Omicron Gamma Omega's shop for LMI 2025

Half Page Ad item
Half Page Ad
$100
Quarter Page Ad item
Quarter Page Ad
$75
Inside Front Cover item
Inside Front Cover
$250
Patron item
Patron
$20
Silver Patron item
Silver Patron
$25
Little Miss Ivy Pageant Adult Ticket item
Little Miss Ivy Pageant Adult Ticket
$125
Your ticket includes lunch, vendors, and a pageant of beautiful girls who are our future.
Little Miss Ivy Pageant Child Ticket item
Little Miss Ivy Pageant Child Ticket
$55
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing