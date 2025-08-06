Open Company Class

1140 Monroe Ave NW #2103

Grand Rapids, MI 49503, USA

Class Pass
$100

Attend all company classes for the remainder of 2025 at a discounted price.

October 19th Contemporary
$15

Advanced Contemporary with Emily Prymula, Sunday October 19th 1:30-2:45 PM at Midwest Movement Collective

November 5th Modern
$10

Advanced Modern with Kendra DeFazio, Wednesday November 5th 7:15-8:15 PM at Midwest Movement Collective

November 9th Contemporary
$15

Advanced Contemporary with Kendra DeFazio, Sunday November 9th 1:30-2:45 PM at Midwest Movement Collective

November 23rd Contemporary
$15

Advanced Jazz with Seanna Dewitt, Sunday November 23rd 1:30-2:45 PM at Midwest Movement Collective

December 3rd Modern
$10

Advanced Modern with Kendra DeFazio, Wednesday December 3rd 7:15-8:15 PM at Midwest Movement Collective

December 7th Contemporary
$15

Advanced Contemporary with Maddie Nelson, Sunday December 7th 1:30-2:45 PM at Midwest Movement Collective

