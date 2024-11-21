OktoberNEST

1040 Grant St SE #600

Atlanta, GA 30315

1 Adult Drink Ticket
$5
This ticket is good for any alcoholic or non-alcoholic beer!
1 Kids Juice Box
$2
This ticket is good for an Honest Juice Box!
1 Kids Snack
$2
This ticket is good for Pirates Booty or Goldfish.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing