Open Kitchen SLO Members Portal

Offered by
Renews monthly
5 hour/month membership, Overage Hours Charged Separate (Add Below)
Renews monthly
10 hour/month membership, Overage Hours Charged Separate (Add Below)
Renews monthly
5 hour/month membership, Half Fridge, Overage Hours Charged Separate (Add Below)
Renews monthly
10 hour/month membership, Half Fridge, Overage Hours Charged Separate (Add Below)
Renews monthly
10 hour/month membership, Full Fridge Door, Full Rack, Overage Hours Charged Separate (Add Below)
Renews monthly
Approximately 25-30 hours, 1 Full Fridge Door, Half Freezer, 2-3 Full Racks Dry
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