$150

Starting bid

#11 Luke McPherson Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#12 Kannon Taylor Jersey item
#12 Kannon Taylor Jersey item
#12 Kannon Taylor Jersey
$150

Starting bid

#12 Kannon Taylor Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#13 Jack Larkin Jersey item
#13 Jack Larkin Jersey item
#13 Jack Larkin Jersey
$150

Starting bid

#13 Jack Larkin Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#14 Reece Clayton Jersey item
#14 Reece Clayton Jersey item
#14 Reece Clayton Jersey
$150

Starting bid

#14 Reece Clayton Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#15 Zaide Penner Jersey item
#15 Zaide Penner Jersey item
#15 Zaide Penner Jersey
$150

Starting bid

#15 Zaide Penner Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#16 Quayden Silcox Jersey item
#16 Quayden Silcox Jersey item
#16 Quayden Silcox Jersey
$150

Starting bid

#16 Quayden Silcox Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#17 Blake Ford Jersey item
#17 Blake Ford Jersey item
#17 Blake Ford Jersey
$150

Starting bid

#17 Blake Ford Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#18 Isaac Davis Jersey item
#18 Isaac Davis Jersey item
#18 Isaac Davis Jersey
$150

Starting bid

#18 Isaac Davis Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#19 Ben Haaland Jersey item
#19 Ben Haaland Jersey item
#19 Ben Haaland Jersey
$150

Starting bid

#19 Ben Haaland Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#20 Mason Grinnell Jersey item
#20 Mason Grinnell Jersey item
#20 Mason Grinnell Jersey
$150

Starting bid

#20 Mason Grinnell Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#21 Connor Maruska Jersey item
#21 Connor Maruska Jersey item
#21 Connor Maruska Jersey
$150

Starting bid

#21 Connor Maruska Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#22 Darik Olson Jersey item
#22 Darik Olson Jersey item
#22 Darik Olson Jersey
$150

Starting bid

#22 Darik Olson Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#23 Alex Gold Jersey item
#23 Alex Gold Jersey item
#23 Alex Gold Jersey
$150

Starting bid

#23 Alex Gold Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#24 Christian Leung Jersey item
#24 Christian Leung Jersey item
#24 Christian Leung Jersey
$150

Starting bid

#24 Christian Leung Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#25 Jonathan Gross Jersey item
#25 Jonathan Gross Jersey item
#25 Jonathan Gross Jersey
$150

Starting bid

#25 Jonathan Gross Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#26 Hudson Routh Jersey item
#26 Hudson Routh Jersey item
#26 Hudson Routh Jersey
$150

Starting bid

#26 Hudson Routh Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#27 Will Doherty Jersey item
#27 Will Doherty Jersey item
#27 Will Doherty Jersey
$150

Starting bid

#27 Will Doherty Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#28 Brieg Hazelwood Jersey item
#28 Brieg Hazelwood Jersey item
#28 Brieg Hazelwood Jersey
$150

Starting bid

#28 Brieg Hazelwood Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#30 Brady Krey Jersey item
#30 Brady Krey Jersey item
#30 Brady Krey Jersey
$150

Starting bid

#30 Brady Krey Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#31 Aidan Finn Jersey item
#31 Aidan Finn Jersey item
#31 Aidan Finn Jersey
$150

Starting bid

#31 Aidan Finn Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#32 Matyas Fischer Jersey item
#32 Matyas Fischer Jersey item
#32 Matyas Fischer Jersey
$150

Starting bid

#32 Matyas Fischer Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#33 Ian Christian Jersey item
#33 Ian Christian Jersey item
#33 Ian Christian Jersey
$150

Starting bid

#33 Ian Christian Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#34 Hunter Rudolph Jersey item
#34 Hunter Rudolph Jersey item
#34 Hunter Rudolph Jersey
$150

Starting bid

#34 Hunter Rudolph Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#35 Gavin Erickson Jersey item
#35 Gavin Erickson Jersey item
#35 Gavin Erickson Jersey
$150

Starting bid

#35 Gavin Erickson Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#37 Hunter Carson Jersey item
#37 Hunter Carson Jersey item
#37 Hunter Carson Jersey
$150

Starting bid

#37 Hunter Carson Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#38 Bennett Borgen Jersey item
#38 Bennett Borgen Jersey item
#38 Bennett Borgen Jersey
$150

Starting bid

#38 Bennett Borgen Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#43 Kingston King Jersey item
#43 Kingston King Jersey item
#43 Kingston King Jersey
$150

Starting bid

#43 Kingston King Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#44 Samuel Winter Jersey item
#44 Samuel Winter Jersey item
#44 Samuel Winter Jersey
$150

Starting bid

#44 Samuel Winter Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#45 Cooper Stockdale Jersey item
#45 Cooper Stockdale Jersey item
#45 Cooper Stockdale Jersey
$150

Starting bid

#45 Cooper Stockdale Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#46 Cam Solem Jersey item
#46 Cam Solem Jersey item
#46 Cam Solem Jersey
$150

Starting bid

#46 Cam Solem Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#47 Jaxson Kaebel Jersey item
#47 Jaxson Kaebel Jersey item
#47 Jaxson Kaebel Jersey
$150

Starting bid

#47 Jaxson Kaebel Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#48 Isaac Thompson Jersey item
#48 Isaac Thompson Jersey item
#48 Isaac Thompson Jersey
$150

Starting bid

#48 Isaac Thompson Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#49 Elias Schutt Jersey item
#49 Elias Schutt Jersey item
#49 Elias Schutt Jersey
$150

Starting bid

#49 Elias Schutt Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)
#50 Parker Roers Jersey item
#50 Parker Roers Jersey item
#50 Parker Roers Jersey
$150

Starting bid

#50 Parker Roers Jersey (FMV= $75) (jersey voting on will have the number and name of the Item Title on it)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!