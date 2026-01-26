Our Farm At Purchase CSA

Offered by
Renews yearly on: April 15
Full CSA share for 16 weeks from late June to mid October. $112.50 per week.
Pick up at Old Oaks between Thursday 3pm and Sunday evening.
Renews yearly on: April 15
Cut Flowers (Small) weekly for final 8 weeks of the season. +$40 per week
Pick up at Old Oaks between Thursday 3pm and Sunday evening.
Renews yearly on: April 15
Cut Flowers (Large) weekly for final 8 weeks of the season. +$55 per week
Pick up at Old Oaks between Thursday 3pm and Sunday evening.
Renews yearly on: April 15
Cut Flowers (X-Large) weekly for final 8 weeks of the season. +$80 per week
Pick up at Old Oaks between Thursday 3pm and Sunday evening.
Renews yearly on: April 15
Half CSA share for 16 weeks from late June to mid October. $62.50 per week.
Pick up at Old Oaks between Thursday 3pm and Sunday evening.
