Nrupathunga Kannada Koota (NKK), Atlanta Membership 2026

This is for Family membership(*) year 2026. $90 is an early bird member price, available till Feb 07th 11:59 PM EST. After early bird membership closes, regular price of $100 will apply.
(*) Please note: Family Yearly Membership will be valid for the principal member, his/her spouse and dependent children. Family Yearly Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership.
This is for individual yearly membership year 2026. $70 is an early bird member price, available till Feb 07th 11:59 PM EST. After early bird membership closes, regular membership price of $75 will apply.
This is for Senior(*) Family yearly Membership(**) year 2026. $70 is an early bird member price, available till Feb 07th 11:59 PM EST. After early bird membership closes, regular membership price of $75 will apply.
(*)Please note: To take Senior Family Membership, at least one family member should be 65 years or above.
(**)Please note: Senior Family Yearly Membership will be valid for the principal member, his/her spouse and dependent children. Family Yearly Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership.
This is for Senior(*) Individual yearly membership year 2026. $45 is an early bird member price, available till Feb 07th 11:59 PM EST. After early bird membership closes, regular membership price of $50 will apply.
(*) Please note: To take Senior Individual Membership, the member should be 65 years or above.
This is for Student yearly membership year 2026. $45 is an early bird member price, available till Feb 07th 11:59 PM EST. After early bird membership closes, regular membership price of $50 will apply
This is for life time membership(*)
Please Note: Family Life Membership will not carry over to independent children or any other family member. Independent children need to take their own membership. Family Life Membership will not inherit to children or any other family member.
