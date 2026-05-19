Nutley Summer Music Program 2026

About this event
This fee is REQUIRED for all students
Instructor: Michael Bereski
Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs
9:30am - 10:30am
Instructor: Michael Bereski Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Wed - Fri 8:30am - 9:30am
Instructor: Michael Bereski Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs 8:30am - 9:30am
Instructor: Andrew Mayewski
Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Tues - Wed
2:00pm - 3:00pm
Instructor: Andrew Mayewski
Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Tues - Wed
3:00pm - 4:00pm
Instructor: Anthony Lanzerotti
Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Tues - Wed
2:00pm - 3:00pm
Instructor: Anthony Lanzerotti
Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Tues - Wed
3:00pm - 4:00pm
Instructor: Elizabeth Nowik Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Wed - Fri 8:30am - 9:30am
Instructor: Elizabeth Nowik Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs 8:30am - 9:30am
At least 1 year experience | Instructor: Elizabeth Nowik Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Wed - Fri 9:30am - 10:30am
At least 2 years experience | Instructor: Elizabeth Nowik Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Wed - Fri 10:30am - 11:30am
Instructor: Elizabeth Nowik
Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs
9:30am - 10:30am
Instructor: Joshua DeWald
Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs
11:30am - 12:30pm
Instructor: Joshua DeWald
Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs
10:30am - 11:30am
Instructor: Joshua DeWald Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Wed - Fri 11:30am - 12:30pm
Instructor: Joshua DeWald
Week 1: Mon - Wed | Week 2: Tues - Thurs
1:00pm - 2:15pm
Instructor: Alexandra Vecchio
Week 1: Mon - Tues - Wed - Thurs - Fri
10:30am - 11:30am
Instructor: Alexandra Vecchio
Week 1: Mon - Tues - Wed - Thurs
1:00pm - 2:15pm
Instructor: Alexandra Vecchio
Week 1: Mon - Tues - Wed - Thurs - Fri
11:30am - 12:30pm
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