Oktoberfest Sponsors 2026

Company banner displayed at event
Premium vendor booth spot at event
Featured Story/Post on social media
20 beer tickets
12 Kiddie land bracelets
Sponsorship mention during band performance
Banner displayed near stage at band area
Award presenter for contest of choice
16 beer tickets
10 Kiddie land bracelets
Sponsorship mention during DJ performance
Recognition on social media
Banner at Kiddie Land
12 Beer tickets
6 Kiddie Land tickets
Vendor booth at event
recognition on social media
Banner at beer tent
12 beer tickets
6 Kiddie land tickets
Vendor booth spot
recognition on social media
Banner at registration tent
12 beer tickets
6 Kiddie Land tickets
vender booth spot
recognition on social media
Vendor booth spot
10 beer tickets
4 Kiddie Land tickets
Sign with Business Logo
Recognition on social media
8 Beer tickets
4 Kiddie Land bracelets
Sign with Business logo
4 Beer tickets
2 Kiddie land bracelets
Sign with business logo
Company name included in all event marketing materials
Premier logo placement on event signage, website, promotional materials
Event banner displayed at event stage
2 Premium Vendor Booth spots at event
Featured Story/Post on Social media
25 Beer Tickets
12 Kiddie Land tickets
Sponsorship mention during band performance
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