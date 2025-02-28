eventClosed

Old Market Association's 50 Faces Gala Silent Auction

SUPERNOVAS, SUSHI & ICE CREAM item
SUPERNOVAS, SUSHI & ICE CREAM
$100

auctionV2.input.startingBid

Kick off your evening with fresh, flavorful sushi from Hiro 88, then cheer on the Supernovas, Omaha’s national champion women’s volleyball team. Wrap up the night with a sweet scoop from Ted & Wally’s, an Old Market original. A perfect blend of excitement and indulgence!
PARK & RIDE MOBILITY PACKAGE item
PARK & RIDE MOBILITY PACKAGE
$100

auctionV2.input.startingBid

Skip the hassle and explore the city with ease! This package includes a 2-month downtown parking pass and an annual Heartland Bike Share membership, giving you the freedom to drive, park, and pedal your way through Omaha.
VIA FARINA PIZZA or PASTA PERFECTION item
VIA FARINA PIZZA or PASTA PERFECTION
$200

auctionV2.input.startingBid

Gather your crew for a hands-on culinary experience at Via Farina! Roll up your sleeves for a pizza or pasta-making class for four, then sit back and enjoy a chef-prepared dish paired with expertly selected wines. $500 VALUE!
BOUILLON  CHEF’S DINNER item
BOUILLON  CHEF’S DINNER
$500

auctionV2.input.startingBid

Host an unforgettable evening in Bouillon’s private dining space with a four-course chef’s dinner for 10. Savor expertly crafted dishes in an intimate setting, perfect for a special celebration. Valued at $1,000—a true Old Market indulgence!
SPRINGTIME INDULGENCE! item
SPRINGTIME INDULGENCE!
$200

auctionV2.input.startingBid

Begin your evening with a farm-to-table dining experience at GATHER, featuring fresh ingredients from their Hydroponic Vertical Urban Farm. Then, indulge in a three-course plated dessert with three non-alcoholic drink pairings at CENTI Gelato! $500 VALUE
PICTURE PERFECT PHOTO SHOOT item
PICTURE PERFECT PHOTO SHOOT
$300

auctionV2.input.startingBid

Step in front of the lens with J. Selander Photography, located in the heart of the Old Market. This 45-minute to 1-hour session includes two outfit changes and 8 professionally edited digital images, ready to print at the lab of your choice.
GLASSWORK BY BRUGGEMAN item
GLASSWORK BY BRUGGEMAN
$50

auctionV2.input.startingBid

Add a stunning piece of artistry to your collection with original glasswork by Rhonda Bruggeman, a featured artist at Passageway Gallery in the Old Market. This unique, handcrafted treasure is perfect for any space!
ROCK & DINE— LINKIN PARK! item
ROCK & DINE— LINKIN PARK!
$150

auctionV2.input.startingBid

Kick off the night with an exquisite dinner at Cibo Vino in the Old Market, then head to CHI Health Center for an electrifying Linkin Park concert. A perfect mix of fine dining and legendary rock!
WELLNESS WEEKEND! item
WELLNESS WEEKEND!
$100

auctionV2.input.startingBid

Relax, recharge, and rejuvenate! Enjoy a massage and facial at The Copper Pin, then refresh with an energy or vitamin boost at LIVE Hydration. The perfect way to treat yourself to a little self-care!
6-WEEK FITNESS CHALLENGE item
6-WEEK FITNESS CHALLENGE
$150

auctionV2.input.startingBid

Jumpstart your fitness journey with a 6-week challenge that includes a custom meal plan, 18 personal training sessions, and full gym access. Redeemable at any of four locations, including downtown at 1027 Jones Street. The perfect way to get stronger, healthier, and motivated! $599 VALUE!
LUXURY SKIN CARE item
LUXURY SKIN CARE
$250

auctionV2.input.startingBid

Enhance your glow with a $500 gift card to Arete Aesthetic Rejuvenation, redeemable for injectables, laser treatments, or chemical treatments of your choice. The perfect way to refresh and rejuvenate! [For services only; product excluded.]
50 FACES ORIGINAL PAINTING item
50 FACES ORIGINAL PAINTING
$650

auctionV2.input.startingBid

Own a one-of-a-kind tribute to the Old Market, created by internationally recognized artist Jean Mason. This stunning piece celebrates the district’s rich history and vibrant culture, especially during the famed Farmers Market. A true collector’s item from one of our best talents.
BOG OAK CUSTOM GUITAR item
BOG OAK CUSTOM GUITAR
$2,500

auctionV2.input.startingBid

Handcrafted by Wiley Guitarworks, this exceptional acoustic guitar is made from 5,000-year-old Bog Oak sourced from Hemplands Farm in the Wissington Fens. Carefully processed and dried for five years, every detail reflects Wiley’s dedication to craftsmanship and design, resulting in a truly unique instrument that inspires the hand, ear, and eye.
HIPSTER DREAM DAY item
HIPSTER DREAM DAY
$100

auctionV2.input.startingBid

Curate your style with a shopping spree at Great Plains Vintage, the Old Market’s newest resale hotspot, then make it permanent with a $150 gift certificate toward your first tattoo. The perfect blend of vintage flair and bold self-expression!
50 FACES GIFT BOX item
50 FACES GIFT BOX
$50

auctionV2.input.startingBid

A specially curated gift box from Made in Omaha, featuring a selection of locally crafted goods to celebrate the 50 Faces Gala! A perfect way to enjoy a taste of Omaha’s finest makers and artisans and share the love of this first event!
PHOTOGRAPHERS SHOWCASE item
PHOTOGRAPHERS SHOWCASE
$50

auctionV2.input.startingBid

Presented by Passageway Gallery, this collection features four stunning full-color prints by renowned photographer Ken Smith. Showcasing familiar Omaha communities in rich detail, these images beautifully capture the essence of the city. A must-have for local art enthusiasts!
BLACK & WHITE COLLECTION item
BLACK & WHITE COLLECTION
$35

auctionV2.input.startingBid

Curated by Passageway Gallery in the Old Market, this striking collection features a black and white original artwork of the iconic Big Boy Locomotive from Union Pacific, a natural rock candle, and a serene winter photograph by Ken Smith. A stunning blend of history, nature, and artistry.
COLLECTORS TOY CHEST item
COLLECTORS TOY CHEST
$25

auctionV2.input.startingBid

Spark joy and imagination with this curated assortment of collectible toys from The Amazing Imaginarium! Featuring favorites like Hot Wheels, Spider-Man, and more, this fun-filled gift is sure to delight the young (or young at heart) in your life.
PASSAGEWAY ART COLLECTION item
PASSAGEWAY ART COLLECTION
$75

auctionV2.input.startingBid

From our friends at Passageway Gallery in the Old Market comes a beautifully curated basket showcasing local talent. This collection includes sterling silver earrings, vibrant downtown Omaha watercolors, Joni Van Dyke ceramics, and more—a true celebration of artistry and craftsmanship!

common:zeffyTipDisclaimerTicketing