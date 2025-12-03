Hosted by

OCA-NJ Chapter 2025 Holiday Ball Silent Auction

Emerald Green Fiona Zip Tote
$100

Emerald Green Fiona Zip Tote. Donated by OCA-NJ Board Member Barbara Kai Chen. Fair Market Value - $298

Johnny Walker Blue Label 750ML
$90

Johnny Walker Blue Label 750ML Blended Scotch Whiskey. Donated by OCA-NJ Board Member Maureen Farrell. Fair Market Value - $199.99.

Macallan 15 YO Highland Single Malt 750ML
$80

Macallan 15 YO Highland Single Malt Scotch Whiskey Double Cask Collection 750ML. FMV - $179.99. Donated by OCA-NJ Board Member Maureen Farrell.

Woodford Reserve Master's Collection 119.5 Batch Proof
$80

Woodford Reserve Master's Collection,119.5 Batch Proof, Kentucky Straight Bourbon Whiskey 700ML. Donated by OCA-NJ Board Member Maureen Farrell. FMV - $179.99.

Lo & Son Catalina Deluxe Tote (Small)
$75

Features large main compartment. Separate zipper compartment on bottom. Trolley sleeve to slip over suitcase handle. - Donated by OCA-NJ Chapter Board Member Laura Lee. FMV $215

