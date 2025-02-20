Nuestra Lucha MN Memberships 2025

- Logo included in our digital marketing across social media platforms
- Recognized as sponsors during our presentations
- Logo included in our digital marketing across social media platforms
- Recognized as sponsors during our presentations
Guardianes (Guardians) Member
$1,500
Valid for one year
Verbally mention in our presentations as sponsors
- Featured on our social media platforms and website
- Business logo prominently displayed on our event banner during presentations
- Logo included on uniform T-shirts
Verbally mention in our presentations as sponsors
- Featured on our social media platforms and website
- Business logo prominently displayed on our event banner during presentations
- Logo included on uniform T-shirts
Luchador (Champion) Member
$3,000
Valid for one year
- Acknowledged as sponsors during our presentations
- Featured on our social media platforms and website
- Business logo displayed on our event banner during presentations
- Logo included on uniforms and special event T-shirts
- Acknowledged as sponsors during our presentations
- Featured on our social media platforms and website
- Business logo displayed on our event banner during presentations
- Logo included on uniforms and special event T-shirts
Add a donation for Nuestra Lucha MN
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!