Nuestra Lucha MN Memberships 2025

Raíces (Roots) Member
$500

Valid for one year

- Recognized as sponsors during our presentations
Herencia (Heritage) Member
$1,000

Valid for one year

- Logo included in our digital marketing across social media platforms - Recognized as sponsors during our presentations
Guardianes (Guardians) Member
$1,500

Valid for one year

Verbally mention in our presentations as sponsors - Featured on our social media platforms and website - Business logo prominently displayed on our event banner during presentations - Logo included on uniform T-shirts
Luchador (Champion) Member
$3,000

Valid for one year

- Acknowledged as sponsors during our presentations - Featured on our social media platforms and website - Business logo displayed on our event banner during presentations - Logo included on uniforms and special event T-shirts
Add a donation for Nuestra Lucha MN

$

