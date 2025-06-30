On a High Note

2930 Beverly Glen Cir

Los Angeles, CA 90077, USA

Visionary Sponsor
$15,000
Presenting Sponsor: 12 VIP tickets (1 table) Priority logo/name placement in event program Priority logo/name placement on event webpage Top mention on social media/event marketing Spotlight post on EVE Instagram Recognition in opening remarks Speaking opportunity at event Personalized song written about your company / group performed at event
Champion Sponsor
$10,000
8 VIP tickets (1 table) Priority logo/name placement in event program Priority logo/name placement on event webpage Mention on social media/event marketing Spotlight post on EVE Instagram Recognition in opening remarks Shorter speaking opportunity at event
Protector Sponsor
$7,500
4 VIP tickets (owners’ booth) OR 6 VIP tickets (1 table) - limited availability Priority logo/name placement in event program Priority logo/name placement on event webpage Mention on social media/event marketing Recognition in opening remarks
Ally Sponsor
$5,000
4 VIP tickets (1 table) Logo/Name in event program Logo/Name on event webpage Mention on social media/event marketing
Advocate Sponsor
$1,200
2 VIP tickets (1 table) Logo/Name in event program Mention on social media/event marketing
Ticket
$500
High quality open bar Full course delectable dinner Live music from incredible artists All access to event space & amenities Networking & friendship making Meet & greet Live auction
Reduced Ticket
$300
Upstairs seating with: High quality open bar Full course delectable dinner Live music from incredible artists All access to event space & amenities Networking & friendship making Meet & greet Live auction
