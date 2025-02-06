Online ASL Classes - Spring 2025

Beginner Classes
$150
Beginner Classes 5pm-6pm on : March 12, 19, April 2, 9, 23, 30, May 7, 14, 21, 28
Intermediate Classes
$150
Intermediate Classes 6:15pm-7pm on : March 12, 19, April 2, 9, 23, 30, May 7, 14, 21, 28
Family Ticket
free
Classes are free for families of SFDS students.
