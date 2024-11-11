Oselogbe Ifa Temple Membership (Autopay)

This level of membership grants full access to Oselogbe private rituals, classes and small groups (Egbe). This level is for an individual paying for themselves. This level of membership renews automatically every month.
Family Membership
$45
Renews monthly
This level of membership grants full access to Oselogbe private rituals, classes and small groups (Egbe). This level is for an individual paying for their household. This level of membership renews automatically every month.
Annual Individual Membership
$360
Valid for one year
This level of membership grants full access to Oselogbe private rituals, classes and small groups (Egbe). This level is for an individual paying for themselves. This level of membership renews automatically every year.
Annual Family Membership
$540
Valid for one year
This level of membership grants full access to Oselogbe private rituals, classes and small groups (Egbe). This level is for an individual paying for their household (individual, spouse and children). This level of membership renews automatically every year.
