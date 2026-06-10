Oak Cliff Cultural District

Hosted by

Oak Cliff Cultural District

About this event

OCCD Copa de Cliff Artists Exhibit

509 W Davis St

Dallas, TX 75208, USA

Kelly Allen
$150

Limited edition OCCD Copa de Cliff Kelly Allen original artwork

Elise Esquivel
$200

Limited edition OCCD Copa de Cliff Elise Esquivel original artwork

Art Garcia
$200

Limited edition OCCD Copa de Cliff Art Garcia original artwork

Larry PIle
$95

Limited edition OCCD Copa de Cliff Larry Pile original artwork

Pascale Pryor
$400

Limited edition OCCD Copa de Cliff Pascale Pryor original artwork

Giovanni Valderas
$150

Limited edition OCCD Copa de Cliff Giovanni Valderas original artwork

Jennifer Monet Cowley
$100

Limited edition OCCD Copa de Cliff Jennifer Monet Cowley original artwork

Jennifer Monet Cowley
$200

Limited edition OCCD Copa de Cliff Jennifer Monet Cowley original artwork

Jennifer Monet Cowley
$350

Limited edition OCCD Copa Jennifer Monet Cowley original artwork

James Olney
$65

Limited edition OCCD Copa de Cliff James Olney original artwork

James Olney
$75

Limited edition OCCD Copa de Cliff James Olney original artwork

James Olney
$85

Limited edition OCCD Copa de Cliff James Olney original artwork

Giovanni Valderas
$100

Limited edition OCCD Copa de Cliff Giovanni Valderas original artwork

Add a donation for Oak Cliff Cultural District

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!