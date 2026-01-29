Ocala First Preschool Inc's Storybook Summer Camp 2026

Offered by
About this shop
Summer camp for all summer for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 8:30-12:00 each day.
Summer camp for all summer for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 7:30-4:30 each day.
Summer camp for JUNE ONLY for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 8:30-12:00 each day.
Summer camp for JUNE ONLY for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 7:30-4:30 each day.
Summer camp for JULY ONLY for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 8:30-12:00 each day.
Summer camp for JULY ONLY for children that turn 1 on or before June 1, 2026 attending 7:30-4:30 each day.
Summer camp for all summer for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 8:30-12:00 each day.
Summer camp for all summer for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 7:30-4:30 each day.
Summer camp for JUNE ONLY for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 8:30-12:00 each day.
Summer camp for JULY ONLY for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 8:30-12:00 each day.
Summer camp for JUNE ONLY for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 7:30-4:30 each day.
Summer camp for JULY ONLY for children that are age 2 thru kindergarten graduates attending 7:30-4:30 each day.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!