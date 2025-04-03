Oak Grove Pentecostal Holiness Church's Dessert Auction

Hosted by
About this event
Starting bid
Donated By Crystal Bambrough
Starting bid
Donated by Ed Harrell
Starting bid
Donated by Crystal Bambrough
Starting bid
Donated By Tricia McLaughlin
Starting bid
Donated by Margie Gaskins
Starting bid
Donated by Cheryl Mitchum
Starting bid
Donated by Kay Reid
***Fruit will depend on availability
Starting bid
Donated by Diane Wiggins
Starting bid
Donated by Brian Kautzman
Starting bid
Donated by Lori Gaskins
Starting bid
Donated by Jennifer Bradley
Starting bid
Donated by Vickie Dupree
Starting bid
Donated by Lisa Wren
Starting bid
Donated by Melissa Winningham
Starting bid
Donated by Rochelle Wiggins
Starting bid
Donated by Mindi Evans
Starting bid
Donated by Susan Shuler
Starting bid
Donated by Tricia McLaughlin
Starting bid
Donated by Ed Harrell
Starting bid
Donated by Margie Gaskins
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!