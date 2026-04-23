In the foreground, various OCPDA branded apparel items like sweatshirts, polos, t-shirts, and hoodies are displayed with their prices, while the background features a large banner promoting OCPDA merchandise and its mission.
Orange County Public Defender Association

Offered by

Orange County Public Defender Association

About this shop

Orange County Public Defender Association's Merch

Gideon Cite T-shirt item
Gideon Cite T-shirt item
Gideon Cite T-shirt
$10

We just dropped prices 30% to make way for more merch & new logo!

OCPDA Logo Light Grey T-shirt item
OCPDA Logo Light Grey T-shirt item
OCPDA Logo Light Grey T-shirt
$10

We just dropped prices 30% to make way for more merch & new logo!

Polos item
Polos item
Polos
$15

We just dropped prices 30% to make way for more merch & new logo!

Navy Blue Crewneck with Logo item
Navy Blue Crewneck with Logo item
Navy Blue Crewneck with Logo
$20

We just dropped prices 30% to make way for more merch & new logo!

Grey Crewneck with Logo item
Grey Crewneck with Logo item
Grey Crewneck with Logo
$20

We just dropped prices 30% to make way for more merch & new logo!

Black Zip Up with Logo item
Black Zip Up with Logo item
Black Zip Up with Logo
$20

We just dropped prices 30% to make way for more merch & new logo!

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