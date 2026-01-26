Our New Way Garden

Our New Way Garden

Our Farm At Purchase CSA

Full Share Vegetables and Fruits
$1,800

Renews yearly on: April 15

Full CSA share for 16 weeks from late June to mid October. $112.50 per week.


Pick up at Old Oaks between Thursday 3pm and Sunday evening.

Cut Flowers (Small)
$320

Renews yearly on: April 15

Cut Flowers (Small) weekly for final 8 weeks of the season. +$40 per week


Pick up at Old Oaks between Thursday 3pm and Sunday evening.

Cut Flowers (Large)
$440

Renews yearly on: April 15

Cut Flowers (Large) weekly for final 8 weeks of the season. +$55 per week


Pick up at Old Oaks between Thursday 3pm and Sunday evening.

Cut Flowers (X-Large)
$640

Renews yearly on: April 15

Cut Flowers (X-Large) weekly for final 8 weeks of the season. +$80 per week


Pick up at Old Oaks between Thursday 3pm and Sunday evening.

Half Share
$1,000

Renews yearly on: April 15

Half CSA share for 16 weeks from late June to mid October. $62.50 per week.


Pick up at Old Oaks between Thursday 3pm and Sunday evening.

