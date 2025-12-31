Nrupathunga Kannada Koota

Nrupathunga Kannada Koota

About the memberships

Nrupathunga Kannada Koota (NKK), Atlanta Membership 2026

Family Yearly Membership
$90

Valid for one year

This is for Family membership(*) year 2026. $90 is an early bird member price, available till Feb 07th 11:59 PM EST. After early bird membership closes, regular price of $100 will apply.
(*) Please note: Family Yearly Membership will be valid for the principal member, his/her spouse and dependent children. Family Yearly Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership.

Individual Yearly Membership
$70

Valid for one year

This is for individual yearly membership year 2026. $70 is an early bird member price, available till Feb 07th 11:59 PM EST. After early bird membership closes, regular membership price of $75 will apply.

Senior Family Yearly Membership
$70

Valid for one year

This is for Senior(*) Family yearly Membership(**) year 2026. $70 is an early bird member price, available till Feb 07th 11:59 PM EST. After early bird membership closes, regular membership price of $75 will apply.

(*)Please note: To take Senior Family Membership, at least one family member should be 65 years or above.
(**)Please note: Senior Family Yearly Membership will be valid for the principal member, his/her spouse and dependent children. Family Yearly Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership.

Senior Individual Yearly Membership
$45

Valid for one year

This is for Senior(*) Individual yearly membership year 2026. $45 is an early bird member price, available till Feb 07th 11:59 PM EST. After early bird membership closes, regular membership price of $50 will apply.
(*) Please note: To take Senior Individual Membership, the member should be 65 years or above.

Student Yearly Membership
$45

Valid for one year

This is for Student yearly membership year 2026. $45 is an early bird member price, available till Feb 07th 11:59 PM EST. After early bird membership closes, regular membership price of $50 will apply

Life Membership
$1,000

No expiration

This is for life time membership(*)
Please Note: Family Life Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership. Family Life Membership will not inherit to children or any other family member.

