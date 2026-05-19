Nutley Music Boosters Association

Hosted by

Nutley Music Boosters Association

About this event

Nutley Summer Music Program 2026

300 Franklin Ave

Nutley, NJ 07110, USA

Administrative Fee
$25

This fee is REQUIRED for all students

Beginning Piano (Gr. 3-4)
$125

Instructor: Michael Bereski

Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs

9:30am - 10:30am

Beginning Piano (Gr. 5-6)
$125

Instructor: Michael Bereski Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Wed - Fri 8:30am - 9:30am

Beginning Piano (Gr. 7-12)
$125

Instructor: Michael Bereski Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs 8:30am - 9:30am

Beginning Brass (Gr. 4-5)
$125

Instructor: Andrew Mayewski
Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Tues - Wed
2:00pm - 3:00pm

Advanced Brass (Gr. 6-12)
$125

Instructor: Andrew Mayewski
Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Tues - Wed
3:00pm - 4:00pm

Beginning Woodwinds (Gr. 4-5)
$125

Instructor: Anthony Lanzerotti
Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Tues - Wed
2:00pm - 3:00pm

Advanced Woodwinds (Gr. 6-12)
$125

Instructor: Anthony Lanzerotti
Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Tues - Wed
3:00pm - 4:00pm

Beginning Viola and Violin
$125

Instructor: Elizabeth Nowik Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Wed - Fri 8:30am - 9:30am

Beginning Cello
$125

Instructor: Elizabeth Nowik Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs 8:30am - 9:30am

Level 2 Strings
$125

At least 1 year experience | Instructor: Elizabeth Nowik Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Wed - Fri 9:30am - 10:30am

Level 3 Strings (Gr. 5-7)
$125

At least 2 years experience | Instructor: Elizabeth Nowik Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Wed - Fri 10:30am - 11:30am

Level 4 Strings (Gr. 8-12)
$125

Instructor: Elizabeth Nowik
Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs
9:30am - 10:30am

Beginning Percussion (Gr. 4-5)
$125

Instructor: Joshua DeWald
Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs
11:30am - 12:30pm

Intermediate Percussion (Gr. 6-8)
$125

Instructor: Joshua DeWald
Week 1: Mon - Wed - Fri | Week 2: Tues - Thurs
10:30am - 11:30am

Advanced Concert Percussion (Gr. 9-12)
$125

Instructor: Joshua DeWald Week 1: Tues - Thurs | Week 2: Mon - Wed - Fri 11:30am - 12:30pm

Drum Set (Gr. 7-12)
$125

Instructor: Joshua DeWald
Week 1: Mon - Wed | Week 2: Tues - Thurs
1:00pm - 2:15pm

Elementary Voice (Gr. 3-6)
$125

Instructor: Alexandra Vecchio

Week 1: Mon - Tues - Wed - Thurs - Fri
10:30am - 11:30am

MS and HS Voice (Gr. 6-12)
$125

Instructor: Alexandra Vecchio
Week 1: Mon - Tues - Wed - Thurs
1:00pm - 2:15pm

Musical Theatre (Gr. 3-12)
$150

Instructor: Alexandra Vecchio

Week 1: Mon - Tues - Wed - Thurs - Fri
11:30am - 12:30pm

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