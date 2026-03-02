Community School of Music and Arts

Community School of Music and Arts

Optional Camp After Care (Summer 2026)

330 East State St

Ithaca, NY

Week 1 (7/6-7/10): Optional After Care - Non-Members
$160

Non-Member Rate: After Care for Week 1 of CSMA Arts Summer Camp,
July 6-10 - 3:00-5:15 pm

*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 1 (7/6-7/10): Optional After Care - Members
$120

Member Rate: After Care for Week 1 of CSMA Arts Summer Camp,
July 6-10 - 3:00-5:15 pm

*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 2 (7/13-7/17): Optional After Care - Non-Members
$160

Non-Member Rate: After Care for Week 2 of CSMA Arts Summer Camp
July 13-17 - 3:00-5:15 pm
Ages 6-10

*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 2 (7/13-7/17): Optional After Care - Members
$120

Member Rate: After Care for Week 2 of CSMA Arts Summer Camp,
July 13-17 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 3 (7/20-7/24): Optional After Care - Non-Members
$160

Non-Member Rate: After Care for Week 3 of CSMA Arts Summer Camp,
July 20-24 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 3 (7/20-7/24): Optional After Care - Members
$120

Member Rate: After Care for Week 3 of CSMA Arts Summer Camp,
July 20-24 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 4 (7/27-7/31): Optional After Care - Non-Members
$160

Non-Member Rate: After Care for Week 3 of CSMA Arts Summer Camp,
July 27-31 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 4 (7/27-7/31): Optional After Care - Members
$120

Member Rate: After Care for Week 4 of CSMA Arts Summer Camp,
July 27-31 - 3:00-5:15 pm
Ages 6-10

*Note: Camper must be participating in Week 4 Camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 5 (8/3-8/7): Optional After Care - Non-Members
$160

Non-Member Rate: After Care for Week 5 of CSMA Arts Summer Camp,
August 3-7 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 5 (8/3-8/7): Optional After Care - Members
$120

Member Rate: After Care for Week 5 of CSMA Arts Summer Camp,
August 3-7 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 6 (8/10-8/14): Optional After Care - Non-Members
$160

Non-Member Rate: After Care for Week 6 of CSMA Arts Summer Camp,
August 10-14 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 6 (8/10-8/14): Optional After Care - Members
$120

Member Rate: After Care for Week 6 of CSMA Arts Summer Camp,
August 10-14 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 7 (8/17-8/21): Optional After Care - Non-Members
$160

Non-Member Rate: After Care for Week 7 of CSMA Arts Summer Camp,
August 17-21 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 7 (8/17-8/21): Optional After Care - Members
$120

Member Rate: After Care for Week 7 of CSMA Arts Summer Camp,
August 17-21 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 8 (8/24-8/28): Optional After Care - Non-Members
$160

Non-Member Rate: After Care for Week 8 of CSMA Arts Summer Camp,
August 24-28 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

Week 8 (8/24-8/28): Optional After Care - Members
$120

Member Rate: After Care for Week 8 of CSMA Arts Summer Camp,
August 24-28 - 3:00-5:15 pm


*Note: Camper must be participating in that week's corresponding camp at CSMA to be eligible for Optional After Care.

