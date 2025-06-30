On a High Note

Presenting Sponsor: 12 VIP tickets (1 table)
Priority logo/name placement in event program
Priority logo/name placement on event webpage
Top mention on social media/event marketing
Spotlight post on EVE Instagram
Recognition in opening remarks
Speaking opportunity at event
Personalized song written about your company / group performed at event
Presenting Sponsor: 12 VIP tickets (1 table)
Priority logo/name placement in event program
Priority logo/name placement on event webpage
Top mention on social media/event marketing
Spotlight post on EVE Instagram
Recognition in opening remarks
Speaking opportunity at event
Personalized song written about your company / group performed at event
Champion Sponsor
$10,000
8 VIP tickets (1 table)
Priority logo/name placement in event program
Priority logo/name placement on event webpage
Mention on social media/event marketing
Spotlight post on EVE Instagram
Recognition in opening remarks
Shorter speaking opportunity at event
8 VIP tickets (1 table)
Priority logo/name placement in event program
Priority logo/name placement on event webpage
Mention on social media/event marketing
Spotlight post on EVE Instagram
Recognition in opening remarks
Shorter speaking opportunity at event
Protector Sponsor
$7,500
4 VIP tickets (owners’ booth)
OR 6 VIP tickets (1 table) - limited availability
Priority logo/name placement in event program
Priority logo/name placement on event webpage
Mention on social media/event marketing
Recognition in opening remarks
4 VIP tickets (owners’ booth)
OR 6 VIP tickets (1 table) - limited availability
Priority logo/name placement in event program
Priority logo/name placement on event webpage
Mention on social media/event marketing
Recognition in opening remarks
Ally Sponsor
$5,000
4 VIP tickets (1 table)
Logo/Name in event program
Logo/Name on event webpage
Mention on social media/event marketing
4 VIP tickets (1 table)
Logo/Name in event program
Logo/Name on event webpage
Mention on social media/event marketing
Advocate Sponsor
$1,200
2 VIP tickets (1 table)
Logo/Name in event program
Mention on social media/event marketing
2 VIP tickets (1 table)
Logo/Name in event program
Mention on social media/event marketing
Ticket
$500
High quality open bar
Full course delectable dinner
Live music from incredible artists
All access to event space & amenities
Networking & friendship making
Meet & greet
Live auction
High quality open bar
Full course delectable dinner
Live music from incredible artists
All access to event space & amenities
Networking & friendship making
Meet & greet
Live auction
Reduced Ticket
$300
Upstairs seating with: High quality open bar
Full course delectable dinner
Live music from incredible artists
All access to event space & amenities
Networking & friendship making
Meet & greet
Live auction
Upstairs seating with: High quality open bar
Full course delectable dinner
Live music from incredible artists
All access to event space & amenities
Networking & friendship making
Meet & greet
Live auction