OCA New Jersey Chapter

Offered by

OCA New Jersey Chapter

About the memberships

OCA New Jersey Chapter Membership

Youth/Student - One Year
$10

Valid until June 10, 2027

Youth/Student Membership - 1-Year (Up to Full-Time Undergraduate)

Individual - One Year
$40

Valid until June 10, 2027

Individual Membership - 1-Year

Individual - Two Years
$70

Individual Membership 2-Years

Individual - Five Years
$140

Individual Membership - 5-Years

Senior Citizen - One Year
$20

Valid until June 10, 2027

Senior Citizen Membership - 1-Year (65 Years & Older)

Senior Citizen - Two Years
$30

Senior Citizen Membership - 2-Years (65 Years & Older)

Senior Citizen - Five Years
$60

Senior Citizen Membership - 5-Years (65 Years & Older)

Senior Couple - One Year
$30

Valid until June 10, 2027

Senior Citizen Couple Membership - 1-Year (Both must be 65 Years & Older)

Senior Couple - Two Years
$50

Senior Citizen Couple Membership - 2-Years (Both must be 65 years & older)

Senior Couple - Five Years
$100

Senior Citizen Couple Membership - 5-Years (Both must be 65 years & older)

Family - One Year
$50

Valid until June 10, 2027

Family Membership - 1-Year (Includes 2 Adults & 2 Children Under 18 Years Old)

Family - Two Years
$90

Family Membership - 2-Years (Includes 2 Adults & 2 Children under 18 Years Old)

Family - Five Years
$180

Family Membership - 5-Years (Includes 2 Adults & 2 Children Under 18 Years Old)

Individual Lifetime
$1,000

No expiration

Individual Lifetime Membership

Family Lifetime
$1,500

No expiration

Family Lifetime Membership (Includes 2 Adults & 2 Children Under 18 Years Old)

Honorary Membership
Free

Honorary Membership

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