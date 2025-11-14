NSLBA Annual SPANGLISH HOLIDAY DINNER PARTY - Cena Navideña Anual del NSLBA

138 Boston St

Lynn, MA 01904, USA

General Admission NSLBA Members
$35

Enjoy the full program with access to all main activities.

NSLBA Non-Members
$50

Priority entry, reserved seating, and access to VIP‑only areas.

Sponsorship / Auspicio #1 (NSLBA Members Only)
$600
This is a group ticket, it includes 10 tickets

1 (   )     Members/Miembros $600.00                                     

Opción: Anuncios en el periodico con su logo, Publicidad en la redes, logo en todas las fotos del evento, & Mesa de 10 asientos. / Option: Business logo on newspaper Ads, Social Media Publicity, Business Logo on All Event Pictures, & Table of 10 seats.     

Sponsorship / Auspicio #1 (NON-MEMBERS)
$750
This is a group ticket, it includes 10 tickets

1 (   )  No-Miembros/Non-Members $750.00

Opción: Anuncios en el periodico con su logo, Publicidad en la redes, logo en todas las fotos del evento, & Mesa de 10 asientos. / Option: Business logo on newspaper Ads, Social Media Publicity, Business Logo on All Event Pictures, & Table of 10 seats. 

Sponsorship / Auspicio #2 (NSLBA Members Only)
$400
This is a group ticket, it includes 2 tickets

2 (   )     Members/Miembros $400.00                                    

Opción:  Anuncios en el periodico con su logo, Publicidad en la redes, Logo en todas las fotos del evento, y 2 boletas /   Option:  Business Logo on Newspaper Ads, Social Media Publicity, &  Logo on All Event Pictures, and 2 tickets.

Sponsorship / Auspicio #2 (NON-MEMBERS)
$550
This is a group ticket, it includes 2 tickets

2 (   )  No-Miembros/Non-Members $550.00

Opción:  Anuncios en el periodico con su logo, Publicidad en la redes, Logo en todas las fotos del evento, y 2 boletas /   Option:  Business Logo on Newspaper Ads, Social Media Publicity, &  Logo on All Event Pictures, and 2 tickets.

Sponsorship / Auspicio #3 (NSLBA Members Only)
$300

3 (   )      Opción/Option- Members/Miembros $300.00  
Opción:  Anuncios en el periodico con su logo (3), Publicidad en la redes, & Su logo en todas las fotos del evento (No boletos)   Option:  Business logo on (3) newspaper Ads, Social Media Publicity, & Your Business Logo on All event Pictures (No Tickets)

 

Sponsorship / Auspicio #3 (NON-MEMBERS)
$400

3 (   )   No-Miembros/Non-Members $400.00
Opción:  Anuncios en el periodico con su logo (3), Publicidad en la redes, & Su logo en todas las fotos del evento (No boletos)   Option:  Business logo on (3) newspaper Ads, Social Media Publicity, & Your Business Logo on All event Pictures (No Tickets)

