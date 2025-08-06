Oil Painting: Form and Space (Fall 2025)

Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 11/5-12/17 (6 classes).
Ages 13+
Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 11/5-12/17 (6 classes).
Ages 13+
Non-Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 11/5-12/17 (6 classes). This option includes in-class use of oil paints.
Ages 13+
Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 11/5-12/17(6 classes). This option includes in-class use of oil paints.
Ages 13+
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!