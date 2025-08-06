Oil Painting: Form and Space (Fall 2025)

330 E State St

Ithaca, NY 14850, USA

Oil Painting - Non-Members
$345

Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 11/5-12/17 (6 classes).
Ages 13+

Oil Painting - Members
$259

Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 11/5-12/17 (6 classes).
Ages 13+

Oil Painting + Paint - Non-Members
$370

Non-Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 11/5-12/17 (6 classes). This option includes in-class use of oil paints.
Ages 13+

Oil Painting + Paint - Members
$284

Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 11/5-12/17(6 classes). This option includes in-class use of oil paints.
Ages 13+

Add a donation for Community School of Music and Arts

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!