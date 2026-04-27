Summerville Rotary

Hosted by

Summerville Rotary

Oktoberfest Sponsors 2026

Summerville

SC 29483, USA

Bavarian Crown
$2,000

Company banner displayed at event

Premium vendor booth spot at event

Featured Story/Post on social media

20 beer tickets

12 Kiddie land bracelets

Sponsorship mention during band performance

Entertainment
$1,500

Banner displayed near stage at band area

Award presenter for contest of choice

16 beer tickets

10 Kiddie land bracelets

Sponsorship mention during DJ performance

Recognition on social media

Kiddie Land
$1,000

Banner at Kiddie Land

12 Beer tickets

6 Kiddie Land tickets

Vendor booth at event

recognition on social media

Bier Garten
$1,000

Banner at beer tent

12 beer tickets

6 Kiddie land tickets

Vendor booth spot

recognition on social media

Registration
$1,000

Banner at registration tent

12 beer tickets

6 Kiddie Land tickets

vender booth spot

recognition on social media

King Ludwig
$750

Vendor booth spot

10 beer tickets

4 Kiddie Land tickets

Sign with Business Logo

Recognition on social media

Heritage
$500

8 Beer tickets

4 Kiddie Land bracelets

Sign with Business logo

Munich
$250

4 Beer tickets

2 Kiddie land bracelets

Sign with business logo

Presenting Sponsor
$3,000

Company name included in all event marketing materials

Premier logo placement on event signage, website, promotional materials

Event banner displayed at event stage

2 Premium Vendor Booth spots at event

Featured Story/Post on Social media

25 Beer Tickets

12 Kiddie Land tickets

Sponsorship mention during band performance

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