Open Company Class

Attend all company classes for the remainder of 2025 at a discounted price.
Advanced Contemporary with Emily Prymula, Sunday October 19th 1:30-2:45 PM at Midwest Movement Collective
Advanced Modern with Kendra DeFazio, Wednesday November 5th 7:15-8:15 PM at Midwest Movement Collective
Advanced Contemporary with Kendra DeFazio, Sunday November 9th 1:30-2:45 PM at Midwest Movement Collective
Advanced Jazz with Seanna Dewitt, Sunday November 23rd 1:30-2:45 PM at Midwest Movement Collective
Advanced Modern with Kendra DeFazio, Wednesday December 3rd 7:15-8:15 PM at Midwest Movement Collective
Advanced Contemporary with Maddie Nelson, Sunday December 7th 1:30-2:45 PM at Midwest Movement Collective
