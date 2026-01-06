One Wish Foundation

Hosted by

One Wish Foundation

About this event

Operation One Wish 13

6180 Morgantown Rd

Morgantown, PA 19543, USA

Adult General Admission
$45

Adult Event Ticket

Child General Admission
$30

Child Event Ticket (12 Years Old & Under)

Platinum Sponsor
$10,000
This is a group ticket, it includes 16 tickets

Includes: “FREE” Event Tickets as needed...

Titanium Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Includes: “FREE” Event Tickets as needed...

Gold Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Includes: 6 “FREE” Event Tickets if needed...

Silver Sponsor
$500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Includes: 2 “FREE” Event Tickets if needed...

Bronze Sponsor
$300

Includes: 1 “FREE" event ticket. Additional tickets can be purchased.

Vender Table Rental
$150

Includes: 10’ x 10’ Space / Includes: 1 “FREE" event ticket. Additional tickets can be purchased.

Add a donation for One Wish Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!