Community School of Music and Arts

Hosted by

Community School of Music and Arts

About this event

Oil Painting - Session 1 (Winter 2026)

330 E State St

Ithaca, NY 14850, USA

Oil Painting - Non-Members
$345

Non-Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 1/14-2/18 (6 classes).
Ages 13+

Oil Painting - Members
$259

Member Rate: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 1/14-2/18 (6 classes).
Ages 13+

Oil Painting + Paint - Non-Members
$370

Non-Member Rate w/ Paint: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 1/14-2/18 (6 classes). This option includes in-class use of oil paints.
Ages 13+

Oil Painting + Paint - Members
$284

Member Rate w/ Paint: Classes are on Wednesdays from 6-8:30 pm from 1/14-2/18 (6 classes). This option includes in-class use of oil paints.
Ages 13+

Add a donation for Community School of Music and Arts

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!