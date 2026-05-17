Offered by

Open Kitchen Slo

Open Kitchen SLO Members Portal

Minimum Membership
$225

Renews monthly

5 hour/month membership, Overage Hours Charged Separate (Add Below)

Standard Membership
$275

Renews monthly

10 hour/month membership, Overage Hours Charged Separate (Add Below)

Minimum with Cold Storage
$325

Renews monthly

5 hour/month membership, Half Fridge, Overage Hours Charged Separate (Add Below)

Standard with Cold Storage
$375

Renews monthly

10 hour/month membership, Half Fridge, Overage Hours Charged Separate (Add Below)

Standard - Dry (4), Cold (2)
$535

Renews monthly

10 hour/month membership, Full Fridge Door, Full Rack, Overage Hours Charged Separate (Add Below)

Fixed (Approx 25) - 3 sections cold, 8 dry
$900

Renews monthly

Approximately 25-30 hours, 1 Full Fridge Door, Half Freezer, 2-3 Full Racks Dry

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