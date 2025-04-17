eventClosed

NSJC's 2025 Virtual Auction

385 Old Town Rd, Port Jefferson Station, NY 11776, USA

7-10 nights at Hammock Cove Antigua (value $5,700)
7-10 nights at Hammock Cove Antigua (value $5,700) item
7-10 nights at Hammock Cove Antigua (value $5,700) item
7-10 nights at Hammock Cove Antigua (value $5,700)
$1,100

auctionV2.input.startingBid

7-10 Nights of Luxury Waterview Accommodations for up to 3 Villas (double occupancy). Required All-Inclusive nightly supplement of $306-$323 per person + 17% tax/service per person that provides all dining, beverages (including alcohol), and resort activities. This intimate villa resort is located adjacent to Devil’s Bridge National Park and provides a truly indulgent and customizable holiday for discerning travelers. All 41 private single-story villas are equipped with king beds, an “infinity edge” plunge pool, a spacious private terrace overlooking stunning turquoise waters, pickleball courts, a personal guest ambassador, Michelin-Star Chef — Gourmet Dining, and a personal cocktail lounge. BONUS INVITATION: As a winner of this Certificate, you also receive an extra Certificate to stay at the 5-star Los Establos Boutique Resort, Panama. Airfare is not included. Adults Only. An additional surcharge of $25 per person per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24. Booking must be by June 30, 2026. www.hammockcoveantigua.com
8" x 8" Brick in the NSJC Plaza (value $360)
8" x 8" Brick in the NSJC Plaza (value $360) item
8" x 8" Brick in the NSJC Plaza (value $360)
$180

auctionV2.input.startingBid

Personalizing a brick on our walkway is a special way to honor or memorialize someone or give your name a permanent place at North Shore Jewish Center. The bricks, arranged on the plaza in sections, form a collective tribute to our community. All engraving is done at one time, usually in the fall. An 8" x 8" brick can have a maximum of 4 lines with no more than 15 letters or spaces per line. A form must be filled out prior to engraving.
Hot Smoked Salmon (value $200)
Hot Smoked Salmon (value $200)
$70

auctionV2.input.startingBid

Randy Buhler is donating a Hot Smoked Salmon, weighing approximately two and a half pounds, prepared on his kosher smoker. The salmon is pre-cut and has no hechsher. Please call to discuss the date and time needed as prep needs to be done.
10 Pilates Group Classes (value $390)
10 Pilates Group Classes (value $390) item
10 Pilates Group Classes (value $390)
$130

auctionV2.input.startingBid

Ten Club Pilates Group Classes. Each class is 50 minutes long and provides a full-body, low-impact exercise class using state-of-the-art equipment that is great for your whole body. This class strengthens and lengthens your entire body while taking your balance and coordination to the next level. No matter your age or fitness level, a Pilates class will work for you. From high-intensity to recovery and mobility, Club Pilates classes are low-impact, fun, and effective. The classes focus on form and alignment and are ideal for all fitness levels; they are easily modified for those with physical limitations and focus on overall body awareness. The studio is conveniently located in Miller Place Club, and instructors perform hundreds of hours of training to meet teacher standards and provide the highest quality Pilates workouts. Classes must be booked in advance and are not valid for private sessions. It must be for a Flow 1.0 class.
Juvederm dermal filler (value $650)
Juvederm dermal filler (value $650)
$200

auctionV2.input.startingBid

One syringe of Juvederm dermal filler by Norman Bennett, MD. By appointment only, must be used by September 30, 2025. The user may purchase additional syringes at the time of treatment at a significant discount of $450 per extra syringe (normally $650 per syringe) because of the participation in this auction. All filler treatment is done at the same seating. Syringes cannot be shared.
Basic Tax Return (value $500)
Basic Tax Return (value $500)
$180

auctionV2.input.startingBid

Eric Zwerling, CPA, is donating to prepare a tax return. Restricted to a basic tax return. A complicated return will be subject to additional charges. Please provide your tax information by 4/1/26 so the return can be filed by 4/15/26.
Nina Black Pleated Frame Clutch Bag (value $58)
Nina Black Pleated Frame Clutch Bag (value $58) item
Nina Black Pleated Frame Clutch Bag (value $58) item
Nina Black Pleated Frame Clutch Bag (value $58)
$20

auctionV2.input.startingBid

Indulge in the sophisticated elegance of our N by Nina pleated frame clutch. This 9.25" L x 6.25" H x1.5" D bag, with a handle featuring a 5'' drop, push-lock crystal clasp closure, and silver-tone hardware, is a statement of style. The front pleats add a touch of grace, making this clutch a perfect choice for any formal occasion.
Tutoring/Essay Editing (value $250)
Tutoring/Essay Editing (value $250)
$90

auctionV2.input.startingBid

2 hours of tutoring/essay editing for college applications, job applications, etc., by retired English teacher/SAT tutor/editor Nancy Gold. Appointment is necessary.
Dr. Harvey's Dog Supplements and Treats (value $320)
Dr. Harvey's Dog Supplements and Treats (value $320)
$100

auctionV2.input.startingBid

Dr. Harvey's Fine Health Foods for Companion Animals has donated 90 Allergy and Immune soft chews, 90 Digestive Probiotics soft chews, 90 Hip and Joint soft chews, a 24-ounce package of Holistix Dental Chews, a 7-ounce package of Wild Alaskan Salmon Bites, a 16-ounce package of Sweet Potato Chews, 7 ounces of chicken hearts, 7 ounces of rabbit bites, and a 4-ounce package of Minnow Minis. There is also a reusable tote bag with the Dr. Harvey logo. These items are packaged in a beautiful water hyacinth bin from the Container Store.
Piano Lessons (value $100)
Piano Lessons (value $100)
$30

auctionV2.input.startingBid

Tamara Slobodkin is offering 2 hours of private piano lessons for intermediate or higher-level piano students in classical music. Dates and times must be mutually decided in advance.
High Holiday Parking Spot (value $500)
High Holiday Parking Spot (value $500)
$180

auctionV2.input.startingBid

Rabbi Benson will personally allow the winner to park in his premium, reserved spot for the High Holidays. The parking spot may only be used on Erev Rosh Hashanah, Rosh Hashanah, Kol Nidre, and Yom Kippur.
XGolf Westbury (value $150)
XGolf Westbury (value $150) item
XGolf Westbury (value $150) item
XGolf Westbury (value $150)
$50

auctionV2.input.startingBid

Two hours of Simulator play for up to 6 golfers at XGolf in Westbury. Experience the Future of Golf: the world's most accurate golf simulator is at XGolf, an indoor golf facility in the Samanea New York Mall offering a restaurant, bar, and eight simulators. X-Golf's state-of-the-art indoor golf simulators offer players unparalleled accuracy and realism through a combination of camera systems, infrared lasers, impact sensors, and advanced gaming software.
Red Nina Clutch (value $48)
Red Nina Clutch (value $48) item
Red Nina Clutch (value $48)
$15

auctionV2.input.startingBid

The perfect accessory to any outfit, this small clutch from N by Nina is just what you've been searching for! This bag, measuring 8" L x 4.75" H x 2" D, is crafted from high-quality materials, ensuring its durability and long-lasting elegance. The 18" drop removable chain strap inside the purse, push-lock closure, and silver-tone hardware add to its functionality and style. An inside slip pocket provides additional convenience.
Hamsa Necklace (value $45)
Hamsa Necklace (value $45)
$15

auctionV2.input.startingBid

This seed bead necklace has a spiral design and has a hamsa with a gemstone hanging from it. There is a toggle clasp. It is approximately 20 inches long.
Cold Stone Creamery Gift Card (value $10)
Cold Stone Creamery Gift Card (value $10)
$5

auctionV2.input.startingBid

Cold Stone Creamery $10 Gift Card. Valid at all locations.
Light Pink Nina Clutch (value $65)
Light Pink Nina Clutch (value $65) item
Light Pink Nina Clutch (value $65)
$20

auctionV2.input.startingBid

This small classic satin frame bag with pave crystal clasp is a versatile piece of understated elegance. Measuring 9.125" L x 4" H x 1.75" D, it can be used for various occasions. The 22" drop removable chain strap inside the purse adds to its functionality. This purse features a back slip pocket, making it a practical and stylish choice for any outfit.
7-10 nights at The Club Barbados (value $3,225)
7-10 nights at The Club Barbados (value $3,225) item
7-10 nights at The Club Barbados (value $3,225) item
7-10 nights at The Club Barbados (value $3,225)
$650

auctionV2.input.startingBid

7-10 Nights of One Bedroom Suite Accommodations for up to 3 Rooms (double occupancy). Required All-Inclusive nightly supplement of $150 per person + 17% tax/service per person that provides all dining, beverages (including alcohol), and resort activities. The Club Barbados, located on the island's prestigious platinum west coast, offers guests an adults-only experience. There is plenty to enjoy with spacious accommodations, three freshwater swimming pools, water sports, two dining options, tennis, fitness center, spa, piano bar & lounges. The Club Barbados exudes intimacy with its romantic oceanfront setting, tropical gardens, cozy walkways, and friendly social atmosphere. BONUS INVITATION: As a winner of this Certificate, you also receive an extra Certificate to stay at the 5-star Los Establos Boutique Resort, Panama. Airfare is not included. Adults Only. Additional surcharge of $25 per person, per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24. Booking must be by June 30, 2026. www.theclubbarbados.com
Aqua and Multicolored Starfish Necklace (value $60)
Aqua and Multicolored Starfish Necklace (value $60)
$20

auctionV2.input.startingBid

This elaborate necklace has a 2 inch glass starfish hanging from a clear and aqua beaded necklace. The beads are wrapped with silver wire and there is a lobster claw clasp. It is approximately 20 inches long.
Family Photo Shoot (value $300)
Family Photo Shoot (value $300)
$100

auctionV2.input.startingBid

Book a one-hour family photo shoot with the renowned Les Goldschmidt, an award-winning photographer. #LesGoldFoto Les' amazing ability to capture the beauty and joy of your family will create a lasting memory. His photos will capture not just moments but also the true essence of your family, thanks to his meticulous eye for detail and ability to pose individuals to highlight their best characteristics. You will receive 50-100 lightly edited digital images after your session. Planning your family photo shoot is a collaborative process. Dates, times, and locations are all decided in advance, ensuring the shoot is convenient and tailored to your family's needs.
Elementary Tutoring (value $150)
Elementary Tutoring (value $150)
$50

auctionV2.input.startingBid

Two hours of home tutoring for your Kindergarten - 3rd-grade child from retired teacher Jackie Kramer at your home or hers. Advance Notice and an agreed time and place for tutoring instruction are required.
Small Silver Nina Envelope Clutch (value $48)
Small Silver Nina Envelope Clutch (value $48) item
Small Silver Nina Envelope Clutch (value $48)
$15

auctionV2.input.startingBid

This stunning envelope clutch is the perfect size to take to a party. Its slim design, measuring 9.5" L x 5.5" H x 0.25" D, is complemented by a 22" drop-length removable strap, a magnetic snap closure, and an inside slip pocket. The glass crystal design adds a touch of glamour, making you stand out at any event.
Human Resources Advice (value $250)
Human Resources Advice (value $250)
$100

auctionV2.input.startingBid

Andrew Galambos, a Principal HR Consultant, provides basic human resources employment advice, including hiring, firing, and checking if an applicant is legally allowed to work in the U.S. In addition, he will offer guidance on basic employee management, benefits, employee manuals, and benefits manuals. Dates and times must be mutually decided in advance.
Dairy Noodle Kugel (value $45)
Dairy Noodle Kugel (value $45) item
Dairy Noodle Kugel (value $45)
$15

auctionV2.input.startingBid

Stacey Mankuta will prepare a delicious kosher dairy noodle kugel. This kugel is so rich and decadent that she only prepares it once a year for her husband. Stacey can prepare this kugel gluten-free upon request. Advance notice is required.
Tiffany Atlas Crystal Bowl (value $1,000)
Tiffany Atlas Crystal Bowl (value $1,000) item
Tiffany Atlas Crystal Bowl (value $1,000)
$250

auctionV2.input.startingBid

The Tiffany & Co. Atlas Roman Numeral Crystal Glass Bowl is a timeless blend of elegance and modern sophistication. Crafted from premium crystal, this exquisite bowl features the iconic Atlas Roman numeral motif etched along the rim, symbolizing strength and enduring style. Its sleek, refined design makes it a perfect centerpiece for any table or a luxurious gift for collectors of fine glassware. Whether used for serving or display, this Tiffany & Co. piece adds a touch of classic sophistication to any space. This Tiffany Atlas 10-inch Roman Numeral Crystal bowl is in the signature Tiffany blue box. This bowl is approximately 6 inches tall and features a broad band of Roman Numerals along the top. It is heavy and weighs approximately eight pounds.
Amethyst Earrings (value $30)
Amethyst Earrings (value $30)
$10

auctionV2.input.startingBid

These leverback earrings have amethysts dangling to a length of approximately 1-1/2 inches.
Nina Satchel Bag in Black with White Bow (value $48)
Nina Satchel Bag in Black with White Bow (value $48) item
Nina Satchel Bag in Black with White Bow (value $48) item
Nina Satchel Bag in Black with White Bow (value $48)
$15

auctionV2.input.startingBid

The perfect accessory to any outfit, this small satchel bag from N by Nina is just what you've been searching for! 9." L x 4.75" H x 2.75" D with a 3-inch drop handle. There is a removable shoulder strap with an 18" drop. The bag features a magnetic snap closure, silver-tone hardware, and an inside slip pocket.
Piano Lessons (value $100)
Piano Lessons (value $100)
$30

auctionV2.input.startingBid

Tamara Slobodkin is offering 2 hours of private piano lessons for intermediate or higher-level piano students in classical music. Dates and times must be mutually decided in advance.
Magenta Nina Handbag (value $48)
Magenta Nina Handbag (value $48) item
Magenta Nina Handbag (value $48)
$15

auctionV2.input.startingBid

A small magenta handbag from Nina Handbags is the perfect accessory. This bag is approximately 9.5" L x 8" H (including handle) x 2" D. There is an 18" drop removable chain strap inside of the purse. The bag has a crystal closure and silver-tone hardware. For added convenience, there is an inside slip pocket.
7-10 nights at Los Establos Resort Panama (value $4,350)
7-10 nights at Los Establos Resort Panama (value $4,350) item
7-10 nights at Los Establos Resort Panama (value $4,350) item
7-10 nights at Los Establos Resort Panama (value $4,350)
$900

auctionV2.input.startingBid

7-10 Nights of Luxurious Scenic Accommodations for up to 3 Rooms (double occupancy). Required All-Inclusive nightly supplement of $165 per person + 17% tax/service per person that provides all dining, beverages (including alcohol), and resort activities. Los Establos Boutique Inn, winner of TripAdvisor’s Travelers Choice Award, is a distinctive collection of comfortable suites and accommodations nestled 4,000 feet above sea level. Spread across 16 acres in the midst of a lush coffee plantation, this charming estate offers panoramic views of the Barú Volcano set against Boquete’s green mountains, blue waterfalls, and rushing rivers. All deluxe accommodations feature marble bathrooms, regional artwork, and private patios, allowing for the full enjoyment of the fresh mountain air. Amenities such as flat-screen TVs with satellite, plush bathrobes, and Wi-Fi ensure modern comforts coincide with Mother Nature’s magnificence. Stroll along secret paths as you breathe in the aroma of coffee and the perfumes of the region’s lush tropical gardens. Guests may choose one adventure daily (excludes the day of arrival and departure), including zip-lining through the rainforest, a rum-tasting tour, hiking to the Lost Waterfalls, river rafting on the Chiriquí River, a coffee plantation tour, a panoramic rainforest tour, walk along hanging bridges, Cangilones River tour, bird watching at Paradise Gardens, and spa treatments. Guests choosing to upgrade to a suite category may do so for $50 per suite per night. Airfare is not included. Family-friendly for ages 8+ only. An additional surcharge of $25 per person per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24. Booking must be by June 30, 2026. www.losestablospanama.com
4 Strand Multicolor Pearl Necklace (value $75)
4 Strand Multicolor Pearl Necklace (value $75)
$25

auctionV2.input.startingBid

Four strands of multicolor pearls are entwined together to create a beautiful necklace. This necklace is approximately 20 inches in length and gives an elegant layered look. It has a lobster claw clasp for security.
Cold Stone Creamery Gift Card (value $10)
Cold Stone Creamery Gift Card (value $10)
$5

auctionV2.input.startingBid

Cold Stone Creamery $10 Gift Card. Valid at all locations.
Nina Red Printed Acrylic Bag (value $128)
Nina Red Printed Acrylic Bag (value $128) item
Nina Red Printed Acrylic Bag (value $128)
$40

auctionV2.input.startingBid

Colorful acrylic adds extra zing to a novelty-shaped, beaded handle clutch that goes great with a special occasion outfit. The clutch is 8 3/4" L x 4 1/2" H x 2 1/4" D. The approximate beaded handle length is a 4" drop, and is removable. This small clutch features a kiss lock closure, an inside back wall slip pocket, and gold-tone hardware.
Frozen Key Lime Cheesecake (value $25)
Frozen Key Lime Cheesecake (value $25)
$10

auctionV2.input.startingBid

Brandie Osman will prepare a kosher (dairy) frozen key lime cheesecake. The cheesecake is enjoyed frozen. Dates and times must be mutually decided in advance.
Old Westbury Gardens Admissions and Book (value $70)
Old Westbury Gardens Admissions and Book (value $70) item
Old Westbury Gardens Admissions and Book (value $70)
$25

auctionV2.input.startingBid

Four complimentary admission passes to Old Westbury Gardens and "Sanctuary of Beauty," a book featuring beautiful photographs of Old Westbury Gardens throughout the year. Admission is not valid for special or registered events.
Xeomin (equivalent to Botox) (value $720)
Xeomin (equivalent to Botox) (value $720)
$220

auctionV2.input.startingBid

Up to 60 units of Xeomin (equivalent to Botox) for treatment of the brow area/forehead and/or crow’s feet by Norman Bennett, MD. By appointment only, must be used by September 30, 2025. The user may purchase additional units at the time of treatment at a significant discount of $8 per extra unit (normally $12 per unit) because of the participation in this auction. All wrinkle treatment is done at the same seating. Units may be split with another user by the decision of the donor, but the purchaser should be aware that a minimum dose per area is required for it to work. The donor and their chosen "share" partner must come together at the time of the treatment. The donor should know that the average brow/frown area will require approximately 34-45 units, and the average crow's feet area is 24-30 units.
Copper and Bloodstone Star of David Earrings (value $54)
Copper and Bloodstone Star of David Earrings (value $54)
$20

auctionV2.input.startingBid

These are bloodstones wrapped in wire to create a Star of David design and then adhered to an oval copper back. They have a fish hook added to make them approximately 2 inches long.
Synthetic Blend Oil Change (value $119.95)
Synthetic Blend Oil Change (value $119.95)
$50

auctionV2.input.startingBid

Ford of Smithtown will donate a complimentary Synthetic Blend Oil Change of up to 6 quarts of oil. This certificate is valid through May 1, 2026, at which time it shall expire. This certificate has no cash value and may not be redeemed for any other service.
Champagne Gold Metallic Pleated Clutch by Nina (value $78)
Champagne Gold Metallic Pleated Clutch by Nina (value $78) item
Champagne Gold Metallic Pleated Clutch by Nina (value $78)
$25

auctionV2.input.startingBid

Pleated details on both the front and back of a soft metallic sheen clutch make it a perfect evening bag that can fit all the essentials. It also includes a drop-in chain to go hands-free. This 11.75" L x 7.00" H x 3.25" D clutch features a hidden magnet closure, an 18" drop length Nina flat curb chain, and an inside back wall slip pocket.
Personalized Poem (value $150)
Personalized Poem (value $150)
$50

auctionV2.input.startingBid

Create an exceptional gift for that special someone. Joe Muntner will write a personalized poem for any special occasion for someone's memorable day. It could be a Bar/Bat Mitzvah, birthday, wedding, etc. Obtaining information about the honoree will require conversations, meetings, etc. The amount of information will determine how much time it will require. It may take a few weeks to complete.
Shake 'N Make Music (value $250)
Shake 'N Make Music (value $250) item
Shake 'N Make Music (value $250) item
Shake 'N Make Music (value $250)
$100

auctionV2.input.startingBid

A 45-minute Shake 'N Make Music musical birthday party or playdate program for up to 20 children led by Heather Welkes. This program is geared towards children from birth to 5 years. One CD from Shake 'N Make Music is also provided for long-lasting enjoyment. In addition, a Quercetti 16-piece Saxoflute building toy that helps with fine motor, hand-eye coordination, problem-solving skills, and more is included. Dates and times must be mutually decided in advance. Up to a 1 hour drive from North Shore Jewish Center. Expires June 1, 2026.
Mosquito and Tick Spraying (value $550)
Mosquito and Tick Spraying (value $550)
$175

auctionV2.input.startingBid

Enjoy your backyard this summer! Keep Your pets and family safe and comfortable! If you are looking for an all-natural, effective way to get rid of mosquitos, tick and fleas in your yard – LOOK NO FURTHER! ~Strong Island Sprays. They are donating a free season for 2025 or 2026.
Light Gold Nina Handbag (value $98)
Light Gold Nina Handbag (value $98) item
Light Gold Nina Handbag (value $98)
$35

auctionV2.input.startingBid

This novel ruched handle mesh handbag is great for day to night and also includes a drop-in chain for hands-free. This small-sized bag is 8 3/4" L x 4 3/4" H x 2 3/4" D. Inside the bag is a flat curb chain with a drop length of 18". There is a zipper closure and an inside back wall slip pocket.
Pearl and Crystal Necklace (value $45)
Pearl and Crystal Necklace (value $45)
$15

auctionV2.input.startingBid

This beautiful necklace is approximately 22 inches long and has a lobster claw clasp. It features pearls and crystals to add sparkle to any outfit.
Masterson Boot Company Women's Size 7M (value $189.99)
Masterson Boot Company Women's Size 7M (value $189.99)
$20

auctionV2.input.startingBid

Brand new Masterson Boot Company western boots in size 7M Style RB890. They are a light brown color, and were purchased in Nashville. These are top-quality Western boots that feature the highest level craftsmanship and are made with the finest genuine leather materials.
7-10 nights at The Verandah Antigua (value $4,200)
7-10 nights at The Verandah Antigua (value $4,200) item
7-10 nights at The Verandah Antigua (value $4,200) item
7-10 nights at The Verandah Antigua (value $4,200)
$850

auctionV2.input.startingBid

7-10 Nights of Waterview Suite Accommodations for up to 3 Rooms (double occupancy). Required All-Inclusive nightly supplement of $160 per person + 17% tax/service per person that provides all dining, beverages (including alcohol), and resort activities. Retreat in luxury at a truly All-Inclusive, Exclusively-Adult hideaway in Antigua. Superbly located on 30 acres of palm-studded beachfront and indented coastlines, The Verandah Antigua is the perfect tropical paradise for your next romantic escape. The Verandah Antigua is an eco-friendly Caribbean beachfront resort with two spectacular white-sand beaches, five pools, nature trails to historic Devil’s Bridge, four restaurants, pickleball courts & fitness center, non-motorized water sports, mini golf, and the world-class Tranquility Body & Soul Spa. Perfect for those seeking a romantic hideaway, friends getaway or just looking to escape and leave the world behind. BONUS INVITATION: As a winner of this Certificate, you also receive an extra Certificate to stay at the 5-star Los Establos Boutique Resort, Panama. Airfare is not included. Adults Only. Additional surcharge of $25 per person, per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24. Booking must be by June 30, 2026. www.theverandahantigua.com
Michael Aram White Orchid Large Glass Tray (value $265)
Michael Aram White Orchid Large Glass Tray (value $265) item
Michael Aram White Orchid Large Glass Tray (value $265) item
Michael Aram White Orchid Large Glass Tray (value $265)
$80

auctionV2.input.startingBid

Michael Aram White Orchid Large Glass Tray is handmade from silvertone glass and nickelplate. The tray is 17.75" long by 12.25 inches wide and 1.5" high. This stunning silvertone glass tray features delicate floral embellishments at the corner. Perfect for display or serving your favorite dishes, you'll love having this piece in your serveware collection. "Orchids naturally emit a sense of sensuality and seductiveness, but in white nickel they take on a completely different meaning – an element of brightness that I associate with new beginnings."- Michael Aram Hand wash with a soft sponge, mild soap, and water.
Black, Grey, Gold, and White Earrings (value $35)
Black, Grey, Gold, and White Earrings (value $35)
$10

auctionV2.input.startingBid

These black, grey, gold, and white earrings are made from seed beads, and provide boho chic style to any outfit. They are approximately 2-1/2 inches long and are a fish hook style.
8" x 8" Brick in the NSJC Plaza (value $360)
8" x 8" Brick in the NSJC Plaza (value $360) item
8" x 8" Brick in the NSJC Plaza (value $360)
$180

auctionV2.input.startingBid

Personalizing a brick on our walkway is a special way to honor or memorialize someone or give your name a permanent place at North Shore Jewish Center. The bricks, arranged on the plaza in sections, form a collective tribute to our community. All engraving is done at one time, usually in the fall. An 8" x 8" brick can have a maximum of 4 lines with no more than 15 letters or spaces per line. A form must be filled out prior to engraving.
College Application Advising (value $250)
College Application Advising (value $250)
$90

auctionV2.input.startingBid

A 90-minute general information meeting on the college application process for a current high school junior is invaluable. The session will be tailored to the student and presented by Annette Wisznic, MSEd, CSC, LMHC, GCDF, a retired Commack High School counselor with 30 years of experience, in addition to advising transfer students at a private university and a community college. Advanced scheduling is required at a mutually convenient time.
Sparkly Silver Nina Shoulder Bag (value $52)
Sparkly Silver Nina Shoulder Bag (value $52) item
Sparkly Silver Nina Shoulder Bag (value $52) item
Sparkly Silver Nina Shoulder Bag (value $52)
$15

auctionV2.input.startingBid

This rhinestone-embellished shoulder bag is the perfect accessory for a night on the town and allows you to sparkle and shine from every angle. This bag is 8" L x 7" H x 0.75" D, and the shoulder strap is a 7'' drop. A 24-inch drop removable chain inside the purse allows it to be used as a crossbody. Carry your things in an organized style with this purse, which features a magnetic closure, silver-tone hardware, and an inside slip pocket.
Piano Lessons (value $100)
Piano Lessons (value $100)
$30

auctionV2.input.startingBid

Tamara Slobodkin is offering 2 hours of private piano lessons for intermediate or higher-level piano students in classical music. Dates and times must be mutually decided in advance.
Purple, Pink, Teal and Grey Pearl Earrings (value $15)
Purple, Pink, Teal and Grey Pearl Earrings (value $15)
$5

auctionV2.input.startingBid

Purple, pink, teal and grey drop earring with a fish hook design. They are approximately 2 inches long.
Cold Stone Creamery Gift Card (value $10)
Cold Stone Creamery Gift Card (value $10)
$5

auctionV2.input.startingBid

Cold Stone Creamery $10 Gift Card. Valid at all locations.
Kurt Geiger Micro Brixton Purse (value $80)
Kurt Geiger Micro Brixton Purse (value $80) item
Kurt Geiger Micro Brixton Purse (value $80)
$40

auctionV2.input.startingBid

Kurt Geiger Micro Brixton Purse with signature geometric quilt stitching brings a multidimensional finish to this classic flap shoulder bag covered in a high-shine, patent leather and a foldover flap with magnetic closure. The inside is lined. This tiny designer bag is only 4 1/4" W x 2 3/4" H x 1" D and has a pull-through chain strap and an interior wall pocket.
2 Seats for the High Holidays (value $272)
2 Seats for the High Holidays (value $272)
$100

auctionV2.input.startingBid

Are you tired of worrying about having good seats in the free section during the High Holidays? Worry no more! Two prime pew seats for the 2025/5786 High Holiday season are available. These seats will allow the winner a close-up and personal view of the services.
Multicolored Brown Iridescent Earrings (value $50)
Multicolored Brown Iridescent Earrings (value $50)
$15

auctionV2.input.startingBid

These are multicolored iridescent earrings in brown, black and gold with a gold-tone fish hook back and are approximately 3-1/2 inches long.
Express Classic Facial (value $65)
Express Classic Facial (value $65) item
Express Classic Facial (value $65)
$20

auctionV2.input.startingBid

A 30-minute facial at Sarah Elizabeth Skin Care in Port Jefferson Station. This facial will focus on deep pore cleansing, exfoliation, extractions, relaxing facial massage and a nourishing treatment mask. Indulge your senses with a selection of fruit enzymes, including pomegranate, coconut papaya, raspberry peach, lemon zest, blueberry and so many more! These fragrant fruit enzyme exfoliants are carefully selected and tailored to address your unique needs, leaving your skin feeling refreshed and hydrated. *Enzyme exfoliants can be replaced with multiple luxurious scrubs. Expires March 25, 2026
Coffee with a Rabbi (value Priceless)
Coffee with a Rabbi (value Priceless)
$25

auctionV2.input.startingBid

Rabbi Benson will treat the winner to an exclusive one-on-one conversation and a cup of coffee. This is a rare opportunity to get to know him better, ask him those burning questions, or just enjoy coffee together. Dates and times must be mutually decided in advance.
Manischewitz wine Jell-O Shots (value $36)
Manischewitz wine Jell-O Shots (value $36)
$15

auctionV2.input.startingBid

Stacey Mankuta will prepare eighteen delicious and homemade Manischewitz wine Jell-O shots for a Shabbat of the winner's choosing in her kosher kitchen. Advance notice is required.
Dark Magenta Nina Clutch (value $65)
Dark Magenta Nina Clutch (value $65) item
Dark Magenta Nina Clutch (value $65)
$20

auctionV2.input.startingBid

Our classic satin frame bag is the perfect choice for those who value both style and practicality. Measuring 9.125" L x 4" H x 1.75" D, this bag is a versatile piece that can take you from day to night. The 22" drop removable chain strap inside the purse adds to its functionality, while the back slip pocket ensures your essentials are always within reach. With a pave crystal clasp, this bag is a sophisticated and stylish addition to any outfit.
Photography Tutorial (value $75)
Photography Tutorial (value $75) item
Photography Tutorial (value $75)
$25

auctionV2.input.startingBid

Are you looking to enhance your photography skills? A one-hour in-home personal presentation for up to 12 people on "How to take better pictures with your phone or camera" by award-winning photographer Les Goldschmidt #LesGoldFoto is just what you need. Whether you shoot with a cell phone or camera, this class will help you improve your picture quality, understand composition, and develop your skills. Don't miss this opportunity to take your photography to the next level. Dates, times, and locations must be mutually decided in advance.
Vintage Cartier Crystal Candlesticks (value $300)
Vintage Cartier Crystal Candlesticks (value $300)
$100

auctionV2.input.startingBid

This is a lovely pair of crystal candlesticks from Cartier, France. They have a very graceful, elegant form with a cup-style form to hold the candle. These Cartier candlesticks have the acid-etched "Cartier" signature on the underside of the foot and are 12.25 inches tall. They come individually wrapped and boxed in the original red Cartier boxes.
7-10 nights at Pineapple Beach Club Antigua (value $3,150)
7-10 nights at Pineapple Beach Club Antigua (value $3,150) item
7-10 nights at Pineapple Beach Club Antigua (value $3,150) item
7-10 nights at Pineapple Beach Club Antigua (value $3,150)
$600

auctionV2.input.startingBid

7-10 Nights of Oceanview Accommodations for up to 3 Rooms (double occupancy). Required All-Inclusive nightly supplement of $150 per person + 17% tax/service per person that provides all dining, beverages (including alcohol), and resort activities. The simple, unadorned pleasures of the Caribbean await at the Adults-Only Pineapple Beach Club Antigua. Set on 30 acres of tropical paradise, with a spectacular quarter-mile white sand beach, two freshwater swimming pools, non-motorized water sports, comfortable accommodations, three dining options, pickleball courts, a fitness center, and more, this resort is perfect for those seeking laidback fun in the sun, a romantic hideaway or looking to explore the beautiful island of Antigua. Guests choosing to upgrade to a higher room category may do so for as little as $66 per room per night. BONUS INVITATION: As a winner of this item, you also receive an extra Certificate to stay at the 5-star Los Establos Boutique Resort, Panama. Airfare is not included. Adults Only. An additional surcharge of $25 per person per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24. Booking must be by June 30, 2026. www.pineapplebeachclub.com
Iridescent Purple Earrings (value $35)
Iridescent Purple Earrings (value $35)
$10

auctionV2.input.startingBid

These iridescent purple earrings are made from seed beads, and provide boho chic style to any outfit. They are approximately 2-1/2 inches long and are a fish hook style.
Autographed Commemorative (value $100)
Autographed Commemorative (value $100)
$50

auctionV2.input.startingBid

Songwriter BJ Thomas’ "Raindrops Keep Fallin' On My Head" framed display commemorative with original autograph, lyrics, and the writer posing in the iconic bicycle image. This piece is approximately 12” x 15” and is custom-matted to accentuate the art and signature.
Classical Music Introduction (value $150)
Classical Music Introduction (value $150)
$50

auctionV2.input.startingBid

An introduction to classical music for those ages 6-10 years old by Andrew Galambos. The emphasis will be on the instruments of the orchestra and band. Dates and times must be mutually decided in advance.
Nina Black Cut-Out Handle Trapezoid Clutch (value $78)
Nina Black Cut-Out Handle Trapezoid Clutch (value $78) item
Nina Black Cut-Out Handle Trapezoid Clutch (value $78)
$25

auctionV2.input.startingBid

A geometric silhouette adds visual intrigue to a soirée-ready clutch furnished with an optional chain strap for hands-free carry. This geometrical shape with a cut-out handle is a perfect way to elevate your outfit for any occasion in black patent and is 11.5" L x 6.25" H x 2.5" D with an 18" drop-length chain, an interior wall pocket, and a magnetic snap closure.
Home Organization (value $60)
Home Organization (value $60)
$20

auctionV2.input.startingBid

Jackie Kramer is offering two hours of organization assistance. This assistance could be any area in your home that you need help organizing and decluttering. Advance notice is required.
Cold Stone Creamery Gift Card (value $10)
Cold Stone Creamery Gift Card (value $10)
$5

auctionV2.input.startingBid

Cold Stone Creamery $10 Gift Card. Valid at all locations.
Multicolored Pearl Earrings and Bracelet Set (value $55)
Multicolored Pearl Earrings and Bracelet Set (value $55)
$20

auctionV2.input.startingBid

This is a matching set of multicolored pearl earrings and a bracelet. The bracelet is approximately 7-1/2 inches long including the clasp and the earrings are a leverback design and are approximately 1-1/2 inches long.
Cappuccino Mousse (value $40)
Cappuccino Mousse (value $40)
$15

auctionV2.input.startingBid

Eight servings of delectable kosher (contains dairy but is gluten-free) cappuccino mousse with chocolate-dipped plastic spoons will be prepared by Brandie Osman. Dates and times must be mutually decided in advance.
Dark Gold Metallic Sheen Pleated Clutch by Nina (value $78)
Dark Gold Metallic Sheen Pleated Clutch by Nina (value $78) item
Dark Gold Metallic Sheen Pleated Clutch by Nina (value $78)
$25

auctionV2.input.startingBid

This small gold purse is the perfect evening bag for all essentials. It features pleated details on both the front and back of a soft metallic clutch and has a drop-in chain to go hands-free. The 11.75" L x 7.00" H x 3.25" D clutch features a hidden magnet closure, an 18" drop length flat curb chain, and an inside back wall slip pocket.
College Essay Tutoring (value $200)
College Essay Tutoring (value $200)
$75

auctionV2.input.startingBid

Jennifer Nazer is donating two hours of tutoring time for any junior or senior high school student needing help with their college essay. She will meet you wherever you are in the process. She can help you brainstorm ideas, write a first draft, or edit your final draft. Whether you are having trouble starting your essay or need help editing it down to the 650-word limit, she is at your service. She asks that you give her one week's notice so that she can schedule a time that would be convenient for both of you. In addition, she will not be available for tutoring during July and August of 2026.
7-10 nights Galley Bay Resort & Spa Antigua (value $5,700)
7-10 nights Galley Bay Resort & Spa Antigua (value $5,700) item
7-10 nights Galley Bay Resort & Spa Antigua (value $5,700) item
7-10 nights Galley Bay Resort & Spa Antigua (value $5,700)
$1,100

auctionV2.input.startingBid

7-10 Nights of Luxurious Beachfront Resort Accommodations for up to 3 Rooms (double occupancy). Required All-Inclusive nightly supplement of $306-$323 per person + 17% tax/service per person that provides all dining, beverages (including alcohol), and resort facilities and activities. Galley Bay Resort & Spa is a 40-acre exotic paradise surrounded by a tranquil bird sanctuary and a 3/4-mile-long stretch of white sand beach along the crystal blue Caribbean Sea. An intimate hideaway for discerning adult travelers, this award-winning resort features just 98 accommodations, spectacular sunset views, sumptuous beachside dining, watersport, romance, & relaxing Indulge Spa. Guests choosing to upgrade to a higher category may do so for $200 per room per night. BONUS INVITATION: As a winner of this item, you also receive an extra Certificate to stay at the 5-star Los Establos Boutique Resort, Panama. Airfare is not included. Adults Only. An additional surcharge of $25 per person per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24. Booking must be by June 30, 2026. www.galleybayresort.com
Glatt Kosher Food (value $120)
Glatt Kosher Food (value $120)
$40

auctionV2.input.startingBid

Jill Zucker will deliver a one-half tray of Glatt kosher food on Tuesday or Thursday evening. Valid September to May.
Multicolored Iridescent Earrings (value $50)
Multicolored Iridescent Earrings (value $50)
$15

auctionV2.input.startingBid

These are multicolored iridescent earrings have a gold-tone fish hook back and are approximately 3-1/2 inches long.
Sparkly Silver Nina Envelope Clutch (value $78)
Sparkly Silver Nina Envelope Clutch (value $78) item
Sparkly Silver Nina Envelope Clutch (value $78)
$25

auctionV2.input.startingBid

This classic and timeless envelope clutch is perfect for any occasion. The silver material and crystals add sparkle to your look. This bag is 9.65" L x 5.31" H x 0.20" D. Inside of the purse is a drop length flat curb chain which is 18". This purse features a magnetic snap closure and an interior back wall slip pocket.
Kosher Wine Basket (value $120)
Kosher Wine Basket (value $120)
$40

auctionV2.input.startingBid

A selection of kosher wines. Enjoy a 2014 Binyamina Shiraz, a 2005 Weinstock White Zinfandel, a 2012 Ariel Sauvignon Blanc, a 2012 Binyamina Chardonnay, a 2014 Or Haganuz Amuka Sauvignon Blanc and a 2012 Segal's Fusion (Merlot, Cabernet Franc, and Cabernet Sauvignon).
Hanukkah Picture Frame and Dreidels (value $25)
Hanukkah Picture Frame and Dreidels (value $25)
$10

auctionV2.input.startingBid

Celebrate Hanukkah in style. Win big with this four-pack of colorfully painted wooden dreidels. Showcase your favorite photo with this ceramic Hanukkah picture frame for a 4x6 photo.
Orrefors Crystal Bowl (value $150)
Orrefors Crystal Bowl (value $150) item
Orrefors Crystal Bowl (value $150)
$50

auctionV2.input.startingBid

This bowl features classic Orrefors styling - elegant yet simple. It was designed by Lars Hellsten in 1987 and has become a signature of Orrefors design elements. Orion combines grace with forceful energy, which is truly characteristic of Lars Hellsten's powerful design sense. The dimensions of the bowl make it perfect for modern, chic, and compact items that should not dominate a room but complement the decor. Beautiful, classic, and contemporary, it is handmade by master glassmakers in Orrefors' Swedish glassworks. Hand washing is recommended. This Orrefors small (Height 3-3/4", Diameter 5-3/4" ) crystal bowl is in the original box. The label reads: Orion, design Lars Hellsten, seal/bowl.
Nina Bag in Dark Brown Snake Print (value $78)
Nina Bag in Dark Brown Snake Print (value $78) item
Nina Bag in Dark Brown Snake Print (value $78)
$25

auctionV2.input.startingBid

Polished hardware gleams against the snake-embossed faux leather exterior of a night-out bag topped with a crystal-encrusted clasp for a hint of glam. This small bag is 7 ½" L x 6" H x 2 ¾" D and has a 1¼" strap drop on the top carry handle or an 18" length drop removable chain strap. There is a pave crystal clasp closure and an interior wall pocket.
Set of 3 seed bracelets (value $18)
Set of 3 seed bracelets (value $18)
$6

auctionV2.input.startingBid

This a set of 3 seed stretchy bracelets from Charming Charlie. Each bracelet is multicolored.
2 braided challahs or 12 challah rolls (value $36)
2 braided challahs or 12 challah rolls (value $36)
$10

auctionV2.input.startingBid

Alison Adelman will give the winning bidder two braided challahs or a dozen rolls freshly baked in her kosher kitchen. Two weeks notice is required.
$30 Gift Card to Cactus Salon (value $30)
$30 Gift Card to Cactus Salon (value $30)
$10

auctionV2.input.startingBid

$30 Gift Card valid at any Cactus Salon location.
Oral Health Gift Bag (value $175.88)
Oral Health Gift Bag (value $175.88)
$55

auctionV2.input.startingBid

Dr. Elena Friedman has generously donated a collection of high-quality dental hygiene products, including an Oral-B Water Flosser Advanced, Crest 3D White Mouthwash, 40 Crest 3D Whitestrips, Crest 3D White Deep Stain Remover Toothpaste, Crest Pro-Health Gum Detoxify Toothpaste, Oral-B Glide Floss, Oral-B Toothpaste, Gum Tongue Cleaner, and a Gum Proxabrush in a reusable gift bag. These premium items will help clean your entire mouth and keep your teeth sparkly white, a testament to the value she places on your oral health.
Piano Lessons (value $100)
Piano Lessons (value $100)
$30

auctionV2.input.startingBid

Tamara Slobodkin is offering 2 hours of private piano lessons for intermediate or higher-level piano students in classical music. Dates and times must be mutually decided in advance.
Blue and White Pearl and Seed Bead Bracelet (value $30)
Blue and White Pearl and Seed Bead Bracelet (value $30)
$10

auctionV2.input.startingBid

This blue and white bracelet features pearls covered by a seed bead design on top. It is approximately 7 inches long with a ball and socket clasp.
Bow Earrings to wear to a Non-Kosher Restaurant (value $65)
Bow Earrings to wear to a Non-Kosher Restaurant (value $65) item
Bow Earrings to wear to a Non-Kosher Restaurant (value $65)
$20

auctionV2.input.startingBid

Gold stud bow earrings from MarleyLilly with crystal accents made from 100% Alloy, 100% glass, and 100% surgical stainless steel earring posts. A $50 gift certificate to Joey Z's on Main Street in Port Jefferson. Joey Z's is a Mediterranean Restaurant. While this restaurant is non-kosher, there are numerous vegetarian options.
St. James's Club Antigua (value $3,600)
St. James's Club Antigua (value $3,600) item
St. James's Club Antigua (value $3,600) item
St. James's Club Antigua (value $3,600)
$700

auctionV2.input.startingBid

7-10 Nights of Premium Accommodations for up to 3 Rooms (double occupancy). Required All-Inclusive nightly supplement of $150 per person (children 2-11 years is $75) + 17% tax/service per person that provides all dining, beverages (including alcohol), and resort activities. Experience a private 100-acre peninsula on Antigua’s southeastern coast, where clear turquoise waters surround your own private oasis. Two magnificent white sand beaches, six pools, four distinct restaurants, non-motorized water sports, pickleball courts & fitness center, supervised kids' activities, spa, and nightly entertainment. St. James’s Club will leave you with unforgettable island memories to last a lifetime. Guests choosing to upgrade to a higher category may do so for as little as $60 per room per night. BONUS INVITATION: As a winner of this Certificate, you also receive an extra Certificate to stay at the 5-star Los Establos Boutique Resort, Panama. Airfare is not included. Family Friendly. An additional surcharge of $25 per person per night applies Dec 21-Jan 3 & Feb 1-24. Booking must be by June 30, 2026. www.stjamesclubantigua.com
Cold Stone Creamery Gift Card (value $10)
Cold Stone Creamery Gift Card (value $10)
$5

auctionV2.input.startingBid

Cold Stone Creamery $10 Gift Card. Valid at all locations.
Mint Green Stretchy Bracelet (value $45)
Mint Green Stretchy Bracelet (value $45) item
Mint Green Stretchy Bracelet (value $45)
$15

auctionV2.input.startingBid

This unique and stretchy mint green bracelet is covered in seed beads in a spiral twist design. It is approximately 3 inches in diameter and is about 5/8 inches in width.
Gold Leopard Nina Clutch (value $58)
Gold Leopard Nina Clutch (value $58) item
Gold Leopard Nina Clutch (value $58)
$20

auctionV2.input.startingBid

The perfect accessory to any outfit, this small clutch from N by Nina is just what you've been searching for! It adds an element of animal print style and sparkle to any outfit. It is 8.25" L X 4.75" H X 1.75" D and has an 18-in. drop removable shoulder strap. The push-lock closure has gold-tone hardware and inside is a slip pocket.
Teeter Inversion Table (value $550)
Teeter Inversion Table (value $550) item
Teeter Inversion Table (value $550)
$175

auctionV2.input.startingBid

The almost brand-new Teeter Inversion Table is fully assembled. It comes with some extra parts. This inversion table is a top-of-the-line model. Teeter is the only inversion table brand approved by both the FDA-registered and UL-certified. The table treats over ten causes of back pain and is scientifically shown to reduce pain and improve mobility. Must be picked up from a home in South Setauket by two strong individuals with a truck.
A Night of Questions: A Passover Haggadah (value $252)
A Night of Questions: A Passover Haggadah (value $252)
$40

auctionV2.input.startingBid

Seven copies of A Night of Questions: A Passover Haggadah, a paperback published in 1999, edited by Rabbi Joy Levitt and Rabbi Michael Strassfeld and illustrated by Jeffrey Schrier. These are used haggadahs in very good condition. Synopsis: A Night of Questions is a unique four-in-one Haggadah that includes outlines for customizing a Seder for the people present at the table. The four menus include a Seder for young children, a Seder for older children with adults, a Seder for groups of diverse backgrounds (including those who are not Jewish), and a Seder focusing on the role of women. The Haggadah also features special color-coded graphic icons that highlight the different types of readings, such as kavanot, which are introductions to the text that set the tone for the text, and readings for children. Readings and songs are drawn from a wide variety of sources, representing the diversity of the Jewish community and the world in which we live. Accompanying the text is compelling new artwork by Jeffrey Schrier, which itself serves as a commentary on the Haggadah liturgy.
Durango Women's Boots (value $60)
Durango Women's Boots (value $60)
$20

auctionV2.input.startingBid

Beautiful women's leather Durango boots with stitching. 9Med with comfortable soft inner soles, leather outer, flat rubber heel. Worn once-essentially new.
Donation to NSJC (value Priceless)
Donation to NSJC (value Priceless)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated.
Donation to NSJC (value Priceless)
Donation to NSJC (value Priceless)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated.
Donation to NSJC (value Priceless)
Donation to NSJC (value Priceless)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated.
Donation to NSJC (value Priceless)
Donation to NSJC (value Priceless)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated.
Donation to NSJC (value Priceless)
Donation to NSJC (value Priceless)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated.
Donation to NSJC (value Priceless)
Donation to NSJC (value Priceless)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated.
Donation to NSJC (value Priceless)
Donation to NSJC (value Priceless)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated.
Donation to NSJC (value Priceless)
Donation to NSJC (value Priceless)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated.
Donation to NSJC (value Priceless)
Donation to NSJC (value Priceless)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated.
Donation to
Donation to NSJC (value Priceless)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated.
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid) item
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated. #6 Sold
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid) item
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated. #5 Sold
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid) item
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated. #4 Sold
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid) item
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated. #3 Sold
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid) item
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated. #2 Sold
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid) item
Donation to NSJC (Sold, Do Not Outbid)
$18

auctionV2.input.startingBid

Do you want to help NSJC but do not need any of the items above? Please donate here to support our fundraiser. Your contribution is greatly appreciated. #1 Sold

