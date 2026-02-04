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Goffstown's Old Home Day Sponsorship Opportunities

Heritage Sponsor
$1,000

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Complimentary vendor table

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Concession Sponsor
$500

Sponsor announcement

Sponsor signage at GMSP concession location

Full day of high foot-traffic exposure

Pre-event social media exposure and recognition

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Community Partner Sponsor
$400

Sponsor shout-out

Pre-event social media exposure and recognition

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Activity Sponsor
$200

Pre-event social media exposure and recognition

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