Oselogbe House of Spirit, Inc.

Oselogbe House of Spirit, Inc.

Oselogbe Ifa Temple Membership (Autopay)

Individual Membership
$30

Renews monthly

This level of membership grants full access to Oselogbe private rituals, classes and small groups (Egbe). This level is for an individual paying for themselves. This level of membership renews automatically every month.
Family Membership
$45

Renews monthly

This level of membership grants full access to Oselogbe private rituals, classes and small groups (Egbe). This level is for an individual paying for their household. This level of membership renews automatically every month.
Annual Individual Membership
$360

Valid for one year

This level of membership grants full access to Oselogbe private rituals, classes and small groups (Egbe). This level is for an individual paying for themselves. This level of membership renews automatically every year.
Annual Family Membership
$540

Valid for one year

This level of membership grants full access to Oselogbe private rituals, classes and small groups (Egbe). This level is for an individual paying for their household (individual, spouse and children). This level of membership renews automatically every year.
