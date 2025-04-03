Hosted by

Oak Grove Pentecostal Holiness Church

About this event

Sales closed

Oak Grove Pentecostal Holiness Church's Dessert Auction

Pick-up location

2346 US-17 ALT, Bonneau, SC 29431, USA

Key Lime Cake item
Key Lime Cake
$10

Starting bid

Donated By Crystal Bambrough

Brownies item
Brownies
$10

Starting bid

Donated by Ed Harrell

No Bake Banana Split Cheesecake item
No Bake Banana Split Cheesecake
$10

Starting bid

Donated by Crystal Bambrough

Pumpkin Roll #1 item
Pumpkin Roll #1 item
Pumpkin Roll #1
$10

Starting bid

Donated By Tricia McLaughlin

Chewies item
Chewies
$10

Starting bid

Donated by Margie Gaskins

Sprite Cake item
Sprite Cake
$10

Starting bid

Donated by Cheryl Mitchum

Fresh Fruit Tart item
Fresh Fruit Tart
$10

Starting bid

Donated by Kay Reid


***Fruit will depend on availability

Italian Creme Cake item
Italian Creme Cake
$10

Starting bid

Donated by Diane Wiggins

Brownies item
Brownies
$10

Starting bid

Donated by Brian Kautzman

Coconut Cake item
Coconut Cake
$10

Starting bid

Donated by Lori Gaskins

Chocolate Pound Cake item
Chocolate Pound Cake item
Chocolate Pound Cake
$10

Starting bid

Donated by Jennifer Bradley

Butterfinger Pie item
Butterfinger Pie
$10

Starting bid

Donated by Vickie Dupree

6 layer Chocolate Cake item
6 layer Chocolate Cake item
6 layer Chocolate Cake
$10

Starting bid

Donated by Lisa Wren

Oreo Cream Cheese Pound Cake item
Oreo Cream Cheese Pound Cake item
Oreo Cream Cheese Pound Cake
$10

Starting bid

Donated by Melissa Winningham

Pound Cake item
Pound Cake
$10

Starting bid

Donated by Rochelle Wiggins

Lemon Meringue Cheesecake item
Lemon Meringue Cheesecake
$10

Starting bid

Donated by Mindi Evans

Chocolate Pound Cake item
Chocolate Pound Cake
$10

Starting bid

Donated by Susan Shuler

Pumpkin Roll #2 item
Pumpkin Roll #2 item
Pumpkin Roll #2
$10

Starting bid

Donated by Tricia McLaughlin

Red Velvet Cake item
Red Velvet Cake
$10

Starting bid

Donated by Ed Harrell

Carrot Cake item
Carrot Cake
$10

Starting bid

Donated by Margie Gaskins

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!