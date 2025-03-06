OCEidFest '25

You will require an OC Food Permit. Onsite cooking is allowed, and a 20x20 preferred location will be provided. Please bring your own power and lighting
You will require an OC Food Permit. Onsite cooking is allowed, and a 20x20 preferred location will be provided. Please bring your own power and lighting
Food Vendor
$500
You will require an OC Food Permit. No onsite cooking is allowed, but food warmers and heaters are permitted. For your 20x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
You will require an OC Food Permit. No onsite cooking is allowed, but food warmers and heaters are permitted. For your 20x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
Desert & Beverage
$250
You will require an OC Food Permit for non-packaged food items. For your 20x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
You will require an OC Food Permit for non-packaged food items. For your 20x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
Desi boutique
$125
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
Arab boutique
$125
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
Hijab and/OR Cloth Accessories
$125
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
Jewelry and Accessories
$125
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
Mens boutique
$125
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
Islamic Art
$125
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
Perfumes
$125
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
Kids Items/Toys
$125
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
Books
$125
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
Business Expo
$250
Exposure for your business using the event
Shoutout on Instagram
Name on sponsor banner
10x10 space
4 entry tickets
Exposure for your business using the event
Shoutout on Instagram
Name on sponsor banner
10x10 space
4 entry tickets
Other
$125
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.
For your 10x10 space, bring your own light and canopy. Also, bring a table, chairs, and any additional power or lighting you may need.