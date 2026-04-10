OCA New Jersey Chapter Membership

Offered by
About the memberships
Valid until June 10, 2027
Youth/Student Membership - 1-Year (Up to Full-Time Undergraduate)
Valid until June 10, 2027
Individual Membership - 1-Year
Individual Membership 2-Years
Individual Membership - 5-Years
Valid until June 10, 2027
Senior Citizen Membership - 1-Year (65 Years & Older)
Senior Citizen Membership - 2-Years (65 Years & Older)
Senior Citizen Membership - 5-Years (65 Years & Older)
Valid until June 10, 2027
Senior Citizen Couple Membership - 1-Year (Both must be 65 Years & Older)
Senior Citizen Couple Membership - 2-Years (Both must be 65 years & older)
Senior Citizen Couple Membership - 5-Years (Both must be 65 years & older)
Valid until June 10, 2027
Family Membership - 1-Year (Includes 2 Adults & 2 Children Under 18 Years Old)
Family Membership - 2-Years (Includes 2 Adults & 2 Children under 18 Years Old)
Family Membership - 5-Years (Includes 2 Adults & 2 Children Under 18 Years Old)
No expiration
Individual Lifetime Membership
No expiration
Family Lifetime Membership (Includes 2 Adults & 2 Children Under 18 Years Old)
Honorary Membership
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!