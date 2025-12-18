Ondas Cultural And Movement Arts

Offered by

Ondas Cultural And Movement Arts

About the memberships

Ondas CMA Memberships

All-Access - Ondas
$200

Renews monthly

Full access to every class we offer each week!

--Afro-Cuban

--Brazilian Dance

--Capoeira

--Percussion

--Stretch & Strength


All Access - Brazil
$150

Renews monthly

Full access to our weekly Afro-Brazilian Cultural Classes OR Gentle Stretch & Strength

--Brazilian Dance

--Capoeira

--Percussion

Or, full access to:

--Stretch & Strength

$125, use discount code GSS!

All-Access - Dance & Drum
$100

Renews monthly

Full access to all of our Dance and Drum offerings

--Afro-Cuban Dance

--Brazilian Dance and Percussion

Youth All-Access
$85

Renews monthly

For ages 6-16:

Full access to every class we offer each week!

--Afro-Cuban

--Brazilian Dance

--Capoeira

--Percussion

--Stretch & Strength

Youth Access - 1x/week
$55

Renews monthly

Any one class per week, choose from our offerings:

--Afro-Cuban

--Brazilian Dance

--Capoeira

--Percussion

--Stretch & Strength

Space Rental
$125

Renews monthly

1 hour per week; scheduled access only

Add a donation for Ondas Cultural And Movement Arts

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!