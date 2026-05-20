NY ATATURK OKULU 2026-2027 FULL TERM ACADEMIC YEAR ONLINE (Early Register)

2026–2027 Akademik Yılı New York Atatürk Okulu Programı’nı desteklediğiniz için teşekkür ederiz.

Katkınız, çocukların Türkçe dil becerilerini geliştirirken aynı zamanda Türk tarihi, kültürü ve geleneklerini düzenli ve destekleyici bir eğitim ortamında öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.

Sizin desteğiniz sayesinde New York Atatürk Okulu; nitelikli öğretmenler, eğitim materyalleri ve öğrencilerin özgüven, kimlik duygusu ve Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında anlamlı bir bağ kurmalarını destekleyen kültürel etkinlikler sunabilmektedir.

Erken kayıt indirimi 30 Haziran’a kadar geçerlidir.

İkinci çocuk için kardeş indirimi, hem erken kayıt hem de normal kayıt dönemlerinde uygulanmaktadır.

Akademik Yıl

19 Eylül 2026 – 13 Haziran 2027

Online Dersler

Cumartesi günleri, 09:30 – 11:30

Kaydınız onaylandıktan sonra öğrencinin seviyesini belirlemek amacıyla sizinle iletişime geçilecek ve ardından Zoom bağlantısı paylaşılacaktır.

Online Öğrenciler İçin İsteğe Bağlı Etkinlikler

11:30 – 12:00 saatleri arasında müzik dersleri

(yüz yüze öğrencilerle birlikte hibrit olarak gerçekleştirilecektir)









Thank you for supporting the NY Ataturk School 2026–2027 Academic Year Program.

Your contribution helps children strengthen their Turkish language skills while learning about Turkish history, culture, and traditions in a structured and caring educational environment.

Through your support, NY Ataturk School is able to provide qualified teachers, educational materials, and cultural enrichment activities that help students build confidence, identity, and a meaningful connection between Türkiye and the United States.

Early registration discount is available until June 30

Sibling discount for second child is available during both Early and Regular registration periods.

Academic Year

September 19, 2026 – June 13, 2027

Online Classes

Saturdays, 9:30 AM – 11:30 PM

After your registration is confirmed, we will contact you to assess student level and then we will share the zoom link with you.

Optional Activities for Online Student music lessons between 11:30 AM to 12 PM (hybrid with in-person students)