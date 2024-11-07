eventClosed

Ontario Academic Boosters Silent Auction

#1 - Eating Around the Christmas Tree item
#1 - Eating Around the Christmas Tree
$50

Donated by Various Restaurants & Food Trucks Includes - $50 Bursting Bubble Teas & More, $60 Black Willow Food Truck, $25 Nonno Nick's Wood Fired Pizza, $20 Cove, $20 LL's Squeeze and Freeze, $15 Value Bake My Day Cookies, $25 Chipotle, $50 Applebee's, $50 Texas Roadhouse, $50 Olive Garden, $20 McDonald's, $20 Wendy's, $20 Taco Bell, $20 Arby's, $20 Subway, $25 Speedway and Christmas Tree Value: $500
#2 - Ninja Creami Ice Cream Bundle item
#2 - Ninja Creami Ice Cream Bundle
$25

Donated by: The Weiler Family Includes - Ninja Creami Set, Bowls and Ice Cream Toppings Value: $200
#3 - Bourbon Bundle item
#3 - Bourbon Bundle
$25

Donated by: Robert and Kara Franco Includes - Buffalo Trace Bourbon, Limousine Rye Bourbon (Wisconsin Distillery not available in Ohio), 4 Glasses on a Silver and Opal Tray. Value: $125.00
#4 - Santa's Helper item
#4 - Santa's Helper
$25

Donated by Dunkle Law Office Includes - Wrapping Paper, Tape, Scissors, Boxes, Tags, Gift Bags, Chocolate Peppermint Lindor Truffles and LOTS of Wine! Value: $175
#5 - Candy Cane Yum! item
#5 - Candy Cane Yum!
$25

Includes - 2 Candy Cane Pillows, Blanket, Candy Dish with Chocolate Peppermint Lindor Truffles, Gingerbread House Tree, Napkins, Chocolate & Peppermint Chocolates and Candy with Tray Value - $125
#6 - Wine Basket item
#6 - Wine Basket
$10

Donated by: Directions Credit Union Includes - Wine, Chocolate, Jam, Glasses and Crackers Value: Unknown
#7 - Mixer Bar item
#7 - Mixer Bar
$25

Includes - Driftless Glen Cranberry Vodka, el Mayor Tequila, 3 Drink Mixers, Bar Set. Value: $125
# 8 - Together Time Family Fun Pack item
# 8 - Together Time Family Fun Pack
$25

Donated by Weldon, Huston & Keyser, L.L.P. Includes - Wooden Puzzle Table with Six Drawers and Cover, 3 Puzzles, Card Games, Chocolate Board Games, Popcorn and Popcorn Bucket Value: $160
#9 - Cooking Essentials item
#9 - Cooking Essentials
$25

Donated by Taylor Steamer Includes - Charcuterie/Cutting Board, Measuring Cup and Spoons, Tongs, Spices w/Rack, Oven Mitts, Casserole Dish, Olive Oil, Wine, Mixing Bowl Set Value: $150
#10 - Movie Night Fun item
#10 - Movie Night Fun
$25

Includes - $50 Cinemark Gift Card, Wooden Bowl, Mini Popcorn Maker, Popcorn, Snacks and Pop Value: $115
#11 - Ontario Warrior Cutting Board & Knife Set item
#11 - Ontario Warrior Cutting Board & Knife Set
$25

Donated by Timber Top Forestry and Landscaping Includes - Handcrafted Black Walnut & Maple Cutting Board with Laser Engraved Ontario Warrior, Knife Set Value - $100
#12 - Discovery Flight item
#12 - Discovery Flight
$50

Donated by Sparks Fly, LLC Includes - 60 Minute Discovery Flight up to 3 Passengers Value: $300
#13 - Charcuterie Bundle item
#13 - Charcuterie Bundle
$25

Everything you need to make your own charcuterie! Includes - Charcuterie Board w/Cheese Knives, $25 Wayne's Country Market Gift Card, 2 Bottles of Wine, Jams, Mustards, Olives, Pickles, Peanuts and Crackers Value: $100
#14 - Hot Cocoa Basket item
#14 - Hot Cocoa Basket
$25

Includes - Gingerbread Light Up House, 3 Hot Cocoa Mixes, Marshmallows, Mugs, Chocolate Spoons and Pirouline Hazelnut Wafers Value: $100
#15 - Outdoor Adventures Await item
#15 - Outdoor Adventures Await
$25

Includes - Carry on Luggage, Igloo Travel Cooler, Wine Picnic Tote w/Wine, Mountain Mix Trail Mix, Nut Packs and Beef Jerky. Value: $170
#16 - Dinner In Soup Bundle item
#16 - Dinner In Soup Bundle
$25

Donated by Taylor Steamer Includes - Lodge 7.5 Qt Dutch Oven, Soup Mixes, Wooden Ladle and Mugs Value: $100
#17 - Unwind and Take a Sip item
#17 - Unwind and Take a Sip
$25

Donated by Local Project Pro Includes - Tea & Coffee Tins, Coffee, Tea, Mugs, Blanket, Honey Pot, Biscotti, Coffee Grinder, Milk Frother, Electric Kettle, Tea Infuser, $25 Gift Card and sleigh. Value: $175
#18 - Warrior Wear Merch Explosion item
#18 - Warrior Wear Merch Explosion
$25

Donated by Ontario Academic Boosters/Warrior Wear Includes - Ontario Backpack, T-shirt, Sweatshirt, Sweatpants, Fleece Pajama Pants, Hat & Gloves, Shoe Laces & Sticker **We can provide the correct size of the items to the Winner* Value: $200 Value
#19 - Alex Woodworx Basket item
#19 - Alex Woodworx Basket
$25

Donated by Alex Roig w/Alex Woodworx Includes - Lazy Susan Christmas Tray, Engraved Home Sign, Euchre Score Card, Bottle Opener and so much more! Value: Unknown
#20 - When Life Gives You Lemons Basket item
#20 - When Life Gives You Lemons Basket
$10

Includes - Lemon Bath Bombs, Lemon Bar of Soap, Lemon Soap, Lemon Makeup Wipes, Lemon Sugar Scurbs, Lemon Wafers and Lemon Freeze-Dried Candy Value: $70
#21 - Buckeye Bundle item
#21 - Buckeye Bundle
$25

Donated by Cori Kreger with Kreger State Farm Includes - Buckeye Tote Bag, Crossroads Fresh Apple Candle, Swig Buckeye Tumbler, Buckeye Glass Cutting Board, Buckeye Charcuterie Board and Buckeye Coasters Value: Unknown
#22 - Texas Roadhouse Basket item
#22 - Texas Roadhouse Basket
$10

Donated by Texas Roadhouse Includes - $15 Entree Gift Card, Steak Seasoning, Steak Sauce, Rib Seasoning and Snacks Value: Unknown
#23 - Mansfield YMCA Membership item
#23 - Mansfield YMCA Membership
$50

Donated by Mansfield YMCA Includes - 6 Month Household Membership + Tax and YMCA Merch Value: $530.40
#24 - Dumpster Basket
$50

Donated by Jess & Bryan Damron/True Blue Dumpster Includes - 7 Day Rental, Trash Truck Play Set, Board Game, Coloring Books & Crayons, Trash Can Pen Holder, Pens & Play-Doh & Model Fluff Value: $335.00
#25 - Christmas Baking Bundle item
#25 - Christmas Baking Bundle
$25

Includes - Cookie Sheets, Mixing Bowl, Cookie Cutters, Whisk, Rolling Pin, Measuring Cups & Spoons, Scoops, Sugar, Flour, Brown Sugar, Powdered Sugar, Christmas Cookie Tins, Kitchen Towels and Food Coloring Value: $125
#26 - Cavs Swag
$10

Donated by Cleveland Cavs Includes - Sam Merrill Signed Hat, Sticker, Bag, Key Chain, Pencil, Pen & Stress Ball Value: Unknown
#27 - Fall Basket item
#27 - Fall Basket
$10

Donated by Park National Bank Includes - Fall Candle, Bottle of Wine, Hand Soap, Coasters, Oven Mitts and Pumpkin Crock Value: Unknown
#28 - Thanksgiving Essentials item
#28 - Thanksgiving Essentials
$25

Everything you need for Thanksgiving! Includes - Roasting Pan, Hot Pads, Stuffing, Thermometer, Wine, Turkey Brine Kit, Gravy and $25 Kroger Gift Card Value: $125
#29 - Wine & Board item
#29 - Wine & Board
$10

Donated by Amanda Smith Includes - Charcuterie Board, Wine Glasses, 3 Bottles of 1285 Wine Value: $80.00
#30 - Great Lakes Science Center Tickets item
#30 - Great Lakes Science Center Tickets
$10

Donated by Great Lakes Science Center Includes - 4 General Admission Pass Value: $75

