Ocala First Preschool Inc

Offered by

Ocala First Preschool Inc

About this shop

Ocala First Preschool Inc's Storybook Summer Camp 2026

1 year old - Full Summer - Half Day
$1,200
Available until Mar 11

Summer camp for all summer for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 8:30-12:00 each day.

1 year old - Full Summer - Full Day
$2,000
Available until Mar 11

Summer camp for all summer for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 7:30-4:30 each day.

1 year old - June Only - Half Day
$600
Available until Mar 11

Summer camp for JUNE ONLY for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 8:30-12:00 each day.

1 year old - June Only - Full Day
$1,000
Available until Mar 11

Summer camp for JUNE ONLY for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 7:30-4:30 each day.

1 year old - July Only - Half Day
$600
Available until Mar 11

Summer camp for JULY ONLY for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 8:30-12:00 each day.

1 year old - July Only - Full Day
$1,000
Available until Mar 11

Summer camp for JULY ONLY for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 7:30-4:30 each day.

ages 2-6 - Full Summer - Half Day
$1,040
Available until Mar 11

Summer camp for all summer for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 8:30-12:00 each day.

ages 2-6 - Full Summer - Full Day
$1,840
Available until Mar 11

Summer camp for all summer for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 7:30-4:30 each day.

ages 2-6 - JUNE ONLY - half day
$520
Available until Mar 11

Summer camp for JUNE ONLY for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 8:30-12:00 each day.

ages 2-6 - JULY ONLY - half day
$520
Available until Mar 11

Summer camp for JULY ONLY for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 8:30-12:00 each day.

ages 2-6 - JUNE ONLY - full day
$920
Available until Mar 11

Summer camp for JUNE ONLY for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 7:30-4:30 each day.

ages 2-6 - JULY ONLY - full day
$920
Available until Mar 11

Summer camp for JULY ONLY for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 7:30-4:30 each day.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!