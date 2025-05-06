Orchard Elementary PTA
Orchard Elementary PTA Auction Payment Shop
#1: The Ruth Hale Center Theatre - 2 Tickets
$90
Winner: Becky Dorton 2 tickets for Tues-Thurs show
Winner: Becky Dorton 2 tickets for Tues-Thurs show
seeMoreDetailsMobile
add
#2: Ballet West Tickets - Romeo & Juliet 2 Tickets
$35
Winner: Megan McClanahan 2 Tickets to Romeo and Juliet October 24th & 25th only
Winner: Megan McClanahan 2 Tickets to Romeo and Juliet October 24th & 25th only
seeMoreDetailsMobile
add
#3: Kneaders Gift Basket #1
$45
Winner: Beks Lohmeier
Winner: Beks Lohmeier
seeMoreDetailsMobile
add
#4: Kneaders Gift Basket #2
$45
Winner: McCall Cannon
Winner: McCall Cannon
seeMoreDetailsMobile
add
#5: Kneaders Gift Basket #3
$75
Winner: Sharon Schneider
Winner: Sharon Schneider
seeMoreDetailsMobile
add
#6: Great Harvest Gift Basket
$35
Winner: Larkin Reeves
Winner: Larkin Reeves
seeMoreDetailsMobile
add
#7: Shirley's Gift Basket #1
$50
Winner: Gina Berrio
Winner: Gina Berrio
seeMoreDetailsMobile
add
#8: Shirley Gift Basket #2
$45
Winner: Becky Dorton
Winner: Becky Dorton
seeMoreDetailsMobile
add
#9: Shirley's Gift Basket #3
$40
Winner: Lisa Johnson
Winner: Lisa Johnson
seeMoreDetailsMobile
add
#10: The Chocolate - 5" Cake
$20
Winner: Becky Dorton
Winner: Becky Dorton
seeMoreDetailsMobile
add
#11: Waffle Love $50 Gift Card
$40
Winner: Beks Lohmeier
Winner: Beks Lohmeier
seeMoreDetailsMobile
add
#12: Costco $50 Gift Card
$50
Winner: Cassandra Miller
Winner: Cassandra Miller
seeMoreDetailsMobile
add
#13: Harmons $50 Gift Card
$60
Winner: Cassandra Miller
Winner: Cassandra Miller
seeMoreDetailsMobile
add
#14: Trader Joes Gift Bag
$75
Winner: Sharon Schneider Contains many shelf-stable items
Winner: Sharon Schneider Contains many shelf-stable items
seeMoreDetailsMobile
add
#15: #1 WinCo $100 Gift Card
$95
Winner: Gina Berrio
Winner: Gina Berrio
seeMoreDetailsMobile
add
#16: #2 WinCo $100 Gift Card
$100
Winner: Amanda Keller
Winner: Amanda Keller
seeMoreDetailsMobile
add
#17: #3 WinCo $100 Gift Card
$100
Winner: Amanda keller
Winner: Amanda keller
seeMoreDetailsMobile
add
#18: #4 WinCo $100 Gift Card
$100
Winner: Amanda Keller
Winner: Amanda Keller
seeMoreDetailsMobile
add
#19: #5 WinCo $100 Gift Card
$100
Winner: Beks Lohmeier
Winner: Beks Lohmeier
seeMoreDetailsMobile
add
#20: #1 Floral Table Arrangement
$25
Winner: Ashley Townsend Medium sized floral table arrangement by Stacia Chavez
Winner: Ashley Townsend Medium sized floral table arrangement by Stacia Chavez
seeMoreDetailsMobile
add
#21: #2 Floral Arrangement
$25
Winner: Beks Lohmeier Medium sized floral table arrangement by Stacia Chavez
Winner: Beks Lohmeier Medium sized floral table arrangement by Stacia Chavez
seeMoreDetailsMobile
add
#22: #1 Bouquet Board
$12
Flower arranging toy
Flower arranging toy
seeMoreDetailsMobile
add
#23: #2 Bouquet Board
$12
Flower arranging toy
Flower arranging toy
seeMoreDetailsMobile
add
#24: Cut & Color by Amber Blackett
$72
add
#25: Kids Cut by Amber Blackett
$12
Winner: Beks Lohmeier
Winner: Beks Lohmeier
seeMoreDetailsMobile
add
#26: Facial by Amber Blackett
$40
Winner: Stephanie Zander
Winner: Stephanie Zander
seeMoreDetailsMobile
add
#27: Thanksgiving Point - 6 day passes to any venue
$130
Winner: Stephanie Zander
Winner: Stephanie Zander
seeMoreDetailsMobile
add
#28: 2 Get Out Passes (Lagoon Included)
$140
Winner: Lori Hooper
Winner: Lori Hooper
seeMoreDetailsMobile
add
#29: Rodizio Grill - 2 Full Dinners
$62
Winner: Stephanie Zander
Winner: Stephanie Zander
seeMoreDetailsMobile
add
#30: Deer Valley - Two 1 Day Passes
$75
Winner: Stephanie Zander Two 1 Day passes for mountain biking, hiking, or scenic chairlift rides during the 2025 Summer season
Winner: Stephanie Zander Two 1 Day passes for mountain biking, hiking, or scenic chairlift rides during the 2025 Summer season
seeMoreDetailsMobile
add
#31: #1 Top Golf $50 Off Game Play
$40
Winner: Foster Watabe $50 Off game play expires June 2025
Winner: Foster Watabe $50 Off game play expires June 2025
seeMoreDetailsMobile
add
#32: #2 Top Golf $50 Off Game Play
$40
Winne: Foster Watabe $50 Off Game Play Expires June 2025
Winne: Foster Watabe $50 Off Game Play Expires June 2025
seeMoreDetailsMobile
add
#33: #3 Top Golf $50 Off Game Play
$40
Winner: Stephanie Zander $50 Off Game Play expires June 2025
Winner: Stephanie Zander $50 Off Game Play expires June 2025
seeMoreDetailsMobile
add
#34: BYU Gift Bag
$60
Winner: Brittany Johnson Includes: T-shirt, tumbler, football, chocolate, game, sunglasses and sticker
Winner: Brittany Johnson Includes: T-shirt, tumbler, football, chocolate, game, sunglasses and sticker
seeMoreDetailsMobile
add
#35: 6 UVU Athletic Event Tickets
$75
add
#36: Utah Jazz Keyonte George Signed 8x10 Photo
$75
add
#37: Home Depot $50 Gift Card
$45
Winner: Beks Lohmeier Must be used before May 31st, 2025
Winner: Beks Lohmeier Must be used before May 31st, 2025
seeMoreDetailsMobile
add
#38: #1 Chatbooks $50 Gift Card & Shirts, straws, stickers
$30
Winne: Sophia Guastavino
Winne: Sophia Guastavino
seeMoreDetailsMobile
add
#39: #2 Chatbooks Year of Hardcover Month Books and etc.
$145
Winner: Mandi Browning Year of Hardcover Month Books and Shirt, Straws, Stickers
Winner: Mandi Browning Year of Hardcover Month Books and Shirt, Straws, Stickers
seeMoreDetailsMobile
add
#40: #3 Chatbooks $50 Gift Card & 2 Shirts
$30
Winner: Jennifer Cannon
Winner: Jennifer Cannon
seeMoreDetailsMobile
add
#41: Lindon City Pool - 10 Day Passes for 2025 Summer Season
$50
Winner: Stephanie Zander Does not include Flow Rider
Winner: Stephanie Zander Does not include Flow Rider
seeMoreDetailsMobile
add
#42: Orem City Recreation Center 5 Day Passes
$20
Winner: Sophia Guastavino Expires July 12, 2025
Winner: Sophia Guastavino Expires July 12, 2025
seeMoreDetailsMobile
add
#43: Kids Can Swim 3 Weeks of Swimming lessons
$100
Winner: Katherine Knecht For kids 6 years and under only
Winner: Katherine Knecht For kids 6 years and under only
seeMoreDetailsMobile
add
#44: Rush FunPlex
$20
Winner: Jamie Purdie Must be used by students
Winner: Jamie Purdie Must be used by students
seeMoreDetailsMobile
add
#45: #1 Children's Lacing Toy
$5
Winner: McKenzie Raines
Winner: McKenzie Raines
seeMoreDetailsMobile
add
#46: #2 Children's Lacing Toy
$5
Winner: Stephanie Zander
Winner: Stephanie Zander
seeMoreDetailsMobile
add
#47: Solitude Mountain Resort 2 Adult Full Day Lift Tickets
$100
Winner: Stephanie Zander 2 Adult Full Day lift tickets for 2026 Ski Season (Blackout Days apply)
Winner: Stephanie Zander 2 Adult Full Day lift tickets for 2026 Ski Season (Blackout Days apply)
seeMoreDetailsMobile
add
#48: Slackers Ninja Line 36' NinjaLine with 6 attachments
$65
Winner: Janelle Evans
Winner: Janelle Evans
seeMoreDetailsMobile
add
#49: Slackers 100' Zipline Kit - Night Riderz Series
$120
add
#50: Slackers 40" Tree Sky Swing
$40
Winner: Jacinta Malvaez
Winner: Jacinta Malvaez
seeMoreDetailsMobile
add
#51: Dowdle 300 Piece Puzzle - Balloons Over Paris
$10
Winner: Becky Dorton
Winner: Becky Dorton
seeMoreDetailsMobile
add
#52: Dowdle 300 Piece Puzzle - Best of the World
$25
Winner: Sharon Schneider
Winner: Sharon Schneider
seeMoreDetailsMobile
add
#53: Dowdle 300 Piece Puzzle - Mesa Verde
$10
Winner: Amanda Keller
Winner: Amanda Keller
seeMoreDetailsMobile
add
#54: Dowdle 300 Piece Puzzle - National Parks
$25
Winner: Sharon Schneider
Winner: Sharon Schneider
seeMoreDetailsMobile
add
#55: Christmas Blend Starbucks Coffee 1 lb bag
$5
add
#55: Milano Sole Light Roast Starbucks Coffe 1/2 lb bag
$5
add
#55: Milano Luna Dark Roast Starbucks Coffee - 1/2 lb bag
$5
add
#56: #1 Bricks -N-MiniFigs Birthday Party Package
$65
Winner: Mindee Stokes Party must be booked BEFORE 10/1/25
Winner: Mindee Stokes Party must be booked BEFORE 10/1/25
seeMoreDetailsMobile
add
#57: #2 Bricks-N-MiniFigs Birthday Party Package
$65
Winner: Laney Bishop Party must be booked before 10/1/25
Winner: Laney Bishop Party must be booked before 10/1/25
seeMoreDetailsMobile
add
#58: #3 Bricks-N-MiniFigs Birthday Party Package
$65
Winner: Stephanie Zander Party must be booked before 10/1/25
Winner: Stephanie Zander Party must be booked before 10/1/25
seeMoreDetailsMobile
add
#59: #4 Bricks-N-MiniFigs Birthday Party Package
$65
Party must be booked before 10/2/25
Party must be booked before 10/2/25
seeMoreDetailsMobile
add
#60: #5 Bricks-N-MiniFigs Birthday Party Package
$65
Party must be booked before 10/1/25
Party must be booked before 10/1/25
seeMoreDetailsMobile
add
#61: Thompson Orthodontics Comprehensive Orthodontic Coupon
$1,300
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout